Главные новости 3 февраля: интронизация Епифания и смерть российского рэпера Децла

В Софиевском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания. В России умер известный рэп-исполнитель, известный под псевдонимом Децл. Порошенко подал документы в ЦИК. Смертельное ДТП с детьми в России. Такими были главные новости 3 февраля в Украине и мире.

Интронизация настоятеля ПЦУ митрополита Епифания

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В Софийском соборе 3 февраля состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, то есть официальное его вступление на престол. Теперь священнослужителя можно полноценно считать митрополитом Киевским и всея Украины.

Церемония интронизации Епифания

Интронизация надстоятеля ПЦУ завершила все процедуры, которые утверждают автокефалию украинской церкви. Происходила церемония во время Божественной литургии.

Что такое интронизация?

Это торжественное богослужение, во время которого совершается возведение на престол новоизбранного предстоятеля. Интронизация совершается во время литургии с тем, что новоизбранного главы церкви одевают в одежду предстоятеля.

Православная церковь Украины открыта для всех прихожан и духовенства, сказал Епифаний после завершения процедуры интронизации. Он также подчеркнул, что верит в успешное "завершение дела единства украинского православия".

Мы хотим, чтобы те православные, кто сейчас в Украине по разным причинам не принадлежат к Украинской автокефальной поместной православной церкви, вошли в нее. Мы призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян. Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас,

– отметил глава церкви.

Митрополит Епифаний прошел церемонию интронизации: смотрите видео

В свою очередь, россияне с присущим им цинизмом отреагировали на важное для украинской церкви событие рассказами о "раскольниках" и оскорблениями.

Так, представители РПЦ назвали действо, во время которого священнослужитель взошел на престол, "жалким зрелищем".

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"Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в абсолютном одиночестве со своей клонированной овечкой Долли. После торжеств, которые состоялись в Москве по случаю 10 годовщины интронизации патриарха Кирилла, это одиночество воспринимается полностью однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол", – заявил спикер главы Русской церкви, патриарха Кирилла, Александр Волков.

Митрополит Епифаний во время торжественной литургии в Софии Киевской

Что известно о главе ПЦУ митрополите Епифании: смотрите видео

Смерть Децла

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В российском городе Ижевск на 35 году жизни внезапно умер известный российский рэп-исполнитель Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий – 24 канал). У музыканта остановилось сердце после отыгранного концерта.

Рэпер выступал на частной вечеринке ко дню рождения местного автодилера Никиты Пантюхина. Сам Пантюхин утверждает, что на вечеринке не было наркотиков, и никакой особой пищи Децл не заказывал. Никто также не замечал ни одного странного поведения исполнителя. Несмотря на это росСМИ пишут, что музыкант перед смертью курил и употреблял алкоголь.

Что известно о Децле?

Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс." Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" (2000 года) входит в наиболее продаваемые альбомы в России с тиражом более миллиона экземпляров.

У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.

Децлу стало плохо возле его гримерки уже после концерта. По свидетельствам очевидцев, у него начали болеть кисти рук, а затем произошел припадок. Рэперу пытались помочь в течение получаса, в том числе и медики "скорой", однако тщетно. Свидетелями смерти звезды стали десятки людей, находившихся в ночном заведении, где проходило выступление музыканта.

Видео с последнего концерта Децла:

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на печальные новости.

Концертный директор сообщил, что предварительная причина смерти Децла – остановка сердца. Однако родные говорят, что таких проблем со здоровьем у рэпера не было. Именно отец, мать и жена одними из первых сообщили о смерти музыканта в сети.

Кирилл и Юлия Толмацкие

Один из популярных хитов рэпера

Порошенко подал документы в ЦИК

Действующий глава государства Петр Порошенко отнес документы для регистрации в президентских выборах в Центральную избирательную комиссию. Сделал он это тайно от прессы.

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Порошенко принес документы в последний день регистрации кандидатов в президенты, 3 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Как видно из фото, вместе с Петром Порошенко во время регистрации в ЦИК находилась его жена, Марина Порошенко.