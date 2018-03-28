Главные новости 28 марта: пожар на "Левобережной", Насиров хочет в президенты, Джамала родила

Масштабный пожар вспыхнул вечером 28 марта на станции метро "Левобережная" в Киеве. На некоторое время она была закрыта на вход и на выход. Освобожденный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров намекнул, что намерен принять участие в выборах президента Украины в 2019 году. Победительница Евровидения-2016 Джамала впервые стала мамой. Такими были главные новости среды, 28 марта.

Пожар на "Левобережной"

Примерно в 18:00 среды возле входа на станцию метро "Левобережная" в Киеве вспыхнул пожар. Загорелся один из магазинов, расположенный неподалеку.

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В метрополитене сообщали о "небольшом задымлении", поэтому поезда курсировали без остановок, а сама станция была закрыта на вход и выход.

Однако очевидцы публиковали в соцсетях видео, на котором видно значительный пожар, а столб дыма был заметен с другого конца города.

В 18:20 в КП "Киевский метрополитен" уточнили, что один вестибюль со стороны гостиницы "Турист" станции "Левобережная" открыт на вход и выход.

Увага! Один вестибюль (зі сторони готелю «Турист») станції «Лівобережна» відчинено на вхід та вихід. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 березня 2018 р.

Примерно тогда же пожарные отчитались, что огонь удалось потушить, а менее чем за час "Левобережная" снова работала в обычном режиме.

Станцію «Лівобережна» відкрито, працюємо у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 березня 2018 р.

Правда, во время тушения пожара не обошлось без досадных инцидентов.

Когда приехали пожарные и развернули спецтехнику для тушения огня, один из припаркованных автомобилей проехал по пожарному рукаву и пробил его.

Как следствие, вода, которая предназначалась для тушения пожара, фонтаном выливалась прямо посреди улицы.

Видео подтверждения на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Ольга Евстигнеева.

Машина переїхала шланг з тиском води, якими пожежники гасили пожежу...і втекла Опубліковано Olha Yevstihnieieva 28 березень 2018 р.

Насиров собрался в президенты

Бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров решил идти в большую политику и планирует участвовать в предстоящих президентских выборах в Украине.

Соответствующее заявление он сделал накануне.

Однако эксперты отмечают, что на такие шаги он идет не ради президентского кресла, а чтобы избежать уголовной ответственности.

Если в выборах президента Украины вздумает участвовать Святослав Вакарчук, то по крайней мере один голос у него точно уже есть.

Нардеп Мустафа Найем заявил, что будет голосовать за Вакарчука, если тот станет единым кандидатом от таких политических сил как "Самопомич", "ДемАльянс" и "Сила людей".

Если Вакарчук скажет "да", если мы смиримся или договоримся, что это – единственный кандидат от этих сил, то, конечно, да,

– отметил Найем.

Святослав Вакарчук пока не объявил о намерении участвовать в выборах президента 2019

Джамала родила первенца

Украинская певица Джамала 27 марта впервые стала мамой в 34 года.

Артистка родила мальчика, которого будут звать Эмир-Рахман Сеит-Бекир ог'лы Сулейманов.

Об этом сама Джамала утром 28 марта сообщила на своей странице в Instagram.