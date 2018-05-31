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Главные новости 31 мая: детали "убийства" Бабченко, отставка Зидана и голодание Кольченко

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Главные новости 31 мая в Украине и мире
Главные новости 31 мая в Украине и мире / Коллаж 24 канал

В четверг, 31 мая, стали известны новые шокирующие детали покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Пленник Кремля Александр Кольченко объявил голодовку. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил, что уходит с должности. Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном. Такими были главные новости четверга, 31 мая, в Украине и мире.

"Убийство" Бабченко: новые шокирующие детали

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко – Борису Герману. Так, суд постановил взять Германа под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

Добавим, что Герман является юристом по образованию, но всю жизнь занимался оружием. Кроме того, он является известным благодаря своей волонтерской деятельности, а его оптика стоит на винтовках украинских снайперов. Так, Герман является исполнительным директором украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" – единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране.

Борис Герман
Борис Герман

Также известно, что Герман проходит как подозреваемый по другому уголовному делу – о незаконном исключении из числа участников ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" владельца 40%. Герман обвиняется в подделке документов.

На судебном заседание Герман неожиданно для всех заявил, что якобы работает на контрразведку и на самом деле не планировалось никаких убийств.

Стало известно, что фейковым исполнителем "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко был Алексей Цимбалюк. Он сам сообщил об этом на своей странице в facebook.

Именно он является тем бывшим бойцом АТО, которому заплатили аванс за убийство журналиста. Кстати, Цимбалюк бывший монах.

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Впоследствии спикер СБУ Елена Гитлянская опровергла причастность Цимбалюка к спецоперации по выявлению организатора покушения на Цимбалюка.

После этого причастность Алексея Цимбалюка к покушению на российского журналиста таки подтвердил в Шевченковском суде Киева прокурор Руслан Кравченко.

Герман 6 апреля Цимбалюку предложил убить Бабченко. От указанного предложения Цимбалюк не отказался, в дальнейшем 17 апреля Герман вблизи ТРЦ Ocean Plaza встретился с Цимбалюком,
– сказал прокурор.

Кольченко объявил голодовку

Еще один пленник Кремля, украинец Александр Кольченко, которого, как и украинского режиссера Олега Сенцова, осудили по делу так называемых "крымских террористов", также объявил голодовку. Причем он рискует жизнью не ради себя, Кольченко требует освободить Сенцова. Последний голодает уже 18 дней.

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В российских тюрьмах по политическим мотивам содержатся десятки украинцев. Большая часть из них тоже объявляла голодовку. 1-2 июня во многих городах мира пройдут акции в их поддержку, присоединяйся и ты!

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Зидан ушел из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил, что уходит с должности. На этой должности он проработал 2,5 года. Клуб под его руководством был невероятно успешным!

  • трижды победа в ЛЧ
  • "Реал" выиграл чемпионат Испании
  • Суперкубок страны
  • два Суперкубка УЕФА
  • дважды победил в клубном чемпионате мира

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Почему же тогда Зидан уходит? Говорит, что клубу нужны новые вызовы и изменения!

Это правильный момент для всех. Возможно, кому-то это покажется несколько странным, но это должно было случится на благо всех: игроков, клуба и меня. Эта команда должна продолжить побеждать, и после трех лет ей нужны изменения, новый голос, новый рабочий подход,
– заявил Зидан.

Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Во время встречи Лавров подарил северокорейскому лидеру шкатулку и добавил, что в ней можно даже запирать секретные вещи".

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Когда они вышли из кабинета, где проходили переговоры, Лавров показал Ким Чен Ыну расписную шкатулку и сказал: "Я надеюсь, вам нравится".

лавров, кім чин ин

Теги: Новости Украины Новости политики КНДР "Убийство" Аркадия Бабченко голодовка Олег Сенцов Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
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