Главные новости 31 августа: убийство Захарченко, выброс в Армянске и прощание с Маккейном

В результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит главарь пророссийских боевиков Александр Захарченко. В Армянске, что в оккупированном Крыму, произошел выброс опасных веществ. А в Вашингтоне прощаются с легендарным сенатором Джоном Маккейном. Такими были главные новости пятницы, 31 августа.

Убийство главаря боевиков Захарченко

Вечером 31 августа в Центре оккупированного Донецка возле кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

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В результате взрыва был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент". Местные СМИ пишут о еще по меньшей мере двух раненых.



Взрыв в оккупированном Донецке прогремел примерно в 17:30 31 августа

Взрыв произошел в самом центре оккупированного Донецка возле кафе "Сепар"

В силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.

В то же время в СБУ подтвердили, что обладают информацией о гибели Захарченко. В сети появилось видео, снятое незадолго после взрыва в центре Донецка.

Внимание! видео 18+

Почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов. Слова соболезнования по поводу гибели Захарченко выразил даже президент России Владимир Путин.

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Из-за убийства Захарченко оккупанты закрыли Донецк для въезда и выезда и объявили чрезвычайное положение. Очевидцы публикуют фото и видео, как по городу ездит тяжелая техника.

Из-за убийства Захарченко в Донецке ввели чрезвычайное положение

Экологическое бедствие в оккупированном Крыму

В городе Армянске на территории временно оккупированного Крыма произошел выброс опасных веществ с завода "Титановые инвестиции".

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Катастрофа произошла еще несколько дней назад, но власть оккупированного полуострова все это время делала вид, что ничего не происходит.

с.Перекоп,Армянск

Тут кислотоотстойник этот

Фото 27 августа

Смотрите берега серные

"отстойник ялдой укрылся,гидрозатвора нет и привет сернокислотные испарения"-это цитата местного эксперта pic.twitter.com/kY8q3fjyno — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 29 серпня 2018 р.

Местные жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. Люди рассказывают, что на металлических вещах у них дома появляется неизвестного происхождения маслянистый налет.

Армянск

Свежие ржавые чайнички

Никуда оно не денется-пока не будет воды,город будет сжирать серная кислота.Кислотоотстойник высох.Хоть взорви Титан-не поможет

Всем этим дышат ваши дети. Выбросьте чайники и бегите хотя бы pic.twitter.com/cEwNgdeDvi — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 серпня 2018 р.

Смотрите видео с места экологической катастрофы в оккупированном Армянске:

Добро пожаловать в родную гавань. Крым. Пиздец. pic.twitter.com/xslc63JMtY — Rig Sec (@Rigsector) 30 серпня 2018 р.

Оккупационные власти полуострова настолько циничны, что детей в Армянске на первый звонок советуют просто приводить в марлевых повязках.

Я календарь переверну-в Армянске 1 ое сентября!

Линейки будут!

Звонили на горячую линию Армянска по поводу школьных линеек.Линейки будут, сокращены ( об этом мы знаем), Мне сказали "приводить детей во влажных марлевых повязках"!!!В отделе санитарного надзора не берут трубку pic.twitter.com/K6gc8IgYeg — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 серпня 2018 р.

Томосу об автокефалии УПЦ – быть

31 августа глава Русской православной церкви Кирилл в Стамбуле встретился с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем.

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Патріарх Кирили прибув до Стамбула на зустіч з патріархом Константинопольським Варфоломієм. Вони мають обговорити питання української церкви. До місця зустрічі вийшли близько 30 українців у вишиванках на підтримку автокефалії української православної церкви pic.twitter.com/WH4TQuButP — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 серпня 2018 р.

Во время этой встречи патриарх Варфоломей сообщил Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.

Разговор патриархов длился 2,5 часа. Большую часть времени иерархи беседовали с глазу на глаз в присутствии переводчиков.

Зустріч Московського та Константинопольського патріархів у Стамбулі pic.twitter.com/RgRVLXlfIr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 серпня 2018 р.

Прощание с Маккейном

31 августа в здании Капитолия в Вашингтоне состоялась торжественная церемония прощания с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, который умер 25 августа.

От Белого дома участие в поминальных мероприятиях принял вице-президент США Майкл Пенс. Трогательно с сенатором-республиканцем попрощался экс-вице-президент США Джозеф Байден.

In a heavy rain, a military honor guard carries the flag-draped casket of Senator McCain up the Capitol steps. pic.twitter.com/j0lG8frTH4 — Mark Knoller (@markknoller) 31 серпня 2018 р.

Президент Украины Петр Порошенко отправился в США с частной поездкой, чтобы отдать последнюю честь сенатору Маккейну, которого он считал большим другом Украины. По приглашению семьи сенатора попрощаться с ним поехал также мэр Киева Виталий Кличко.

На торжественные мероприятия прощальной церемонии прибыла также 106-летняя мать Джона Маккейна.

John McCain’s mom, now 106 years old, comforts Meghan. pic.twitter.com/0FrCqZQp0r — Mia Farrow (@MiaFarrow) 31 серпня 2018 р.

В Вашингтоне прощаются с Джоном Маккейном