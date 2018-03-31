Главные новости 31 марта: невъездные дипломаты РФ, е-декларации политиков и Хилтон во Львове

СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, которых выдворили из США из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля. Политики последний день имели возможность заполнить электронные декларации. Мировая звезда Пэрис Хилтон приехала во Львов. Сын Виктора Ющенко Андрей вторично женился. Такими были главные новости 31 марта.

Персоны нон грата

31 марта Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которых выдворили из США за причастность к деятельности спецслужб РФ.

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Российским дипломатам запрещено въезжать на территорию Украины сроком на 5 лет. Под запрет попали 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.

Кроме того, председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова попала в раздел "Чистилище" базы "Миротворец".

По словам волонтеров проекта "Миротворец", председатель ЦИК РФ попала в базу за участие в попытках легализации аннексии АР Крым Россией, а это – покушение на территориальную целостность и безопасность Украины.

Доходы политиков

31 марта заканчивается срок подачи электронных деклараций украинскими политиками. Поэтому сегодня появилось еще несколько деклараций.

Электронную декларацию за 2017-й год показал премьер-министр Владимир Гройсман. Согласно ей, доходы главы правительства за год составили 17 миллионов гривен.

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Первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, которого называют "серым кардиналом" украинской политики и одним из ближайших друзей Президента, заработал примерно 7,7 миллиона гривен, зарплата составляла всего 252 тысячи гривен.

В декларации немало интересного, в частности, только ювелирных изделий, задекларированных на жену – почти 1,5 миллиона гривен. Немаленькая коллекция дорогих часов и у самого Кононенко – в декларации он указал их сразу 5 на общую сумму почти 2,5 миллиона гривен.

Чтобы избежать проблем с законом, представители общественных организаций таки подали декларации об имуществе, в том числе, и представители Центра противодействия коррупции. Среди задекларированного имущества: трехметровый макет ягодиц, рубашка с популярным ныне антикоррупционным лозунгом, смирительная рубашка.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко задекларировал 1 миллион 302 тысячи гривен зарплаты, полученной в 2017 году. При этом глава ГПУ указал в декларации, что не имеет собственного автомобиля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, которому сегодня исполнилось 54 года, в 2017 году получил более 731 тысячи гривен зарплаты и 1,89 миллиона гривен процентов. Подробнее – читайте по ссылке.

Ющенко-младший женился

32-летний сын третьего президента Украины Андрей Ющенко женился на 34-летней Еленой Безуглой, которая родом из Запорожья.

Свадьбу отгуляли еще в ноябре 2017 года. Невестка Елена Безуглая на два года старше Ющенко-младшего. Она имеет собственный благотворительный фонд и занимается ресторанным бизнесом.

Пара познакомилась 14 лет назад, еще до первого брака Андрея Ющенко с Лизой Ефросининой в 2014 году. Как известно, через 3 года брак распался.

Пэрис Хилтон во Львове

Сегодня утром во Львов прибыла Пэрис Хилтон. Знаменитая американка прилетела во Львов со своим женихом Крисом Зилкой, дедушка которого был украинцем. Пэрис Хилтон была приглашена на торжественное открытие Grand Hotel.

В своем Instagram американская модель и певица выложила фото роскошных апартаментов в отеле Grand Hotel, на открытие которого звезда приехала.

Пэрис Хилтон живет в президентском номере во Львове

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 31 Бер 2018 р. о 5:41 PDT

Также Пэрис показала, как украинцы встретили ее в аэропорту, где ее ждало немало поклонников, с которыми звезда общалась, фотографировалась и раздавала автографы.

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 31 Бер 2018 р. о 5:41 PDT

Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая выложила в Instagram фото, на котором она общается с Пэрис Хилтон.