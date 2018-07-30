Главные новости 30 июля: Приходько идет в политику, зарплата военных и чешские депутаты в Крыму

Известная резкими заявлениями и волонтерством певица Анастасия Приходько объявила, что идет в политику. Минобороны просит выделить 4,5 миллиарда гривен на повышение зарплат военным. Депутат Европейского парламента от Чешской Республики Яромир Когличек и сенатор чешского парламента Ярослав Доубрава незаконно поехали в Крым. Такими были главные новости 30 июля в Украине и мире.

Анастасия Приходько объявила, что идет в политику

Известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько объявила, что организует новое общественно-политическое движение вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом.

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Об этом артистка заявила в эфире телеканала Еспресо.TV.

Сейчас с комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной "Июнь") мы создаем общественное движение, в который будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции,

– подчеркнула Приходько.

Вместе с тем, певица не ответила конкретно на вопрос, собирается ли участвовать вместе с новым движением на следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.

"Это я так не говорю. В мыслях очень много чего есть. Но я не могу сказать "Да", а потом этого не сделать. Пусть это будет пока в подвешенном состоянии", – добавила она.

По словам исполнительницы, она не собирается совмещать карьеру певицы и политика одновременно.

Скажу откровенно, я не буду петь. Нельзя быть на двух стульях. Политик должен быть политиком, он должен четко делать свое дело. Как можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, а тут выходишь петь. Это не может так быть. Либо я пою, либо я в политике. Два варианта не подходят,

– подчеркнула Приходько.

Также, заслуженная артистка Украины считает, что в парламент должны прийти "политически молодые" люди, а те, кто уже "по 30-40 лет сидят в парламенте", должны уйти из политики на "отдых". Кроме того, Приходько заверила, что в случае, если она не сможет ничего сделать в политике, то сложит мандат.

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Напомним, ранее Анастасия Приходько сообщила, что пробует свои силы в другой творческой сфере. В частности, певица рассказала, что попробует себя в роли новой ведущей в телепроекте "Секретный фронт", который рассекречивает детали холодной войны на Востоке Украины и демонстрирует, как Россия ведет информационную политику против государства.

Кто такой Андрей Гергерт? Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" УДА. С декабря 2013 года находился на Майдане, где познакомился с Дмитрием Ярошем. В марте 2014 года поехал на фронт на Донбассе. Был заместителем командира 2-го запасного батальона (2-я резервная сотня ДУК ПС). Впоследствии, стал командиром 8-го отдельного батальона ДУК "Правый Сектор". Баллотировался в Верховную Раду в 2014 году на Жидачивщине по одномандатному избирательному округу №126. В ноябре 2016 года указом Президента Украины Петра Порошенко награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В Минобороны хотят повысить зарплаты военным

Министерство обороны Украины просит выделить 4,5 миллиарда гривен на повышение зарплат военным.

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Минобороны предлагает с 1 октября повысить зарплату рядовому составу – до 9 тысяч гривен, офицерскому составу – до 15,3 тысячи гривен.

При таких условиях, для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018-го нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 миллиарда гривен, которые необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год,

– говорится в документе.

Отмечается, что Минобороны приняло решение повысить денежное довольствие военных с 1 октября, однако для этого нужны еще 4,5 миллиарда гривен.

На сегодня зарплата военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тысяч гривен.

На международной выставке "Оружие и безопасность 2018" продемонстрируют ПТРК "Стугна-П"

Государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "ЛУЧ" на международной выставке "Оружие и безопасность 2018" продемонстрируют макет переносного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

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Недавно Вооруженные Силы Украины провели приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет "Стугна-П", которые находятся на вооружении украинской армии. Они активно применяются в зоне проведения военной операции на Донбассе.

Смотрите видео: Военнослужащие ВСУ успешно осваивают противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П"

В состав переносного комплекса "Стугна-П" входит ракета Р-2С калибра 130 миллиметров. Управляемая ракета может быть оснащена различными типами боевых частей: тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической, которая может поражать цели на расстоянии до 5 километров

Комплекс оснащен полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу. Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу с закрытой позиции (специально подготовленного укрытия).

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Базовая версия состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления, который позволяет оператору производить пуск на расстоянии.

Чешские депутаты незаконно посетили Крым

Украина выражает решительный протест в связи с незаконным визитом в оккупированный Крым депутатов Европейского парламента от Чешской Республики Яромира Когличека и сенатора чешского парламента Ярослава Доубравы.

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Чешские политики, несмотря на неоднократные предупреждения, нарушили не только украинское законодательство, но и проигнорировали международное право.

"Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции №68/262 за 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН – организация, авторитет которой признают даже чешские коммунисты – подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма", – говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что большинство чешских политиков, а также правительство страны однозначно поддерживают территориальную целостность Украины, осуждают российскую агрессию и оккупацию Москвой части украинской территории.

Чтобы хоть как-то обелить свои преступления, Россия хаотично ищет по всему миру политиков со сниженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. К сожалению, несколько таких политиков нашлось и в Чешской Республике,

– добавили дипломаты.

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Также в посольстве напомнили, что Украина оставляет за собой право применить санкции к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории.