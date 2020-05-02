Главные новости 2 мая: годовщина трагедии в Одессе, новый посол США в Украине

В Одессе отметили шестую годовщину трагических событий 2 мая 2014 года. Не обошлось без столкновений. Трамп наконец назвал имя нового посла США в Украине. Продолжение истории со спором мэра Черкасс и украинской власти. Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова оказались на свободе. Такими были главные новости 2 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Годовщина трагических событий 2 мая в Одессе

К теме Шестая годовщина смертельных столкновений в Одессе: трагедия 2 мая в фото

В Доме профсоюзов в Одессе шесть лет назад в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли 42 человека.

Утром полиция оцепила Куликово поле. Из-за карантина желающих возложить цветы полиция пускала только по двое. Перед входом на Куликово поле сформировалась очередь из людей. За безопасностью следили более 1,5 тысяч правоохранителей. Среди них – работники полиции, ГСЧС, нацгвардейцы.

Возле площади собралось немало людей с цветами. В основном люди пенсионного или предпенсионного возраста. Среди них заметили также экс-главу Одесского облсовета Николая Пундика, экс-нардепа Светлану Фабрикант, экс-нардепа Евгения Мураева, а также сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.

Позже сторонники России почти разошлись, а на площадь пришли несколько десятков представителей патриотических организаций, которые рассредоточились небольшими группами. В частности, были замечены представители "Правого сектора", "Украинской добровольческой армии", "Сокола".

Традиционно не обошлось без столкновений. Полиция задержала троих человек за нарушение общественного порядка. На них составили админпротоколы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что с 15:00 Куликово поле закрыто на санобработку.

Как прокомментировал годовщину событий в Одессе Зеленский

Он выразил искренние соболезнования семьям всех погибших. Глава государства добавил, что сейчас у общества есть ряд болезненных вопросов, которые требуют честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?" – один из таких.

Одесса – город открытых и искренних людей, неповторимого колорита и особого "одесского" оптимизма, это синоним добра, тепла и солнца. Впрочем, к сожалению, 2 мая 2014 года в историю этого города была вписана трагическая, кровавая страница,

– заявил президент.

Зеленский считает: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того дня.

Кроме того, сегодня в Одессе представители патриотических организаций и жители города приносят цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, которые были убиты 2 мая 2014 года в ходе уличных столкновений со сторонниками России.



Украинцы несут цветы к месту гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова / Фото "Думская"

Что известно о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года? Шесть лет назад в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборанты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли шесть человек.



Затем противостояния переместились на Куликово поле, где был палаточный городок так называемого Антимайдана. Часть антимайдановцев сбежала в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись дымом. В целом в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.



По информации активистов и очевидцев, антимайдановцам финансово и организационно способствовала Россия. Пока никто из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.

Смотрите видеосюжет 24 канала о годовщине трагедии в Одессе

В Украину наконец приедет новый посол США

К теме Наше взаимодействие всегда было замечательным, – Кулеба о новом после США в Украине

В мае 2020 году президент США Дональд Трамп наконец определился с кандидатурой посла в Украине и направил представление в Сенат. Им станет Кит Дейтон.

Официально Кит Дейтон станет чрезвычайным и полномочным послом США в Украине после утверждения его кандидатуры Сенатом США.



Кит Дейтон / Фото GCMC

Обратите внимание! Это крайне важный дипломатический шаг для отношений США и Украины, так как должность руководителя дипломатического представительства в Киеве вакантна с мая 2019 года.

Реакция МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение номинировать нового посла США в Украине.

Кулеба отметил, что с нетерпением ждет прибытия Дейтона в Киев. Он добавил, что они встречались с генералом еще в его статусе военного советника в Украине, и их взаимодействие было замечательным.

Почему США так долго не назначали посла в Украине

Отношения США с Украиной до сих пор в центре внимания американских политиков, потому что именно они повлекли за собой начало процедуры импичмента Дональда Трампа в Конгрессе.

Поводом и эпицентром скандала была стенограмма разговора по телефону Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, которая якобы показала, что Трамп оказывал давление на Украину, чтобы расследовать дела против его политических конкурентов.

Впоследствии уже во время слушаний в Конгрессе говорилось, что Трамп сознательно задерживал финансовую военную помощь Украине, чтобы попытаться все же заставить Зеленского активизировать или возобновить дела, в которых фигурирует Байден (главный конкурент Трампа на выборах).

В конце концов Трампа полностью оправдали. Сейчас он утверждает, что уверен в своей победе на следующих президентских выборах в 2020. И, учитывая важность темы Украины как знакового раздражителя для демократов, решил показать, что дипломатические отношения между странами – в порядке.

Предыдущего посла, Мари Йованович, которая занимала этот пост с 2016 года – отозвали в Вашингтон по требованию Трампа (по его мнению, Йованович работала в ущерб имиджу Трампа до предыдущих президентских выборов в США).

Тогда временным поверенным США в делах Украины назначили Уильяма Тейлора, а после его отставки в январе 2020 выполнять эти обязанности стала Кристина Квин.

Отметим, что на должность посла США в Украине был еще один претендент – исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер, но Трамп и ранее не скрывал, что склоняется именно к кандидатуре Кита Дейтона.

Что известно о Ките Дейтоне? Кит Дейтон – американский генерал-лейтенант в отставке, сейчас ему 71 год. В настоящее время работает директором Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла, является стратегическим советником Министерства обороны Украины с 2018 года.



Дейтон служил в армии США 40 лет, был координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестине, директором по стратегии, планам и политике в Пентагоне, военным атташе США в России. Свободно разговаривает на русском и немецком языках.

Убийство Кирилла Тлявова: подозреваемые выходят на свободу

Актуально Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: СМИ сообщили, что двое подозреваемых уже на свободе

Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в начале марта 2020 года вышли на свободу из СИЗО. Речь идет о бывшем полицейском Владимире Петровце и гражданском Дмитрии Кривошее. Их якобы выпустили под залог на сумму 237 тысяч гривен.

Такую информацию обнародовали журналисты "Громадского" со ссылкой на бабушку убитого мальчика, а также адвоката одного из подозреваемых. Подтверждает эти данные и журналист Дмитрий Гнап.

Сейчас под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца – находится под домашним арестом.

В то же время по информации Дмитрия Гнапа недавно на суд по этому делу приходили депутаты городского совета Переяслава. Они якобы просили отпустить лейтенанта Приходько на поруки. Именно от его выстрела погиб мальчик. Пока суд им отказал.

Убийство Кирилла Тлявова: главное

Ребенок получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.

Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился о камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.

Ранее экс-глава ГБР Роман Труба заявлял, что в 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и срикошетила в мальчика.

4 июня 2019 года суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова — полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.

Сначала их подозревали по статьям "хулиганство" и "нанесение тяжких телесных повреждений" (когда мальчик еще был жив), однако позже прокуратура переквалифицировала подозрения на статью "умышленное убийство".

Следствие также проверяло версию, что выстрелить мог сын полицейского.

В итоге 5 ноября 2019 года по делу об убийстве 5-летнего Кирилла объявили подозрения четырем лицам: полицейским Ивану Приходько, Владимиру Петровцу, гражданскому Дмитрию Кривошею и несовершеннолетнему сыну Петровца.

6 декабря 2019 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по этому делу.

Мэр Черкасс дальше бунтует

Интересно Мэр Черкасс vs президент и Аваков: самые смешные мемы

30 апреля городская власть Черкасс во главе с мэром Анатолием Бондаренко самовольно решила ослабить карантин. На такое самоуправство резко отреагировал Арсен Аваков, а сам Владимир Зеленский передал ему "пламенный привет".

Глава государства считает, что ослабление карантина в Черкассах является попыткой местной власти заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города.

2 мая разгорелся уже другой скандал – заместитель главы ОП Сергей Трофимов якобы угрожал Бондаренко.

В Офисе Президента прокомментировали скандал вокруг переписки мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и заместителя главы ОП Сергея Трофимова. Последний, как утверждают в Офисе главы государства, никаких угроз никому не писал. Через какое-то время это подтвердил и сам Трофимов.

Вместе с тем, там добавили: этот факт никак не повлияет на дальнейшую ответственность мэра и горисполкома Черкасс перед законом за преждевременное ослабление карантина.

Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс, – это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото – не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото явно взято из Интернета,

– отреагировал сам Сергей Трофимов.

Он добавил, что в этой ситуации его больше всего беспокоит то, что подобные фейковые новости "так быстро и легко расходятся в СМИ, без какой-либо проверки фактов". По его словам, такие информационные вбросы могут быть частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами.

Что известно о Сергее Трофимове? Это – первый заместитель главы Офиса Президента Андрея Ермака. До своего назначения в ОП работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Трофимова называют одним из ближайших людей из окружения Зеленского.

Новый ответ Бондаренко

Бондаренко в своем новом обращении отметил, что Черкассы будут сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин. Мэр подчеркнул, что Зеленский именно в Черкассах заявил о своем намерении идти в президенты.

Обратите внимание! Бондаренко уже пришла повестка в полицию. Его вызывают на допрос. В документе, который поступил от правоохранителей Бондаренко фигурирует как свидетель.