Главные новости 3 января: Садовый идет в президенты, убийство в центре Киева, Украину заснежило

Андрей Садовый подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на президентские выборы. В центре Киева популярный боксер Петр Очеретяный во время конфликта на улице убил работника УГО. В Украину пришла непогода со снегопадами. В Магнитогорске российские спасатели извлекли из-под завалов 39 тел и завершили поисковую операцию. Такими были главные новости 3 января в Украине и мире.

Новые кандидаты в президенты Украины

Политическая партия "Объединение "Самопомич" выдвинула мэра Львова Андрея Садового кандидатом в президенты Украины. Также его поддержал прогрессивный мэр Глухова Мишель Терещенко.

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Около 18 часов Андрей Садовый подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 31 марта.

Андрей Садовый идет в Президенты Украины: видео ключевых цитат лидера "Самопомочи"

В частности, он подчеркнул, что на передовой военные должны иметь зарплату не менее тысячи долларов в месяц, в стране нужно восстановить качественное самолетостроение, украинцы должны в ближайшие годы переходить на электротранспорт, а в бюджете хотя бы до 25% средств должно быть предусмотрено на образование.

Я понимаю, что я иду на войну. Но я иду служить. Я люблю людей, я люблю вас, я готов отдать свою жизнь, потому что это наша Украина, другой у нас нет,

– отметил Садовый.

Кроме лидера "Самопомочи", 3 января документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента Украины подал лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин, председатель Аграрной партии Виталий Скоцик и лидер партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" Валентин Наливайченко.

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Да, а эфире 24 каналу Наливайченко рассказал, что бывших депутатов, министров и олигархов в его команде не будет. В основе "Справедливости" будут люди из общественной среды, организации, волонтеры, медики, ветераны войны.

Видео полного интевью Валентина Наливайченко 24 каналу:

Всего, по состоянию на вечер 3 января уже шесть человек подали в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты.

Убийство в центре Киева

2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя. Свидетели рассказали правоохранителям, что трагедия началась с дорожного конфликта. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения, потом один из них ударил оппонента рукой в ​​голову, от чего он умер.

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По предварительной информации, погибший 26-летний мужчина был работником Управления государственной охраны. По неподтвержденной информации, у него осталась жена и маленький ребенок.

Злоумышленник скрылся с места событий сразу после того, как ударил своего оппонента.



В центре Киева боксер убил работника УГО

Убийцей оказался популярный боксер Петр Очеретяный, которого сразу начали подозревать в преступлении. Через некоторое время он пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.

Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия,

– говорится на сайте полиции.

Следователи начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Украину заснежило

Западные регионы Украины засыпало снегом. Наиболее заснеженными остаются дороги на горных перевалах в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях, где выпало до полуметра снега.



Высокогорья Карпат засыпало снегом больше, чем на метр

Работы по расчистке проезжей части дорог от снега, а также обработку дорог противогололедными материалами выполняли почти 2 тысячи рабочих и 1270 единиц техники.

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В то же время, в высокогорье Карпат высота снежного покрова местами достигала 1,5 метра. Кое-где в горах снег нестабилен, поэтому есть угроза схода лавин.

Больше всего засыпало Драгобрат. Там сугробы достигают более 1 метра высоты, а температура воздуха опустилась до -11,6 градусов мороза.

Кроме того, с 4 по 5 января в результате перемещения активного циклона Украины в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий. А в Одесской и Николаевской областях уже объявили штормовое предупреждение

В Магнитогорске из-под завалов извлекли всех жертв

Российские спасатели извлекли из-под завалов дома в российском Магнитогорске 39 тел. После этого поисково-спасательная операция на месте взрыва завершилась.

Мы вытащили сегодня (3 января) последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС заканчивает спасательную операцию,

– сказал первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Кроме того, городские власти Магнитогорска планирует разделить дом, в котором произошел взрыв, на два отдельных дома. По словам местных чиновников, это решение было принято на основании предварительных выводов экспертов.

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Спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных. Ранее им удалось извлечь живую кошку.

Отметим, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде были повреждены 48 квартир, в которых жили 110 человек.

Историческое событие на Луне

Впервые в истории человечеству удалось посадить космический аппарат на обратной стороне Луны. Китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4 успешно совершил посадку на обратной стороне естественного спутника Земли, которая до сих пор была недоступна для наблюдений.

Период обращения Луны вокруг собственной оси совпадает с периодом обращения вокруг Земли, Луна постоянно обращена к нашей планете одной и той же стороной, одновременно другая его сторона, "обратная", оказывается недоступной для наблюдений с Земли.

Глава NASA поздравил достижения коллег из Китая, отметив важность и историчность момента.