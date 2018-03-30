Главные новости 30 марта: в Украине заработал 4G, месть России, Луценко против Холодницкого

В пятницу, 30 марта, в Украине заработала 4G-связь. Главу САП Назара Холодницкого могут освободить от должности по инициативе генпрокурора Юрия Луценко. Россия массово высылает из страны иностранных дипломатов. Группа "Океан Эльзы" презентовала новый клип. Такими были главные новости 30 марта в Украине и мире.

4G в Украине

30 марта крупнейшие украинские операторы lifecell и Vodafone запустили сверхскоростную интернет-связь четвертого поколения во многих украинских городах. Что такое 4G? Это четвертое поколение мобильного интернета, что обеспечивает качественную связь, стабильное соединение, высокую скорость скачивания и большую емкость данных. 4G-сеть обеспечивает скорость загрузки данных до 700 Мбит/с и передачи – до 90 Мбит/с.

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Что нужно для пользования 4G?

Прежде всего, Ваш мобильный телефон должен поддерживать эту технологию. Проверить это можно в настройках устройства в разделе "Мобильные данные" (или "Сотовые данные", или "Передача данных"). Кроме того, нужно иметь USIM-карту. Это расширенная модификация стандарта SIM, которая является адаптированной к работе в высокоскоростных сетях соответствующего типа.

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Какие преимущества имеет 4G?

Благодаря 4G можно просматривать видео высокого качества онлайн без задержек. Кроме того, можно мгновенно загружать файлы, осуществлять видеозвонки в высоком качестве, выходить в прямые эфиры с качественными онлайн-трансляциями и беспрепятственно играть в онлайн-игры. Кроме того, 4G – это также "интернет вещей", "умная" медицина, управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки и мобильные паспорта mobile ID, а также другие smart-сервисы.

Луценко против Холодницкого

Генпрокурор Юрий Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по рассмотрению вопроса о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры. Причиной своего обращения Луценко назвал "дисциплинарные проступки" Холодницкого.

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В свою очередь глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, что во время прослушивания кабинета Холодницкого удалось зафиксировать информацию о его давлении на определенных должностных лиц, в отношении которых были производства.

Во-первых, говорится о сливе информации о подготовке обысков тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений,

– рассказал директор НАБУ.

Луценко инициирует увольнение Холодницкого

На инициативу Луценко Холодницкий ответил, что за пост главы САП он не держится, а заявление об увольнении он написал еще в первый день после назначения на эту должность. Кроме того, глава САП заверил, что 3 апреля придет на допрос в Департамент ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

К слову, как заверил Сытник, в случае устранения Холодницкого с должности, САП будет руководить не Луценко, а заместители руководителя антикоррупционной прокуратуры.

Россия выдворяет дипломатов

Российская Федерация высылает иностранных дипломатов в ответ на выдворение российских дипломатических сотрудников более 20 странами из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Перечень стран, дипломатов которых выдворяют из России: США – 60, Украина – 13, Германия – 4, Польша – 4, Литва – 3, Чехия – 3, Молдова – 3, Италия – 2, Румыния – 2, Латвия – 2, представители дипмиссии Нидерландов – 2, представитель дипмиссии Швеции – 1, военный атташе Эстонии – 1, Финляндия – 1.

Все они должны покинуть территорию России до 7 апреля.

Россия высылает иностранных дипломатов

Кроме того, российский МИД требует от Лондона сравнить общее количество дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, работающих в диппредставительстве в Британии. На это Лондону дается месяц. Кроме выдворения американских дипломатов, Россия также решила закрыть консульство США в Санкт-Петербурге.

Отметим, что Россия высылает из страны 13 украинских дипломатов. Так, украинским дипломатам были вручены ноты протеста, а также они были объявлены персонами нон-грата.

Выдворение из России украинских дипломатов прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин.

Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов – это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше,

– написал украинский министр.

Новый клип "Океана Эльзы"

Украинская группа "Океан Эльзы" после почти годовой паузы представила трогательный клип на новую песню "Без тебе".

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Героями ролика, снятого на западном побережье США, стали по меньшей мере 13 пар близнецов разного пола и возраста. Также в видео появляется и фронтмен коллектива Святослав Вакарчук.

Смотрите видео нового клипа "Океана Эльзы":