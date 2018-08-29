Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины

В Украине отмечают четвертую годовщину Иловайской трагедии, в которой полегли сотни бойцов. Рост цены на газ отложили до октября. Украина расширила список товаров, запрещенных для импорта из России. У Путина и МИД РФ отреагировали на разрыв Украиной договора о дружбе с Россией. Ryanair начнет летать из Украины в Европу уже с 3 сентября. Такими были главные новости 29 августа в Украине и мире.

Годовщина Иловайского котла

Четыре года назад 29 августа на Донбассе начался выход украинских военных из Иловайского котла. Именно там российские танки взяли украинские подразделения в кольцо и просто залили огнем. Это одна из самых черных страниц в истории независимой Украины.

Предлагаем вам прочитать истории бойцов батальона "Донбасс", которые вышли из Иловайского котла и откровенно рассказали о том, что там происходило.

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Утром 29 августа под посольством России в Киеве состоялась многолюдная акция в память по погибшим украинскими воинами в "Иловайскому котле" и с напоминанием о том, что Россия должна понести за это ответственность. Активисты перекрыли проезжую часть напротив диппредставительства и установили там сотни крестов с фотографиями и именами погибших под Иловайском украинских военных.

Акция посвящена годовщине Иловайского котла возле посольства России в Киеве

Кроме того, на Михайловской площади в Киеве прошли мероприятия по чествованию павших защитников Украины, участников АТО и ООС и открыли обновленную "Стену памяти воинам, которые погибли на востоке Украины". Мемориал расположен в Киеве на внешней стене Михайловского Златоверхого вдоль улицы Трехсвятительской.

Смотрите видео панихиды по погибшим под Иловайском:

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"Стена памяти воинам, которые погибли на востоке Украины"

Воспоминаниями о событиях в Иловайске в 2014 году поделился ветеран войны на Донбассе Александр Дейнега.

"Только что проехали полтора километра, на нас отовсюду обрушился шквальный огонь: танки, Птуры (противотанковые управляемые ракеты – 24 канал), пулеметы, БТР, БМП, автоматы, гранаты. Мы – как на ладони: слева пустое поле, справа – поле с подсолнухами, и дорога. Одной из первых загорелась машина с большим красным крестом на борту. В нее попал танк. Раненые догорали на моих глазах", – рассказал военный.

По его словам, тогда только через сорок минут погибло более сотни украинских военных, а те, что выжили, заняли круговую оборону в районе населенного пункта Червоносельское.

Подорожание газа в Украине отложили

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении спецобязянности "Нафтогаза" на продажу газа по сниженным ценам для нужд населения до 1 октября 2018 года. Следовательно, цены на газ для населения не будут расти до конца сентября.

Спецобязянности для "Нафтогаза" заключаются в том, что компания получает право на закупку газа для нужд населения Украины по цене, которая рассчитывается не по рыночным методами, а зависит от среднегодовых цен на газ на европейском хабе.

Сейчас продолжаются переговоры с МВФ о приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета. Поэтому с учетом завершения срока действия положения (о спецобязянностях), возникает необходимость в его продлении,

– говорится в пояснительной записке к постановлению.

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В то же время, как пояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, к повышению цен на газ следует готовиться заблаговременно, для того, чтобы все смогли к этому приспособиться. В противном случае население Украины может негативно воспринять такое решение правительства и не платить за услуги.

"А в последний день перед началом отопительного сезона заявлять о повышении цены, даже на одну гривну, все равно это будет очень и очень негативно воспринято", – сказал Землянский.

По его словам, Кабмин не будет повышать тарифы на газ как минимум до конца переговоров с миссией МВФ, которая начнет работу в Украине с 6 по 19 сентября.

"Принимать какие-то радикальные решения украинскому правительству, тем не менее, придется. Даже минимум с правовой точки зрения. Цену на газ нужно каким-то образом урегулировать на отопительный сезон. Потому что это же не только население, но это же и "Теплокоммунэнерго" в соответствии и облгаз. То есть, все участники рынка должны для себя понимать, какой будет цена, как вообще экономику выстраивать. Там же вся бухгалтерия будет от этого выстраиваться. Закупка газа, транспортировка. То есть все как бы в подвешенном состоянии", – отметил специалист.

Запрет на товары из России

Кабинет Министров Украины расширил перечень запрещенных для импорта товаров из России – к нему попали клинкеры цементные (промежуточный продукт при производстве цемента).

Как информирует Государственная служба статистики, импорт клинкеров цементных по России составляет преобладающую долю в общем импорте в Украину. В 2017 году он почти вдвое вырос по сравнению с 2016 годом, а в январе-мае 2018 года Украина импортировала их на 6,6 миллиона долларов.