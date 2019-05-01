Главные новости 1 мая: новый паспортный указ Путина и первомайские демонстрации

Путин подписал новый указ о получении гражданства России частью украинцев. Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко потратили на предвыборную рекламу сотни миллионов гривен. В Украине и в мире отметили 1 мая, не обошлось без столкновений. Участнику Евровидения-2019 от Нидерландов Дункану Лоуренсу грозит дисквалификация. Такими были главные новости среды, 1 мая.

Еще один паспортный указ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ для отдельных категорий граждан Украины. Кроме жителей оккупированного Донбасса, этот упрощенный порядок касается также и украинцев с территории оккупированного Крыма.

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Кого касается этот указ Путина?

– Украинцев из незаконно аннексированного Крыма, которые покинули полуостров до 18 марта 2014 года и не имеют гражданства другого государства. Также их детей, супругов и родителей.



– Иностранных граждан и лиц без гражданства, которые сами или ближайшие родственники которых были участниками депортации с территории Крымской АССР.



– Граждан Украины, которые имеют разрешение на временное проживание в России, вид на жительство в России, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

Добавим, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Уже впоследствии Путин заявил, что на этом останавливаться не собирается. Глава Кремля хочет пойти еще дальше – предоставлять российское гражданство всем украинцам.

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Заместитель министра с временно оккупированных территорий Юрий Гримчак отметил, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству. Поэтому, жители оккупированных территорий, которые захотели иметь паспорт России, могут потерять украинский.

Если человек живет на территории Украины и пользуется всеми благами, которые ему предоставляет гражданство Украины, то в таком случае получение гражданства Российской Федерации может означать потерю украинского. И я думаю, что так надо будет делать – аннулировать паспорта Украины, паспорта заграничные, внутренние и так далее

– сказал Гримчак.

Кроме того, Украина будет создавать механизмы, чтобы отслеживать получение российского паспорта своими гражданами.

По мнению замминистра, цель России с паспортами очень циничная. В будущем она будет иметь основания заявить, что защищает на Востоке Украины своих граждан. Также выдача паспортов России жителям оккупированных территорий имеет целью дестабилизировать ситуацию и легализовать боевиков. Кроме того, наличие российского паспорта поможет избежать уголовного преследования Украины работникам оккупационной администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как Украина отреагировала на паспортный указ Путина?Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на идею Путина о выдаче паспортов всем украинцам заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ.



В то же время, действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона. Кроме того, Россия нарушила Минские договоренности и пытается вмешаться во внутренние дела Украины.



Украинские дипломаты сейчас готовят жесткий пакет санкций против России из-за этого указа.



Международное сообщество также засудило действия российского президента. В ЕС и ОБСЕ заявляют, что своими действиями Россия планирует еще больше дестабилизировать ситуацию и обострить конфликт. В Конгрессе "паспортный указ" главы кремля назвали "еще одним наглым нападением на суверенитет Украины". Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу 25 апреля.

Расходы Порошенко и Зеленского на выборы

Президент Украины Петр Порошенко потратил на рекламу 585 миллионов гривен и выступил единственным донором собственной избирательной кампании.

Больше всего средств во время первого тура выборов гарант потратил на телерекламу – 329 миллионов гривен (56% от всех расходов). Его рекламировали такие каналы: ТРК "Украина", ИНТЕР, СТБ и Прямой.

Кроме того, Порошенко потратил значительные средства на печатную рекламу – 117,4 миллиона гривен (20%) и на размещение внешней рекламы – 58,2 миллиона гривен (10% от всех расходов).

Еще 2,2 миллиона гривен Порошенко заплатил НСК "Олимпийском" за проведение 14 апреля пресс-конференции, а 19 апреля дебатов с Зеленским. Хотя общий счет проведения дебатов должен был составить 6 миллионов гривен – поровну по 3 миллиона должны заплатить штабы кандидатов.



Расходы Порошенко на рекламу во время избирательной кампании

В целом официальные расходы президента на избирательную кампанию до конца первого тура составили более 800 миллионов гривен – 122 миллиона было заплачено за рекламу еще в 2018 году. Но реально эта сумма может быть значительно большей.

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В то же время, победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский задекларировал 143 миллиона гривен расходов на рекламу в первом туре выборов. Средства на ведение кампании он преимущественно получил из частных взносов и финансирования партии.

В частности, избирательный фонд Зеленского пополнили: вклады физических лиц – 71,7 миллионов, от партии "Слуга Народа" – 65,9 миллионов, собственные средства кандидата – 11,7 миллионов, взносы юридических лиц – 7,1 миллионов.

Больше всего Зеленский, как и его конкурент Порошенко, потратил на телерекламу – около 107 миллионов (75% средств). Его транслировали на ICTV – на 19 миллионов, СТБ и 1+1 – по 17 миллионов, ТРК "Украина" – 16,6 миллионов, ИНТЕР – 13,7 миллионов, Новый Канал – 10,5 миллионов.

Еще 22,5 миллионов (16% фонд) будущий президент потратил на размещение рекламы на внешних носителях.



Расходы Зеленского на рекламу во время избирательной кампании

Как отмечали 1 мая в Украине и мире

Тюльпановый бой в Харькове

В Харькове в первый день мая состоялось сразу две акции: одна группа людей вышла на шествиен-празднование 1 мая, другая – устроила акцию "похороны" коммунизма, участники которой принесли траурные венки к памятнику Первой майовке.



В Харькове 1 мая прошли два шествия: сторонников и противников 1 мая

На празднование собрались примерно полсотни людей пенсионного возраста, которые являются сторонниками социалистов и ряда профсоюзов. Часть из них участвовали в акциях Антимайдана в Харькове в 2013-2014 годах. Они с лозунгом "Мир. Труд. Май" двинулись колонной от площади Конституции к месту, где в 1891 году состоялось первое коммунистическое собрание.

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Однако, это шествие возглавили патриотические харьковчане, которые скандировали "Слава Украине" и несли плакат "Похороны коммунизма". Во время движения участники акций ограничились только словесными перепалками. Уже под памятником Майовке неизвестные облили зеленкой нескольких сторонников 1 мая.

Сегодня в очередной раз 1 мая пророссийские силы в Харькове выходят на митинг. Мы пришли его мониторить на наличие запрещенной коммунистической символики. И провести перформанс "похорон" коммунизма в начале марша,

– рассказал активист Вадим Позняков.

В общем, серьезных нарушений порядка не было. Но, когда сторонники 1 мая начали петь советско-пионерские песни, между харьковчанами началась война цветов. Лагеря начали бросаться друг в друга тюльпанами.



В Харькове сторонки 1 мая и активисты подрались тюльпанами

В Харькове активисты принесли траурные венки к памятнику Первой майовке: видео

Спокойный митинг в Киеве

В столице около сотни представителей государственных предприятий и организаций вышли на митинг под здание Украинского дома ко Дню труда. Они требовали принять стратегию реформирования охраны труда в Украине, увеличить количество рабочих мест и развивать рынок труда, чтобы молодежь не уезжала жить за границу.

Митингующие были одеты в желтые кепки с символикой профсоюзов Киевского городского совета профсоюзов и держали такие флаги.



Митинг к 1 мая в Киеве

Жестокие столкновения во Франции

По всей Франции на демонстрации к 1 мая вышло более 150 тысяч граждан. Их безопасность обеспечивали 7 тысяч 400 полицейских. В стране закрыли более 580 магазинов, ресторанов и кафе на пути демонстрантов. Не работали и некоторые станции метро в столице.

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Наиболее сложной ситуация была в Париже. Там на демонстрации вышли 16 тысяч профсоюзных активистов, "желтых жилетов" и антикапиталистов. Между ними и полицией вспыхнули серьезные столкновения. Демонстранты бросали камни, бутылки в правоохранителей, жгли автомобили. Копы в ответ пытались заставить митингующих отступить, применяя слезоточивый газ и резиновые пули.



В Париже 1 мая прошли серьезные столкновения между полицией и протестующими

В районе Монпарнас полицейские задержали более 200 человек в связи с беспорядками: 148 человек были арестованы. Еще более 12,4 тысяч протестующих полиция проверила.



Столкновения демонстрантов с полицией во Франции

Что отмечают 1 мая?В первые дни мая в мире отмечают Международный день трудящихся, или День труда. Однако различные празднования и торжества в этот период берут свое начало еще со времен античности и получили название День богини Майи – покровительницы земли и плодородия.

Участнику Евровидения грозит дисквалификация

Евровидение-2019 продолжает обрастать скандалами. Один из фаворитов песенного конкурса, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс попал в громкий скандал, который грозит ему дисквалификацией.

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25-летний артист должен исполнять на Евровидении песню "Arcade". Именно эта песня сделала его знаменитым, и он попал в топ рейтингов букмекеров конкурса.

Однако, в сети нашли ролик, на котором Дункан Лоуренс исполняет эту же песню в 2017 году. Видео длится 29 минут, а выступление нидерландца включает 5 треков, первый из которых – "Arcade". Таким образом нидерландец нарушает главное условие Евровидение - конкурсный трек не должен публиковаться до сентября 2018 года. Теперь фавориту шоу грозит дисквалификация.

Представители Евровидения-2019 пока комментируют громкий скандал.

Официальный клип Дункана Лоуренса на песню "Arcade": видео