Главные новости 28 июня: Потери Украины на Донбассе, роспуск парламента и "Северный поток-2"

В День Конституции боевики убили 2 украинских военных на Донбассе. Порошенко может распустить парламент 29 июня, поскольку тот не проводит заседания больше 30 дней подряд. Парубий рассказал, что может остановить "Северный поток-2". Такими были главные новости 28 июня.

Потери Украины на Донбассе

В четверг, 28 июня, вблизи населенного пункта Южное произошел серьезный бой между украинскими военными и пророссийскими боевиками. Началось все с тяжелых обстрелов жилых домов Южного в 8:30 утра. Враг применил минометы, станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Украинские военные сразу дали достойный отпор имеющимися огневыми средствами.

Под прикрытием огня группа пророссийских боевиков подошла вплотную к городку и вступила в бой с резервно сформированной группой под управлением командира взвода Валерия Каземировича Шишана.

Во время боя один из бойцов получил ранение. Ему на помощь бросился командир взвода, который был убит вражеским снайпером. Боец, получивший ранение, 25-летний Андрей Волос, также впоследствии умер.

В связи со сложившейся в этом районе ситуацией, командование Объединенных сил предприняло действенные меры огневого воздействия на оккупантов. По состоянию на 14:40 ситуация вокруг Южного была стабилизирована. По предварительным данным разведки в районе Южного враг понес потери 5 убитыми и 8 ранены,

– говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

Также сообщается, что ситуация на Мариупольском направлении остается напряженной. Противник продолжает вести огонь по нашим позициям с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Так под огнем минометов оказались защитники Гнутово. Потерь среди личного состава на этом направлении нет.

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"Всего в течение дня зафиксировано 7 случаев ведения прицельного огня по нашим подразделениям, из них 6 раз с применением минометов и танков", – отмечается в сообщении.

В пресс-центре добавляют, что на Луганском направлении противник вел танковый огонь по позициям защитников Новотошковского, заняв позицию в районе населенного пункта Голубовское. Этот факт должным образом задокументирован и передан международным организациям.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 27 июня в зоне боевых действий на Донбассе погибли 3 украинских военных, еще 3 получили ранения.

Стоит добавить, что постоянный представитель Германии при НАТО посол Ганс-Дитер Лукас на слушаниях "Мир на Донбассе: роль миротворческой миссии" в Европарламенте заявил, что миротворческая операция ООН должна быть развернута на востоке Украины, однако она не может быть альтернативой выполнению Минских договоренностей.

Мы четко заявили, что, по нашему мнению, мандат миротворческой миссии должен сосредоточиться на имплементации Минских договоренностей, которые должны стать базовыми для развертывания возможной миссии ООН. Эта миссия должна действовать в поддержку Минских договоренностей. Мы не разделяем мнение, что миссия может заменить Минские договоренности,

– заметил дипломат.

Ганс-Дитер Лукас сказал, что миссия должна быть развернута по всей зоне вооруженного конфликта на Донбассе, а не только для защиты наблюдателей ОБСЕ, как это предлагает Россия.

Порошенко может распустить Парламент 29 июня

Народный депутат от БПП Алексей Мушак на своей странице в Facebook написал, что президент Украины Петр Порошенко, согласно Конституции, имеет право распустить Верховную Раду 29 июня, так как парламент не проводил заседания больше 30 дней подряд.

Парламент может быть распущен завтра. Статья 90 Основного закона: Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться,

– отметил нардеп.

Мушак обратил внимание на то, что это уже не первый случай, когда депутаты не проводят заседания в течение месяца.

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"Прекрасный момент, когда Рада не собиралась 30 дней, уже давно наступил. Еще при спикерстве Гройсмана. Во время третьей сессии, с 25 декабря 2015 года по 26 января 2016 года, парламент не собирался 31 день. Хотя должен был бы. Тем самым у президента уже давно есть право распустить ВР. И даже спрашивать о коалиции или каких-то других поводах придумывать не надо", – отметил Мушак

Парубий рассказал, что может остановить "Северный поток-2"

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что введение санкций США против всех участников проекта "Северный поток-2" является реальным решением, способным остановить строительство газопровода, который РФ направляет на усиление экономического и политического давления на Европу.

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"Наше предложение заключалось в том, чтобы Конгресс, который уже принимал в законе позицию о необходимости санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", актуализировал эту концепцию", – отметил спикер.

Глава Парламента добавил, что Дании, оставшейся единственной страной, которая не дала разрешения на строительство "Северного потока-2" и сейчас чувствует на себе давление, было важно заручиться поддержкой США.

По его словам, и в Конгрессе США, и в Белом доме "очень остро чувствуют опасность строительства Северного потока-2 и рассматривают механизм введения санкций". Спикер отметил, что российский проект преследует не интересы бизнеса или коммерции, а является "проектом энергетической агрессии."

Ключевое решение – это санкции против компаний, которые участвуют в этом проекте, и это решение реально не только может, оно и остановит "Северный поток-2",

– подчеркнул Парубий.

Также, глава ВР выразил надежду, что решение официального Вашингтона о введении санкций "будет принято в ближайший период".

Стоит отметить, что Финансовый директор Nord Stream II Пол Коркоран заявил, что компания начнет строительство газопровода "Северный поток-2" уже этим летом, несмотря на то, будет разрешение на строительство со стороны Дании или нет.

Такой была реакция Коркорана на предложение премьер-министра Дании Ларса Лекке Расмуссена обсудить строительство "Северного потока-2" на уровне ЕС. Премьер Дании предложил обсудить все возможные риски, а также роль Украины, как транзитера газа.

Коркоран отметил, что в случае отсутствия разрешения Копенгагена "Северный поток-2" будет проложен в обход – через международные воды к северу от Дании.

У нас есть разрешения от Германии, Финляндии и Швеции. Они обеспечивают нам строительство 90 процентов маршрута.

– сказал Пол Коркоран.

На территории Дании проходит только 10 процентов длины газопровода.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Так как это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

В Брюсселе стартовал саммит стран ЕС

Санкции в отношении России, границы Европейского союза эти и другие вопросы будут обсуждать в течение двух дней в Брюсселе. Так стартовал саммит ЕС. Лидеры сегодня много об Украине не говорили. Есть вероятность того, что это произойдет завтра на заключительной части. Прежде всего всех беспокоит вопрос миграции и миграционного кризиса. Подготовлены некоторые важные решения, однако не все страны с ними соглашаются.

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Если говорить о санкциях – этот вопрос включен в повестку дня заседания Европейского совета. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель информируют европейских лидеров о ходе выполнения имплементаций Минских договоренностей. По их рекомендациям, Европейский совет в течение нескольких предыдущих лет принимал решение о продлении секторальных экономических санкций против России.

Текущие санкции действуют до 31 июля. Однако подавляющее большинство лидеров, которые подходили к прессе накануне начала заседания, не затрагивали тему санкций против России, потому что в повестке дня Саммита – вопросы миграции, военного сотрудничества, следующего бюджета ЕС до 2027 года.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отдельно отметил, что страны Вышеградской группы, которые сегодня встретились перед началом саммита с президентом Макроном, обсудят вопрос санкций. Глава польского правительства подчеркнул, что позиция Польши твердая. Что касается санкций, то они должны быть продолжены.

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И в завершение несколько слов о погоде

В пятницу, 29 июня, в большинстве областей Украины периодически ожидаются кратковременные дожди, грозы, шквалы и вероятен град.

На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко делится информацией о новом циклоне, в котором окажется Украина.

В ближайшее время юго-восточная часть Европы, включительно с Украиной, попадают в зону циклона. Поэтому в большинстве областей Украины периодически – периодически! – 29 и 30 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах шквалы и вероятен град. Приазовье и восточная часть завтра избегут летних дождей, однако в ночь на субботу и там польет и погримит,

– пишет Наталья.

Температура воздуха пока останется высокой. Днем +25...+35, в восточной части Украины +32...+35 градусов, на Западе +20...+26 градусов. В центральной части страны температура будет колебаться между отметками +28...+30 градусов.