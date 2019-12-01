Главные новости 1 декабря: убийство сына депутата в Киеве, потери на Донбассе

Неизвестные обстреляли в центре Киева джип ресторатора и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В результате погиб малолетний сын депутата. На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. У Путина анонсировали встречу с Зеленским. 49 украинцев застряли в аэропорту Берлина. Такими были главные новости 1 декабря.

Главные новости за сегодня, 1 декабря, в Украине и мире:

Смертельная стрельба в центре Киева

К теме: Выбежал с ребенком на руках и кричал о помощи, – Соболев рассказал детали стрельбы в Киеве

В Киеве неизвестные открыли огонь по внедорожнику Range Rover черного цвета. В этот момент в машине находился ребенок. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.



В результате стрельбы погиб сын Вячеслава Соболева / Информатор

Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, а это самый центр столицы. Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

За рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

По словам самого депутата, он отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел. После этого, сразу начала кричать его жена. На заднем сиденье находился малолетний сын депутата – Александр.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и начал кричать о помощи. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в "скорую", но, к сожалению, он скончался по дороге в больницу.

Стрельба в центре Киева, в результате которого погиб трехлетний ребенок: видео 24 канала

Погибшие на Донбассе

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В зоне боевых действий на Донбассе подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов военные получили несовместимые с жизнью ранения и скончались на месте подрыва.

Что известно об обстоятельствах гибели украинских военных?

По данным штаба, пророссийские диверсанты пытались проникнуть в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия их путей выдвижения и возможного ухода был применен очередной резерв.

Именно во время выполнения этой боевой задачи и подорвались украинские военные.

Отметим, что разведка сообщает, что боевики на оккупированном Донбассе продолжают усиливать передовые позиции. Оккупанты применяют мины, изъятые в районах разведения войск.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

Встреча Путина и Зеленского во Франции

К теме: У Путина анонсировали встречу с Зеленским: могут отойти в сторонку и поговорить там 30 минут

Формат встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского станет известен ближе к дате саммита "нормандской четверки". Вместе с тем, в Кремле сообщили, что встреча может поспособствовать тому, что будут найдены "развязки" в ключевых проблемных вопросах.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Зеленский так или иначе пообщаются.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контакт Путина и Зеленского 9 декабря может позволить прояснить позицию Киева относительно Минских соглашений.

Многое будет зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". Даже могут отойти в сторону вдвоем и поговорить там 30 минут,

– сказал помощник президента России Юрий Ушаков.



Путин и Зеленский встретятся в Париже / фотоколлаж segodnya.ua

Что известно о предстоящей встрече Зеленского и Путина

Зеленский заявлял, что готов провести двустороннюю встречу с Путиным в рамках нормандского формата. Однако пока неизвестно, будет ли такая встреча вообще.

Накануне появилась информация, что Зеленский и Путин провели телефонный разговор. Как убеждают в пресс-службе Кремля, инициатором был украинский президент и происходила эта беседа на фоне грядущей встречи в нормандском формате.

Что известно о встрече в нормандском формате

Состоится она 9 декабря в Париже – впервые с 2016 года. Поговорят на встрече о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

Украинцы застряли в аэропорту Берлина

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В воскресенье из-за больших очередей на паспортном контроле почти полсотни украинцев не смогли вылететь из берлинского аэропорта "Шенефельд".

В посольстве Украины в Германии уточнили, что говорится о пассажирах трех рейсов, которые из-за огромных очередей не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин–Киев" авиакомпании Ryanair и "Берлин–Киев" и "Берлин–Львов" авиакомпании Wizzair.



Украинцы застряли в аэропорту Берлина / фото neptunus.de

Дипломаты заверили, что им удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты.

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В посольстве отмечают, что украинские пассажиры этих рейсов смогут улететь по маршруту уже 2 декабря.