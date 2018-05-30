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Главные новости 30 мая: Бабченко живой, отказ России от освобождения заложников, цена на газ

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Главные новости 30 мая в Украине и мире
Главные новости 30 мая в Украине и мире / Коллаж 24 Канала

В среду, 30 мая, стало известно, что российский журналист Аркадий Бабченко на самом деле жив. Российская сторона в Минске отказалась от переговоров относительно освобождения заложников. Кабмин Украины на 2 месяца перенес рост на газ. "Укрзализныця" подняла цены на проезд в пассажирских поездах. Такими были главные новости 30 мая в Украине.

Аркадий Бабченко живой

30 мая во время брифинга в Киеве председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что российский журналист Аркадий Бабченко живой, а его "убийство" было спецоперацией по задержанию организаторов преступления. Сам Бабченко был предупрежден заблаговременно, журналист с семьей находился под контролем СБУ.

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В этот же день правоохранители задержали в Киеве организатора "убийства" Бабченко – гражданина Г. Он был завербован спецслужбами России и предложил своему знакомому из числа бывших АТОвцев за денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов осуществить убийство журналиста. Следователи СБУ подготовили задержанному подозрения в совершении преступлений по статьям "Подготовка к преступлению", "Пособничество" и "Террористический акт".

К слову, в отношении исполнителя преступления, то он будет проходить по делу как свидетель.

Смотрите видео задержания организатора "убийства" Аркадия Бабченко:

Сам Бабченко заявил, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве 26 мая.

Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня приобщили к делу месяц назад. За это время я увидел как ребята работали, как они рыли носом... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге, результатом стала эта спецоперация,
– рассказал Бабченко.

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Грицак добавил, что организатор покушения на журналиста планировал устранить всего 30 человек на территории Украины. СБУ известны фамилии потенциальных жертв.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал новость о том, что Бабченко живой и поручил предоставить его семье круглосуточную охрану.

Освобождение заложников

Представители России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров по освобождению украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских.

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Україна Росія заручники звільнення полонені
Российская сторона отказалась говорить об освобождении заложников

Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта мундиаля. Позиция россиян феерическая (дословно): Россия – не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских,
– сообщила представительница Украины в ТКГ Ирина Геращенко по результатам очередного заседания в Минске.

При этом представители России не ответили на вопрос, означает ли их позиция то, что РФ отказывается от защиты своих граждан.

Цена на газ

30 мая на своем заседании Кабмин одобрил решение о продлении действия специальных обязательств по продаже природного газа для населения и теплокоммунэнерго до 1 августа 2018 года. Следовательно, ближайшие 2 месяца цена газа останется неизменной.

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Газ Україна ціна тарифи
Рост стоимости газа в Украине перенесли на 2 месяца

В правительстве также сообщили, что переговоры с Международным валютным фондом по приведению цены на природный газ в Украине до уровня импортного паритета еще продолжаются.

Таким образом, до конца июля 2018 года цена на газ в Украине для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов составит 6 гривен 95 копеек за кубический метр.

Подорожание проезда в поездах

С 30 мая "Укрзализныця" подняла цены на проезд в пассажирских поездах. Как анонсировали ранее, они выросли на 12%. Индексация тарифов началась на все направления.

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Для примера, билет на поезд №091, сообщением "Киев – Львов" ранее стоил 447 гривен 65 копеек, а после подорожания его цена выросла до 522 гривен 21 копейки (569 гривен 64 копейки в воскресенье).

Отметим, что второй этап повышения цен (на 12%) начнется с 1 октября. В целом в 2018 году индексация составит 25%.


В Украине выросла стоимость железнодорожных билетов

Эмоциональное выгорание

Страшные новости, постоянный стресс, переутомление плохо влияют на организм. К тому же, на работе стало чрезмерно трудно? Это могут быть признаки эмоционального выгорания. Не пугайтесь! Смотрите видео, как этому помочь.

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Теги: Тарифы Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Новости России Укрзализниця железная дорога Деньги Обмен пленными Украинцы в плену РФ Криминальные новости СБУ Василий Грицак коммунальные услуги Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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