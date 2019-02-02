Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков

Россия и США приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Одного из пленных Россией украинских моряков могли заразить гепатитом. Суд снял арест с имущества экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко. В Киеве вспыхнул пожар на складах. Такими были главные новости 3 февраля в Украине и мире.

Выход России и США с ракетного договора

В России заявили, что 2 февраля США официально сообщили ей, что приостанавливают свое участие в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение.

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Этот шаг США будет иметь тяжелые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, в первую очередь – в Европе,

– заявили в МИД России.

В свою очередь Россия тоже заявила, что приостанавливает участие в ракетном договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет. При этом президент страны Владимир Путин утверждает, что Россия не будет размещать в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится оружие США.

Хозяин Кремля также сказал, что Россия "не будет втягиваться в расходную гонку вооружений". Поэтому работы по созданию новых видов ракет должны быть проведены в рамках бюджета-2019 и последующих лет без увеличения бюджета Минобороны.



США и Россия выходят из договора о ракетах средней и меньшей дальности

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали 8 декабря 1987 года лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Согласно договору, обе страны отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

В декабре 2018 года США заявили, что Россия неоднократно нарушала договор, а именно тайно разрабатывала ракетную систему. Поэтому в США объявили о планах выйти из соглашения, если РФ в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился 2 февраля.

Новости от пленных украинских моряков

Молодого пленного украинского военного моряка Андрея Эйдера в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" могли заразить гепатитом В. Результаты анализов будут только через несколько дней, сообщил адвокат военнопленных Николай Полозов.

Если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам будет много вопросов. Например, почему изначально о болезни нигде не указывалось, почему врачи не проявляли болезнь в течение 2 месяцев?

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Кроме вероятного заболевания гепатитом В, в Эйдера – осколочное ранение ног, полученное во время обстрела российскими пограничникам украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Раны заживают, хожу нормально, но хромаю. По лестнице подниматься и спускаться трудно, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы,

– писал в конце декабря Эйдер в письме журналистам.



Андрея Эйдера могли заразить гепатитом B

Между тем еще один украинский военнопленный моряк Денис Гриценко, который находится в московском СИЗО "Лефортово", заявил о провокации со стороны российской омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам Гриценко, она пытается политизировать дело по захвату украинцев в плен.

"Неделю назад в камеру к Гриценко зашла омбудсмен Москалькова. Прямо с ходу начала спрашивать: "Ну вы (моряки) же там прорывались?". На что Денис ей ответил, что если даже российские судьи просят не политизировать дело, то зачем это делает омбудсмен, тем более в такой провокационной форме? Москалькова поспешно ушла", – передал слова Гриценко Полозов.

Пленный моряк содержится в старом корпусе СИЗО, где даже нет горячей воды. Несмотря на это, он чувствует себя хорошо и не жалуется на состояние здоровья. В камере пленный занимается спортом и много читает.

Суд снял арест с имущества Захарченко

Печерский райсуд Киева 30 января отменил арест имущества экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Арест на 20 земельных участков, 3 дома, квартиру и 2 машиноместа был наложен в рамках расследования дела о возможном отмывании денег Захарченко.

Решение об отмене ареста принял судья Виталий Писанец, свидетельствует информация в реестре судебных решений. Однако пока там опубликована лишь резолютивная часть решения.

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Виталий Захарченко

Во время открытого заседания суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" об отмене ареста имущества.

Судья отменил арест 3 жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке, а также – арест 20 земельных участков.

Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

Почему суд арестовывал имущество Виталия Захарченко?

Арест был наложен в рамках уголовного дела, которое открыли 13 ноября 2014 года. Правоохранители расследовали факты преступной деятельности Захарченко и лиц из его ближайшего окружения, а именно – взяточнество, отмывание денег, полученных преступным путем, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов.

Чем "прославился" Захарченко в период Майдана?

20 февраля 2014 года по непосредственному приказу Захарченко сотрудники МВД начали применять огнестрельное оружие против мирных активистов Евромайдана в центре Киева. Это привело к массовой гибели протестующих. 21 февраля Верховная Рада проголосовала за отставку Захарченко с должности.



В ночь с 21 на 22 февраля Захарченко бежал из Украины в Беларусь. С 26 февраля 2014 года находится в розыске СБУ, а от правосудия скрывается в России. Захарченко также является частым гостем российских пропагандистских телепрограмм и акций.

Пожар на складах в Киеве

В Киеве на улице Красноткацкой, 69 возник пожар на складе электроинструментов, пластика и картона ООО "Адонис Проект". По состоянию на вечер 2 февраля площадь пожара достигала 10 тысяч 500 квадратных метров.

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Спасатели опасаются, что пламя может перекинуться на рядом стоящее здание. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Вокруг склада чрезвычайники замеряют воздух на наличие вредных веществ. Сейчас состояние воздуха – в пределах нормы.

Огонь быстро распространяется из-за обилия горючих материалов в помещении. Спасатели говорят, что пламя тушить из-за отсутствия на территории наружного противопожарного водоснабжения. Поэтому пожарным приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.