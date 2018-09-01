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Главные новости 1 сентября: Начало собора в Стамбуле и убийство мужчины в Киеве

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Главные новости 1 сентября в Украине и мире
Главные новости 1 сентября в Украине и мире / 24 Канал

1 сентября начался Архиерейский собор Константинопольской церкви в Стамбуле. Туда прибыло более ста епископов со всего мира. Правоохранители Киева расследуют убийство мужчины в подземном переходе в Голосеевском районе. Новые детали об убийстве Захарченко. Такими были главные новости 1 сентября в Украине и мире.

В Стамбуле начался собор Константинопольской церкви

Собор открыл патриарх Константинополя Варфоломей.

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Собор продлится до 3 сентября. Вопрос Украины должны рассматривать в воскресенье, 2 сентября, во второй половине дня. Если при обсуждении идею предоставления автокефалии Украине поддержит большинство иерархов – тогда для предоставления Томоса УПЦ не будет никаких процедурных препятствий.

По информации издания, после консультаций с епископами со всего мира, Константинопольский патриархат Варфоломей может окончательно определить сроки предоставления Томоса Киеву.

Напомним, 31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

С соответствующим заявлением по окончании встречи двух престоятелев выступил митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс представления Томоса Украине. Он отметил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

Разговор патриархов длился 2,5 часа. Большую часть времени иерархи беседовали с глазу на глаз в присутствии переводчиков.

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Отмечается, что на старте встречи Патриарх Варфоломей тепло поздравил Кирилла, однако соответственно не называл его "Святейшим", употребляя слова обращения "Блаженство", что свидетельствует о верховенстве Константинопольского патриарха.

Убийство мужчины в подземном переходе в Киеве

Сначала ночью оперативный дежурный по линии 102 получил сообщение о том, что в подземном пешеходном переходе в Голосеевском районе лежит окровавленный человек.

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Тогда на место происшествия срочно выехали патрульные и врачи "скорой". Свидетель указал место, где было обнаружено тело мужчины в крови без признаков жизни.

Медики установили, что смерть наступила в результате ножевого ранения в сердце. На месте происшествия работали эксперты и кинологи. Полиция начала выяснять обстоятельства убийства.

Впоследствии в полиции рассказали, что во время проведения комплекса розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых, правоохранители опросили свидетелей, отработали место происшествия и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате к управлению полиции доставили нескольких лиц, которые могут быть причастны к убийству мужчины.

Личность погибшего в настоящее время не установлена, поскольку никаких документов на месте не было. На вид мужчине 25-30 лет, был одет в темные джинсы и синюю спортивную кофту с серым верхом. Поэтому правоохранители обращаются ко всем лицам, у кого в течение ночи исчезли родственники, предоставить такую информацию,
– говорится в сообщении.

Експерти та кінологи з'ясовують обставини вбивства
Эксперты и кинологи выясняют обстоятельства убийства

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Новые детали относительно убийства Захарченко

Лидера сепаратистов Донецкой области Александра Захарченко убили 31 августа в центре оккупированного Донецка. Вместе с ним ранили еще трех сепаратистов. 24 канал собрал всю информацию об убийстве Захарченко, которая известна на данный момент.

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Вместе с Захарченко на месте взрыва был еще и так называемый "министр" финансов самопровозглашенной "ДНР" Александр Тимофеев с прозвищем "Ташкент". Как утверждают российские СМИ, он погиб мгновенно на месте происшествия, правда впоследствии боевики эту информацию опровергли. По их словам, в результате взрыва погибло 2 человека, ранено – 11, из которых госпитализированы шестеро.

Пророссийские боевики утверждают, что якобы задержали на проспекте Богдана Хмельницкого "украинских диверсантов", которых подозревают в покушении на Александра Захарченко. О количестве задержанных не сообщается.

Террористы перекрыли все выезды из Донецка и объявили чрезвычайное положение.

Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что оккупационная власть обвиняет в причастности к убийству экс-лидера боевиков Александра Захарченко 14 человек, 4 из них – вроде бы признали свою вину.

"Сейчас, они (оккупанты – 24 канал) утверждают о 2 диверсионно-разведывательных группах. И уже заявили об украинском следе. Сейчас у них проходят по этой ДРГ 14 человек. По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это – фейк. Показания выбивали", – отметил Лисянский.

Он также добавил, что за всеми арестами и задержаниями людей в Донецке и ОРДО после смерти Захарченко, стоит так называемый оперативный штаб МГБ "ДНР", который создали специально для "расследования" смерти Захарченко.

Украинский нардеп Антон Геращенко, со своей стороны, сообщил, что "Ташкент" находится при смерти. Кроме того, ранено еще двух человек, по предварительной информации, охранники Захарченко.

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В псевдореспублике ДНР отменили мероприятия по случаю 1 сентября из-за смерти главаря Александра Захарченко.

В связи с сегодняшними событиями в Донецке. Торжественные мероприятия к 1 сентября в Донецке отменены. Обещают, что перенесут на понедельник,
– написал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

В свою очередь подконтрольное пророссийским боевикам издание сообщает со ссылкой на "Министерство образования ДНР", что начало учебного года перенесли на вторник, 4 сентября. "В связи с объявленным в Республике трауром занятия в школах Донецкой народной Республики начнутся 4 сентября", – говорится в сообщении.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Донецка Единая поместная церковь Новости Киева Убийство Захарченко
Источник: 24 Канал
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