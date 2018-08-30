Главные новости 30 августа: Смерть Кобзона, спор Порошенко и Путина в 2015-м

На 81 году жизни умер Иосиф Кобзон – советский и российский певец и депутат Госдумы, который поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Бывший президент Франции Франсуа Олланд описал в своей новой книге "Уроки власти" то, как в феврале 2015 года согласовывали и подписывали Минские соглашения. Такими были главные новости 30 августа в Украине и мире.

Умер Иосиф Кобзон

Причиной смерти певца стала четвертая стадия рака. 14 последних лет он страдал от онкологического заболевания. Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году, а через 3 года у него обнаружили онкологическую болезнь, после чего ему сделали первую операцию.

В июле 2018 года Иосиф Кобзон был госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии, его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. 7 августа его выписали.

В своем завещании Кобзон просил похоронить его рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище. Там он выкупил участок. Скорее всего, певца похоронят 2 сентября, сообщила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Как рассказал Михаил Давчилов, бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, где лечился певец, причиной его смерти стало прогрессирование рака.

Его похоронят 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Новость вызвала немалый резонанс в сети. Российские представители шоу-бизнеса записали десятки скорбных сообщений. К такому флеш-мобу присоединилась и певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая подчеркнула, что Иосиф Кобзон является отцом для всех певцов и примером для подражания.

"Это был человек, без которого нельзя было представить свою жизнь... Защитник всех... Мы обращались по поводу и без к Кобзону – от получения квартиры до захоронения близких на нормальном кладбище... Это был отец не только для собственных детей... Грандиозный человек для своей жены Нелли... Спасибо вам, Иосиф Давыдович, за то, что я могла плакать на вашем плече и спрашивать совета, как быть! Спасибо, что остаетесь примером для подражания и уважения к сцене! Навечно в истории страны и в сердцах миллионов", – написала Лолита.

Кем был Кобзон:

Новые подробности переговоров Путина и Порошенко в 2015 году

Франсуа Олланд описал в своей новой книге "Уроки власти" то, как в феврале 2015 года согласовывали и подписывали Минские соглашения. "Это было в самый разгар кризиса", - написал Олланд, описав ряд деталей встречи с участием Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Намерения Владимира Путина были вполне очевидными. Он хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве. После провала режима прекращения огня, бои между украинским войском и парамилитарными сепаратистскими отрядами разгорелись с новой силой,

– говорится в книге Олланда.

"Я быстро понял, что Путин хочет выиграть время и отсрочить прекращение огня на как можно более позднее время, чтобы дать возможность сепаратистам окружить украинскую армию и завоевать дополнительные позиции. Вместе с Ангелой Меркель мы предлагаем возобновить переговоры в узком формате, отказаться от ужина и как можно быстрее приступить к работе", – вспоминает тогдашние события экс-президент Франции.



Переговоры Порошенко и Путина

Он отметил, что западные переговорщики надеялись "прекратить стрельбу и найти компромисс, который сохранил бы территориальную целостность Украины". Однако конференция длилась бесконечно и была безрезультатной: это соответствовало целям российской стороны.

Согласно воспоминаниям Олланда, первый черновик будущего минского соглашения писала канцлер Германии Ангела Меркель.

Она никому, даже своим советникам, не позволяла формулировать статьи соглашения. Такой у нее темперамент и такая методика: она очень серьезная, старательная и внимательная. Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что начал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало то, что российские войска на востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки,

– говорится в книге экс-президента Франции.

"Порошенко неотступно отстаивал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели. Он был настолько негибким, что отрицал свою прямую связь с главарями сепаратистов, говорил, будто не может за них решать, требовал, чтобы с ними проконсультировались", – говорится в книге "Уроки власти".

Отметим, что Олланд также прямо определил виновных в сбитии самолета МН-17 в небе над Донбассом: "За несколько месяцев до переговоров, в июле 2014-го, ракета, выпущенная пророссийскими боевиками, нечаянно сбила в районе Донецка самолет Malaysia Airlines, лишив жизни 298 пассажиров, из которых 80 были детьми".

Что касается заключения Минских соглашений, то экс-лидер Франции подчеркнул, что продвигались они очень медленно, с кучей возражений, которые было непросто согласовывать.

Он также упомянул, что Путин ушел, а Меркель, Олланд и Порошенко немного задремали в креслах. В 9:00 стало известно, что сепаратистам соглашение не подходит. Однако Меркель и Олланд должны были спешить, так как пришло время возвращаться в Брюссель.

Новые рейсы Wizz Air из Украины

Новые маршруты удалось запустить благодаря 4 самолету Wizz Air в Киеве.

Киев – Рига, Латвия (рейсы по втроникам, четвергам и субботам, старт – 2 марта 2019 года) – 759 грн.

(рейсы по втроникам, четвергам и субботам, старт – 2 марта 2019 года) – 759 грн. Киев – Бремен, Германия ( рейсы по понедельникам и пятницам, старт – 1 марта 2019 года) – 759 грн.

( рейсы по понедельникам и пятницам, старт – 1 марта 2019 года) – 759 грн. Киев – Биллунн, Дания (рейсы по вторникам и субботам, старт – 2 марта 2019 года) – 759 грн.

(рейсы по вторникам и субботам, старт – 2 марта 2019 года) – 759 грн. Львов – Копенгаген, Дания (рейсы по средам и воскресеньям, старт – 3 марта 2019 года) – 759 грн.

(рейсы по средам и воскресеньям, старт – 3 марта 2019 года) – 759 грн. Львов – Франкфурт-Хан, Германия (рейсы по понедельникам и пятницам, старт – 14 декабря 2018 года) – 759 грн.

Сегодня из Киева летают 4 самолета Wizz Air. В целом авиакомпания осуществляет 26 маршрутов из Киева, 10 – со Львова, 6 – из Харькова. Стоимость билетов стартует от 269 грн.

В авиакомпании обещают, что запустят еще больше новых рейсов из Украины, однако даты и подробности пока не раскрывают.

Героический поступок бывшей "Мисс Италии"

Известная модель решила показать всему миру, что даже с самыми тяжелыми трудностями можно справиться и дальше идти вперед. Следовательно, Джессика Нотаро появилась на острове Лидо на Венецианском фестивале, который начался вчера, 29 августа, и продлится до 8 сентября.

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На красную дорожку звезда прибыла в великолепном золотистом платье в пол, которое отличалось длинным шлейфом, откровенным декольте и яркими блестками. Вместе с ней на событие пришла также женщина-атлет на протезах Джуси Версаче, и их подруги – певица Jo Squillo, которая поддержала Нотару, прикрыв один глаз повязкой, и модель Франческа Карролло.



Jo Squillo, Джессика Нотаро, Джуси Версаче и Франческа Карролло



Джуси Версаче, Jo Squillo и Джессика Нотаро

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Напомним, что после трехлетних отношений и помолвки с Жоржем Эдсоном Таварешем, Джессика Нотаро решила расстаться с любимым. После этого уроженец Западной Африки начал преследовать женщину и в январе 2017 года "плеснул" кислотой в ее лицо. Мужчину арестовали, однако модели пришлось больше года лечиться и ждать, пока заживут раны.



Джессика Нотаро "до" ужасного инцидента с экс-бойфрендом Жоржем Таварешем и "после"

До травмы Нотару была телеведущей, моделью, строила карьеру певицы и работала в одном из дельфинариев. После реабилитации она вернулась к привычной жизни и даже приняла участие в танцевальном проекте, в котором одержала победу.