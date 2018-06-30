Главные новости 30 июня:украинцы застряли в Тунисе,последствия непогоды и новые заявления Трампа

Часть туристов, застрявших в аэропорту Туниса, вернулись в Украину, еще почти 800 человек до сих пор находятся на территории африканской страны. В Украине внезапная непогода наделала беды. Дональд Трамп опроверг информацию о выходе США из ВТО и не дал четкого ответа на вопрос, признают ли США Крым российским. Такими были главные новости 30 июня в Украине и мире.

Украинские туристы – "заложники" аэропорта в Тунисе

В аэропорту Монастырь в Тунисе застряли около 300 украинских туристов, которые в течение нескольких дней не смогли вылететь в Харьков.

В ситуацию вмешался министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и заверил, что регулировал обстановку, чтобы туристы, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo" вернулись домой.

"Считаю недопустимым, если люди заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда",

– написал министр.

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Утром, 30 июня, часть украинцев, которые на несколько дней застряли в аэропорту Туниса, прибыли в Украину.

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", – сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 июня 2018 г.

Сам туристический оператор "Оазис Тревел Украина" заверил, все туристы смогут вылететь в Украину 2 июля, ведь для этого между странами будет выполнено пять рейсов. В частности, два рейса будут на Львов и три – на Киев.

Информацию о расписании рейсов сообщат дополнительно. Также, компания "Оазис Тревел Украина" гарантирует всем гостям, которые находятся в Тунисе и ожидают вылета в Украину, проживание в отелях Туниса за счет компании до момента вылета,

– отметили представители туроператора.

Впоследствии Владимир Омелян рассказал, что украинцы застряли в Египте из-за того, что туроператор Oasis Travel задолжал авиаперевозчику Bravo немалую сумму. По словам министра, в настоящее время из Туниса не могут вылететь около 800 человек.

"Туроператор Oasis Travel задолжал перевозчику Bravo более 1 миллиона долларов и не заплатил ни цента. Об этой ситуации Oasis Travel знал, были разные моменты урегулирования, никакие средства не поступали. Тем не менее, авиакомпания Bravo за собственные деньги уже вывезла 650 туристов в Украину, ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек", – добавил чиновник.

Заявления Дональда Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг информацию о возможном выходе страны из ВТО.

Я не говорю о выходе. Я говорю, что они не относились к нам справедливо. С нами обращались несправедливо

– заявил он.

Американский лидер отметил, что США проиграли много дел в ВТО и были в меньшинстве, когда речь шла про арбитров организации. Трамп отметил, что "ВТО должна начать относиться к США справедливо".

Также, во время встречи с журналистами Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос, признают ли США Крым российским.

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Так, отвечая журналистам о вероятности признания аннексированного украинского полуострова частью российской территории, Трамп ответил "Мы должны увидеть". Так же американский лидер прокомментировал и возможную отмену санкций в отношении России.

"Мы посмотрим, что будет делать Россия", – отметил он.

В то же время, Трамп отметил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Финляндии будет "говорить с ним обо всем".

"Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о выборах. США не хотят, чтобы кто-то вмешивался в выборы", – уточнил глава США.

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Впоследствии, слова Трампа прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий. Он отметил, что заявление амеркианского президента о возможности признания оккупированного Крыма частью России можно расценивать как сигнал для успешного проведения встречи с Путиным.

"Заявление президента США Дональда Трампа о возможности признания Крыма – пусть даже короткое: "Посмотрим", – вполне может быть направлено ​​на создание благоприятного фона для будущего российско-американского саммита. Это заявление можно воспринять и как своеобразный сигнал. И, прежде всего свидетельствует о том, что эмоционально Трамп готов к возобновлению конструктивного диалога между Россией и США", – сказал Слуцкий.

Сильная непогода в Украине

29 и 30 июня почти во всех регионах Украины прошли мощные ливни и грозы, и наделали немало беды – реки вышли из берегов, авто плавали в воде, а деревья падали на дороги.

Непогода в регионах Украины:

Так, в Ивано-Франковской области из-за непогоды подтоплены 202 жилых дома, повреждены 14 километров дорог местного значения, три моста, соединяющие сельские местные дороги с частными приусадебными участками.

Подтоплены дворы на Ивано-Франковщине

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Сильнее всего от сильных ливней пострадал Чернигов. Там, в результате интенсивных осадков затоплены около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. В облцентре улицы города превратились в реки, а автомобили оказались в водяной ловушке.

Последствия проливных дождей в Чернигове

Не обошли сильные осадки и столицу Украины - Киев. В частности, в городе прошел безумный ливень, который сопровождался грозой. В результате непогоды часть улиц затопило.

Сильные дожди затопили улицы Киева

Видео ливня в Киеве: