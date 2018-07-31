Главные новости 31 июля: убийство "Сармата", нападение на активистку в Херсоне и новые санкции

В Бердянске неизвестный застрелил местного активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). В Херсоне произошло нападение на местную активистку, чиновницу городского совета Екатерина Гандзюк: ее облили кислотой. Из-за строительства Крымского моста ЕС ввел санкции против российских компаний. Такими были главные новости 31 июля в Украине и мире.

В Бердянске убили активиста и ветерана АТО Виталия Олешко

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31 июля в Бердянске убили Виталия Олешко (позывной "Сармат") – местного активиста и ветерана АТО. Неизвестный нападавший произвел 2 выстрела из охотничьего ружья в спину Олешко во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственными руками и в котором проживал.

Это произошло, когда он заходил во двор отеля, где проживает и которым владеет. И после того, как он зашел во двор, кто-то с улицы сделал выстрел ему в спину,

– убеждает фотограф Денис Тарановский, который одним из первых прибыл на место инцидента.

По словам одного из друзей погибшего Виталия Косенко, Олешко был убит в то время, когда рядом находились жена и друзья.

"Еще два часа назад был живым Виталий Олешко ("Сармат"), доброволец прошел Иловайск и русский плен. Убийца демонстративно застрелил Виталия из ружья, в присутствии жены и друзей", – отметил он.

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Известно, что за несколько часов до своей гибели "Сармат" проводил в Facebook видеотрансляцию. В прямом эфире активист резко критиковал городскую власть за то, что в Бердянске не убирается мусор.

Только мы с друзьями ехали по городу после исполкома. Вы слышали наши вопросы и Аргейцу в том числе, и руководству города по уборке и вывозу мусора и так далее. Несколько дней назад мы пытались общаться с заместителем городского головы по ЖКХ Гарячовим. Мы не раз задавали ему один и тот же вопрос: "Когда ты уберешь?" А он рассказывает: "мы убираем". А мы ему опять: "Когда уберешь?", а он : "А мы убираем,

– рассказал во время видеотрансляции Олешко.

После этого активист показал кадры, на которых изображены переполненные мусорные баки, из которых вываливаются кучи отходов.

Видеотрансляция, которую вел Олешко за несколько часов до своей смерти:

"Судя по запаху и залежалым ветвям, это здесь лежит уже недели 2-3 точно и не вывозится. Бердянцы узнают этот район – "Ритуал", улица Нагорная", – прокомментировал свалку Олешко.

Ваня Братенков, Грицко Гаячов, Аргиец, обращаюсь к вам 100500 раз. Когда вы начнете убирать город? Когда вы начнете вовремя вывозить мусор, убирать контейнеры, стихийные свалки? Когда вы будете проводить беседы с жителями частного сектора? Когда начнется системная работа коммунального хозяйства города? Когда вы начнете не дули нам в карманах держать, а заниматься реальными вопросами жизнеобеспечения города?

– спросил активист.

После этого он заявил, что через час планирует прибыть на заседание земельной комиссии и поговорить с "сепаром Безверхим" (Владимир Безверхий – депутат Бердянского горсовета, председатель земельной комиссии, – ред.), а также задать вопросы заместителю городского головы Оксане Деевой.

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Кто может стоять за убийством Олешко?

Друзья и соратники предполагают, что убийство Олешко, вероятно, заказал народный депутат Александр Пономарев. Известно, что с Олешко у него был давний конфликт.

Я встречался с Виталием три месяца назад в Бердянске. Он был неравнодушным человеком. Он всем рассказывал про свой конфликт с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем "Российско-украинского научно-производственного предприятия "Агринол". Пономарев и "Агринол" контролируют Бердянск, они контролируют всю власть, и очевидно, он имеет связи в криминальном мире,

– написал журналист Юрий Бутусов.

Как подчеркнул журналист, Бердянск – маленький город, и тех, кто пытается выступать против власти – единицы, и Олешко был одним из самых активных и дерзких.

"Сам Пономарев сейчас – народный депутат в группе "Воля народа", а бывший директор "Агринол" и его друг Сергей Валентиров – депутат от БПП. Поэтому Пономареву и Валентирову все сходит с рук и даже то, что из-за поставки некачественного масла со стороны "Агринол" было выведено из строя танки 17-й танковой бригады", – добавил Бутусов.

Вместе с тем представитель СМИ отмечает, что версию заказа убийства Пономаревым или близких к нему криминальных структур, которые могли в интересах олигарха устранить одного из немногих его публичных оппонентов, отвергать не следует и она должна рассматриваться как основная.

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Также он обратил внимание на "дерзость и публичность убийства – убийца не боялся, что его поймают, он хотел, чтобы убийство было демонстративным".

Полиция задержала группу предполагаемых убийц "Сармата"

Впоследствии Бутусов сообщил, что по состоянию на 18:00 полицейским удалось задержать лиц, которые, предположительно, причастны к убийству Олешко. Произошло это возле села Приморское Запорожской области, когда киллеры пытались скрыться.

"Машина, в которой находились четыре человека, была перехвачена возле села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание", – написал он.

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По его словам, свидетель преступления и одновременно друг Олешко Андрей Маджар опознал убийцу, его опознали и другие свидетели.

"Кто что-нибудь знает про этого преступника – нужна вся необходимая информация. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков", – отметил Бутусов.

Позже он рассказал о деталях задержания предполагаемых убийц.

По его словам, после того, как киллер застрелил Виталия, он сумел скрыться с места убийства на машине, которая его ждала. Но эту машину вскоре бросили недалеко от места преступления, очевидно, была подготовлена вторая машина.

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Полиция объявила по области перехват, и вот один из постов задержал машину, на которую никакой ориентировки не было, но пассажиры показались подозрительными. Их попросили выйти и сфотографировали – эти фото были немедленно переправлены на телефон свидетеля убийства Андрея Маджарового, и он опознал киллера в зеленой майке и с татуировками.

Кто такой Виталий Олешко?

Активист, ветеран, общественный деятель.

Родился в 1975 году в Артемовске Донецкой области, там же окончил школу.

В 1992 году в Киеве окончил Республиканское училище олимпийского резерва по направлению "легкая атлетика".

В Бердянск переехал в 1999 году.

Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат". Занимался предпринимательской деятельностью.

Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции достоинства.

В мае 2014-го года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс". В конце мая подразделение "Сармата" отправилось в Петровцы Киевской области на базу Нацгвардии. В это время там формировался батальон "Донбасс". Их записали добровольцами. Отправили в зону проведения АТО.

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Принимал участие в освобождении Попасной и Лисичанска. Затем – в боях за Иловайск. Во время Иловайского котла его взяли в плен, из которого он был освожден в 2015 году. Кавалер ордена "За мужество" 3-й степени.

Виталий Олешко был участником "Самообороны Бердянска", кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск и прошел российский плен.

Нападение с кислотой на чиновницу Херсонского городского совета

31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой гражданскую активистку и работницу городского совета Екатерину Гандзюк. Женщина управляет делами исполнительного комитета горсовете.

"Мужчина ждал у подъезда, и плеснул на Катю кислотой. У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице, никаких подробностей пока нет", – сообщил журналист Сергей Никитенко.

Установлено, что примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина 20-25 лет, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил жидкость, предварительно кислоту, в лицо женщины, после чего скрылся,

– оповестили в полиции.

Правоохранители подтвердили, что пострадавшую с ожогами доставили в больницу.

Сначала инцидент рассматривали по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. После того, как генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял дело под свой личный контроль, стало известно, что его переквалифицировали на статью УКУ "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".

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Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и призывает всех неравнодушных помочь установить личность злоумышленника. Известно, что нападавший был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь. Преступника зафиксировали камеры наблюдения.