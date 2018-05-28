Главные новости 28 мая: Сенцов согласился на терапию и история спайдермена из Парижа

Украинский режиссер, незаконно осужденный в России, который уже голодает 2 недели, согласился на поддерживающую терапию. Поступок 18-летнего беженца Мамуда Гассама в Париже, который голыми руками взобрался на 4-й этаж дома, чтобы спасти ребенка, поразил не только Францию. А украинские теннисистки участвуют в Rolland Garros. Такими были главные новости понедельника, 28 мая.

Сенцов согласился на поддерживающую терапию

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в России, после 15 дней голодовки согласился на поддерживающую терапию со стороны медиков.

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14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех незаконно удерживаемых в России украинцев.

28 мая управление Федеральной службы исполнения наказаний России в Ямало-Ненецком автономном округе распространило сообщение о том, что Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

Сейчас осужденный Сенцов, который отказался от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. Сейчас Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие,

– говорится в сообщении.

Между тем российский политзаключенный, фигурант так называемого дела "26 марта" Станислав Зимовец, которого в России приговорили к 2,5 годам колонии, объявил бессрочную голодовку в поддержку Олега Сенцова.

Олег Сенцов голодает уже более 2 недель

"Спайдермен" из Парижа

В Париже 22-летний Мамуд Гассама без всякой страховки бросился спасать ребенка.

Сеть облетели видео, как он без раздумий бросился спасать мальчика, который буквально повис на балконе четвертого этажа многоэтажки в 18-м округе Парижа.

Смотрите видео, как Мамуд Гассама спасает ребенка:

После героического поступка на прием в Елисейский дворец выходца из Мали пригласил президент Франции Эммануэль Макрон и даже пообещал предоставить ему французское гражданство.

Кроме того, по словам Макрона, бригада пожарных в Париже готова взять парня на работу. Также он наградил мужчину медалью за мужество.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 травня 2018 р.

Украинские на Rolland Garros

28 мая в первом круге соревнований на Открытом чемпионате Франции соревновались сразу две украинские теннисистки Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не без проблем, но разобралась с представительницей Швейцарии Штефани Фьогеле. 4:6, 6:2, 6:2.

Во втором круге соревнований украинка встретится с американкой Коко Вандевей.

Зато другая украинская теннисистка Екатерина Бондаренко в двух сетах не смогла преодолеть свою соперницу – представительницу Хорватии Донну Векич.

2:6, 4:6 в пользу хорватки.

Абрамович получил гражданство Израиля

Опальный российский олигарх и владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля.

В Тель-Авив он якобы прибыл днем 28 мая на частном самолете и получил документы, которые выдают репатриантам.

По данным израильских СМИ, теперь Абрамович станет самым богатым человеком в Израиле и будет жить в фешенебельном районе Тель-Авива – Неве-Цедек, где он за 100 миллионов шекелей приобрел особняк.