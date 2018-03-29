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Главные новости 29 марта: суд над Савченко, Россия высылает дипломатов, что готовит весна

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Главные новости 29 марта
Главные новости 29 марта

Апелляционный суд Киева оставил нардепа Надежду Савченко под стражей. Россия вышлет 60 американских дипломатов и закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге. А в апреле еще выпадет снег. Такими были главные новости 29 марта.

Надя в суде

29 марта в Апелляционном суде Киева рассматривали жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании ей меры пресечения.

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Адвокаты Савченко обратились в суд с ходатайством об отводе прокурора Александра Климовича за того, что он сравнил их подзащитную с российскими ГРУшниками Евгением Ерофеевым и Александром Александровым. Суд это ходатайство защиты не удовлетворил и также отказал в отводе коллегии судей.

Кроме того, Степан Хмара заявил, что готов взять Надежду на поруки. А сама Савченко хочет, чтобы ее судили на суде Господнем.

И Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого в подготовке терактов нардепа Надежды Савченко.

Россия ответила на выдворение дипломатов

По состоянию на 29 марта уже 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в Россию вернется 153 человека.

29 марта Российская Федерация сделала заявление, что зеркально ответит на выдворение российских дипломатов из ряда западных стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников в ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Официальная Москва вышлет 60 американских дипломатов и отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге. Поэтому оно будет закрыто.

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В наше министерство приглашен посол Соединенных Штатов господин Хансман, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих мер в отношении США,
– заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

4G в Украине

Мобильный оператор Vodafone Ukraine обещает запустить 4G уже в ближайшие дни в пятницу (30 марта) или в понедельник (2 апреля).

К концу дня мы планируем получить счета (от Украинского государственного центра радиочастот) и оплатить их. Тогда мы запустим 4G в пятницу. Если не успеем, тогда уже в понедельник,
– сообщила СЕО компании Ольга Устнинова.

Компания запустит 4G в диапазоне 2,6 ГГц. Vodafone собирается запустить 4G в 28 городах Украины.

При этом в пресс-службе lifecell и Киевстар сообщили, что они также ожидают получения необходимых разрешений в ближайшее время и готовы к запуску.

Что готовит погода?

Сейчас на 30 марта синоптики обещают сильные дожди с мокрым снегом, которые накроют север и запад Украины. На дорогах северо-восточных регионов местами будет гололедица. А туман будет наблюдаться в центральных и южных областях.

Днем в Украине будет довольно тепло – +3 ... + 8 градусов, в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье – от +9 до +13 градусов.

Касательно потепления в Украине, то оно ожидается уже 31 марта и 1 апреля.

Придет резкое потепление. Температура поднимется до +15 градусов. А на юге и в центральных областях до +20 градусов тепла. Но потепление придет с порывистым ветром, до штормовых порывов. Дожди будут на Западе и Юге Украины,
– отметила синоптик Наталья Диденко.

Но 2-3 апреля Украина будет находиться под влиянием холодного циклона, поэтому ожидается сильный северо-западный порывистый ветер со скоростью 10-15 метров в секунду. А еще выпадет апрельский снег.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Высылка российских дипломатов Задержание Савченко Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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