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Главные новости 31 августа: убийство Захарченко, выброс в Армянске и прощание с Маккейном

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Главные новости 31 августа в Украине и мире
Главные новости 31 августа в Украине и мире / 24 Канал

В результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит главарь пророссийских боевиков Александр Захарченко. В Армянске, что в оккупированном Крыму, произошел выброс опасных веществ. А в Вашингтоне прощаются с легендарным сенатором Джоном Маккейном. Такими были главные новости пятницы, 31 августа.

Убийство главаря боевиков Захарченко

Вечером 31 августа в Центре оккупированного Донецка возле кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

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В результате взрыва был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент". Местные СМИ пишут о еще по меньшей мере двух раненых.

Вбивство Захарченка Донецьк вибух
Взрыв в оккупированном Донецке прогремел примерно в 17:30 31 августа

Вбивство Донецька Кафе Сєпар вибух Донецьк

Взрыв произошел в самом центре оккупированного Донецка возле кафе "Сепар"

В силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.

В то же время в СБУ подтвердили, что обладают информацией о гибели Захарченко. В сети появилось видео, снятое незадолго после взрыва в центре Донецка.

Внимание! видео 18+

Почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов. Слова соболезнования по поводу гибели Захарченко выразил даже президент России Владимир Путин.

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Из-за убийства Захарченко оккупанты закрыли Донецк для въезда и выезда и объявили чрезвычайное положение. Очевидцы публикуют фото и видео, как по городу ездит тяжелая техника.

вбивство Захарченка вибух Донецьк

Из-за убийства Захарченко в Донецке ввели чрезвычайное положение

Экологическое бедствие в оккупированном Крыму

В городе Армянске на территории временно оккупированного Крыма произошел выброс опасных веществ с завода "Титановые инвестиции".

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Катастрофа произошла еще несколько дней назад, но власть оккупированного полуострова все это время делала вид, что ничего не происходит.

Местные жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. Люди рассказывают, что на металлических вещах у них дома появляется неизвестного происхождения маслянистый налет.

Смотрите видео с места экологической катастрофы в оккупированном Армянске:

Оккупационные власти полуострова настолько циничны, что детей в Армянске на первый звонок советуют просто приводить в марлевых повязках.

 

Томосу об автокефалии УПЦ – быть

31 августа глава Русской православной церкви Кирилл в Стамбуле встретился с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем.

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Во время этой встречи патриарх Варфоломей сообщил Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.

Разговор патриархов длился 2,5 часа. Большую часть времени иерархи беседовали с глазу на глаз в присутствии переводчиков.

Прощание с Маккейном

31 августа в здании Капитолия в Вашингтоне состоялась торжественная церемония прощания с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, который умер 25 августа.

От Белого дома участие в поминальных мероприятиях принял вице-президент США Майкл Пенс. Трогательно с сенатором-республиканцем попрощался экс-вице-президент США Джозеф Байден.

 

Президент Украины Петр Порошенко отправился в США с частной поездкой, чтобы отдать последнюю честь сенатору Маккейну, которого он считал большим другом Украины. По приглашению семьи сенатора попрощаться с ним поехал также мэр Киева Виталий Кличко.

На торжественные мероприятия прощальной церемонии прибыла также 106-летняя мать Джона Маккейна.

 

Джон Маккейн похорон прощання

В Вашингтоне прощаются с Джоном Маккейном

Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Захарченко Новости Донецка Джон Маккейн Новости США Жертвы религия УПЦ МП УПЦ КП Патриарх Кирилл Единая поместная церковь Аннексия Крыма Новости Крыма Экология Взрыв
Источник: 24 Канал
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