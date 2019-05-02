Главные новости 2 мая: 5 лет трагедии в Одессе и новые правила субсидий

В Одессе отмечали 5 лет с трагических событий, случившихся здесь 2 мая 2014 года и в результате которых по меньшей мере 48 человек погибли. С мая в Украине изменяется порядок выплаты субсидий и вводится дополнительный механизм контроля за должниками. За апрель на оккупированном Донбассе погибло 15 защитников Украины. Украинцы придумали "вечный блокнот". Такими были главные новости четверга, 2 мая.

5 лет трагедии в Одессе

В Одессе отметили 5 лет с трагических событий, случившихся здесь 2 мая 2014 года и в результате которых по меньшей мере 48 человек погибли. В городе состоялся ряд мероприятий, в том числе и на Куликовом поле, где был расположен городок антимайдана.

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На улицы Одессы 2 мая вышли 2 тысячи 500 правоохранителей. Полицейские усиленно контролировали ситуацию в городе, поэтому все прошло спокойно. Поскольку центральные улицы Одессы были перекрыты, то в городе образовались многочисленные пробки.

Утром на Куликовом поле побывали несколько пророссийских политиков – депутат горсовета Александр Орлов, нардепы Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский. Также прошел молебен по погибшим. В основном люди клали цветы и сразу уходили прочь. По информации полиции, в акции на Куликовом поле приняли участие 200 человек.

Правоохранители усиленно контролируют Куликово поле и Соборную плошадь в Одессе : смотрите видео

Среди инцидентов: полицейские остановили на Куликовом поле 15-летнюю девушку с запрещенной советской символикой на одежде. К админответственности привлечен ее отец, ведь девочка еще несовершеннолетняя.

По некоторой информации, Новинский с Мураевым привезли в Одессу несколько групп "скорбящих". Приехали эти люди на автобусах с киевскими номерами.



На мероприятия относительно чествования жертв трагедии 2 мая приехали подозрительные автобусы: говорят, что за этим стоят Новинский и Мураев

Что произошло в Одессе 2 мая 2014 года?В этот день в городе произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирную акцию. В результате нападения на улице Греческой в центре Одессы погибли 6 человек. Впоследствии столкновения перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок так называемого антимайдану. Часть антимайдановцев сбежала в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулась угарным дымом. Всего в этот день погибли 48 человек.



По случаю 4 годовщины трагедии в Одессе 2 мая Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала пятиминутный фильм о расследовании. Основным выводом миссии стал тот факт, что за 4 года ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре города и пожара на Куликовом поле.

Новые правила субсидий

С мая в Украине изменяется порядок выплаты субсидий и вводится дополнительный механизм контроля за должниками. Всем действующим субсидиантам, которые не будут иметь задолженности за коммуналку, никуда обращаться не надо.

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Кому надо обратиться снова:

тем, чьи дела рассматривала Комиссия; арендаторам жилья; внутренне перемещенным лицам; семьям, в которых с октября 2018 года произошли изменения в составе семьи; семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц; семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых или отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы.

Как будут начислять субсидии с 1 мая: инфографика

Какая пеня за неуплату? За несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 мая начнут начислять пеню. За каждый день просрочки платежа пеня будет составлять 0,01% или 3,65% за год, но общий размер пени не может превышать суммы долга. Пеню будут начислять с первого рабочего дня, который следует за последним, когда должна была внесена оплата. Поэтому советуем оплачивать все вовремя.

Как будут начислять пеню: инфографика

Погибшие украинские воины

Ситуация на Донбассе остается напряженная. Только за апрель полегло 15 защитников Украины. Самому молодому из бойцов было всего 20 лет. Защитники Украины гибли от разрывов снарядов, пуль снайперов и во время обстрелов пророссийскими боевиками.

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Пулеметчица Яна Червона погибла 2 апреля в результате обстрелов из минометов. У Яны остались мать, муж и 2 маленьких детей. Александр Милютин погиб в один день с Яной Червоной. У военного остались сестра – также военная – и дочь. Юрий Фармагей погиб во время боя возле Песков. У бойца остались жена, 2 детей и 2 внуков.

Иван Лисица погиб вблизи хутора Свободный на Луганщине. Дмитрий Стрекнев погиб вместе с Иваном Лисицей. Николай Неживый погиб в результате вражеских обстрелов на позиции "Зенит" неподалеку от оккупированного Донецка. Также от вражеских пуль погибли Олег Бойцов, Роман Чибинеев, Владимир Лысаковский, Игорь Игнатенко, Николай Волков, Александр Цапенко, Юрий Коновод, Сергей Гвоздиевский и Владимир Куцик. Больше об истории бойцов читайте дальше.

Украинцы придумали "вечный блокнот"

Немного гордости за соотечественников на конец. Украинский стартап Nuka запустил кампанию на Kickstarter, чтобы собрать 20 тысяч долларов на "вечный блокнот и карандаш". Однако по состоянию на 2 мая стартап собрал даже больше, чем нужно – почти 27 тысяч долларов.

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Инновационный блокнот позволяет делать записи, а потом удалять их. Стереть записи можно специальными влажными салфетками и баллончиками с нетоксичной жидкостью внутри.

Из чего изготовлен инновационный блокнот? Компоненты для блокнота изготавливаются из водонепроницаемых материалов. Поэтому заметки не могут быть уничтожены, даже если разлить на них любую жидкость.

Из чего изготовлен карандаш? Он изготовлен из уникального металлического сплава. То есть он выглядит как обычный карандаш, однако его не нужно постоянно затачивать.

Украинцы придумали "вечный блокнот": смотрите видео