Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
В Украине отмечают четвертую годовщину Иловайской трагедии, в которой полегли сотни бойцов. Рост цены на газ отложили до октября. Украина расширила список товаров, запрещенных для импорта из России. У Путина и МИД РФ отреагировали на разрыв Украиной договора о дружбе с Россией. Ryanair начнет летать из Украины в Европу уже с 3 сентября. Такими были главные новости 29 августа в Украине и мире.
Годовщина Иловайского котла
Четыре года назад 29 августа на Донбассе начался выход украинских военных из Иловайского котла. Именно там российские танки взяли украинские подразделения в кольцо и просто залили огнем. Это одна из самых черных страниц в истории независимой Украины.
Предлагаем вам прочитать истории бойцов батальона "Донбасс", которые вышли из Иловайского котла и откровенно рассказали о том, что там происходило.
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Утром 29 августа под посольством России в Киеве состоялась многолюдная акция в память по погибшим украинскими воинами в "Иловайскому котле" и с напоминанием о том, что Россия должна понести за это ответственность. Активисты перекрыли проезжую часть напротив диппредставительства и установили там сотни крестов с фотографиями и именами погибших под Иловайском украинских военных.
Акция посвящена годовщине Иловайского котла возле посольства России в Киеве
Кроме того, на Михайловской площади в Киеве прошли мероприятия по чествованию павших защитников Украины, участников АТО и ООС и открыли обновленную "Стену памяти воинам, которые погибли на востоке Украины". Мемориал расположен в Киеве на внешней стене Михайловского Златоверхого вдоль улицы Трехсвятительской.
Смотрите видео панихиды по погибшим под Иловайском:
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"Стена памяти воинам, которые погибли на востоке Украины"
Воспоминаниями о событиях в Иловайске в 2014 году поделился ветеран войны на Донбассе Александр Дейнега.
"Только что проехали полтора километра, на нас отовсюду обрушился шквальный огонь: танки, Птуры (противотанковые управляемые ракеты – 24 канал), пулеметы, БТР, БМП, автоматы, гранаты. Мы – как на ладони: слева пустое поле, справа – поле с подсолнухами, и дорога. Одной из первых загорелась машина с большим красным крестом на борту. В нее попал танк. Раненые догорали на моих глазах", – рассказал военный.
По его словам, тогда только через сорок минут погибло более сотни украинских военных, а те, что выжили, заняли круговую оборону в районе населенного пункта Червоносельское.
Подорожание газа в Украине отложили
Кабинет Министров Украины принял решение о продлении спецобязянности "Нафтогаза" на продажу газа по сниженным ценам для нужд населения до 1 октября 2018 года. Следовательно, цены на газ для населения не будут расти до конца сентября.
Спецобязянности для "Нафтогаза" заключаются в том, что компания получает право на закупку газа для нужд населения Украины по цене, которая рассчитывается не по рыночным методами, а зависит от среднегодовых цен на газ на европейском хабе.
Сейчас продолжаются переговоры с МВФ о приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета. Поэтому с учетом завершения срока действия положения (о спецобязянностях), возникает необходимость в его продлении,
– говорится в пояснительной записке к постановлению.
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В то же время, как пояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, к повышению цен на газ следует готовиться заблаговременно, для того, чтобы все смогли к этому приспособиться. В противном случае население Украины может негативно воспринять такое решение правительства и не платить за услуги.
"А в последний день перед началом отопительного сезона заявлять о повышении цены, даже на одну гривну, все равно это будет очень и очень негативно воспринято", – сказал Землянский.
По его словам, Кабмин не будет повышать тарифы на газ как минимум до конца переговоров с миссией МВФ, которая начнет работу в Украине с 6 по 19 сентября.
"Принимать какие-то радикальные решения украинскому правительству, тем не менее, придется. Даже минимум с правовой точки зрения. Цену на газ нужно каким-то образом урегулировать на отопительный сезон. Потому что это же не только население, но это же и "Теплокоммунэнерго" в соответствии и облгаз. То есть, все участники рынка должны для себя понимать, какой будет цена, как вообще экономику выстраивать. Там же вся бухгалтерия будет от этого выстраиваться. Закупка газа, транспортировка. То есть все как бы в подвешенном состоянии", – отметил специалист.
Запрет на товары из России
Кабинет Министров Украины расширил перечень запрещенных для импорта товаров из России – к нему попали клинкеры цементные (промежуточный продукт при производстве цемента).
Как информирует Государственная служба статистики, импорт клинкеров цементных по России составляет преобладающую долю в общем импорте в Украину. В 2017 году он почти вдвое вырос по сравнению с 2016 годом, а в январе-мае 2018 года Украина импортировала их на 6,6 миллиона долларов.
Постановление правительства о расширении списка товаров, запрещенных для импорта из России
Реакция России на разрыв договора о дружбе с Украиной
28 августа Президент Петр Порошенко анонсировал, что Украина разрывает с Россией договор о дружбе. Так, в ближайшее время МИД Украины должен представить необходимый пакет документов для прекращения договора.
В Министерстве иностранных дел России не захотели комментировать такое заявление Порошенко и призвали дождаться конкретных действий со стороны Киева.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, украинское правительство неоднократно делало похожие заявления.
"Я не хотел бы комментировать очередные намерения украинской стороны. Намерений высказывается слишком много – там были намерения и разорвать дипломатические отношения, были намерения прекратить транспортное сообщение с РФ. Давайте дождемся, когда какое-то дело будет сделано. Когда какой-то из этих намерений будет материализоваться", – заявил Лавров.
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Более многословным был пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что решение Украины разорвать соглашения о дружбе с РФ является неразумным шагом и только ухудшит отношения между странами, которые и так находятся в сложной ситуации.
Двусторонние отношения находятся в ситуации, которую очень трудно чем-то еще больше испортить. Они находятся в глубоком кризисе, и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии в нынешней ситуации перспектив к их нормализации. Но даже в условиях этого глубокого кризиса в наших двусторонних отношениях, конечно, было бы глупо делать какие-то шаги, которые нанесут дополнительного вреда интересам народов двух стран,
– подчеркнул Песков.
Ryanair начнет летать из Украины
В понедельник, 3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершит первый рейс из Украины. Им можно будет добраться из Киева в 12 городов шести стран Европы – Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Лондон, Вильнюс, Вроцлав, Познань, Стокгольм, Варшаву, Берлин и Быдгощ.
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"С сентября 2018 года из аэропорта "Борисполь" состоится запуск первого рейса авиакомпании Ryanair Киев-Борисполь – Берлин-Шенефельд", – сообщили в пресс-службе аэропорта.
Кроме Киева, лоукостер уже с октября начнет летать из Львова в пяти направлениях – в Дюссельдорф, Краков, Лондон, Варшаву и Мемминген.