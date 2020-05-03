Главные новости 3 мая: спор Мельника и Шредера, наказание для Бондаренко

Посол Украины Андрей Мельник предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру пари относительно аннексии Крыма. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен, что за ослабление карантина его не накажут. Премьер Британии Борис Джонсон признался, что чуть не умер от коронавируса. Скандальный депутат Николай Тищенко подался в волонтеры. Такими были главные новости 3 мая.

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Пари Мельника и Шредера

Предшественник Ангелы Меркель Герхард Шредер заявил, что для России следует снять санкции во время пандемии коронавируса. Мол, ни один лидер России никогда так не вернет Украине Крым.

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Более того, немецкий политик полностью повторил лозунги российской пропаганды о том, что мир в Украине наступит только после федерализации. То есть, полностью на российских условиях.

С ответом не замедлили в МИД Украины. Ответил старенькому Шредеру посол в Германии Андрей Мельник. Тот предложил политику пари, что Крым снова будет в составе Украины еще при его жизни.

Чем громче господин Шредер и другие лоббисты Москвы взывают о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидно, что эти санкции прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце слабой российской экономики, а значит и политического руководства ,

– заявил дипломат.

Мельник отметил, что все усилия лоббиста Кремля – ​​бесполезны, ведь немецкие власти и общество поддерживают Украину в вопросе российской агрессии.

"Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", – заявил Андрей Мельник.

Кто такой Герхард Шредер?Экс-канцлер ФРГ в 1998-2005 годах Герхард Шредер является руководителем совета директоров государственной компании "Роснефть" и председателем совета акционеров Nord Stream AG.



Бывший канцлер Германии попал в список "Миротворца". Его обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

Безнаказанный Бондаренко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко убежден, что уголовное производство против него из-за ослабления карантина в городе ничем не закончится. По его словам, его могут напугать разве что какими-то другими делами – "старыми и сфабрикованными".

Ничего мне не будет, я уверен. Возможно, разве что по каким-то другими делами, сфабрикуют, извлекут из-под стола старые дела. Уже мне передавали такое. Различные дела есть, но все они закрыты,

– заявил Бондаренко.

Бондаренко также объяснил свое решение ослабить карантин, которое вызвало возмущение Офиса Президента, Минздрава и МВД.

Городской голова подчеркнул, что сначала он был за жесткий карантин, однако не увидел компенсаторов законов, которые приняла Верховная Рада. Поэтому на сегодня бюджет города недополучил 100 миллионов гривен.

"Я – один из первых городских председателей, которые выступали за жесткий карантин, но потом я посмотрел, что происходит, ибо если вся страна идет на жестокий карантин, то вся! Без исключения для "Велюров", "эпицентров" и "санахантов", – заявил мэр Черкасс.

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Борис Джонсон мог умереть

Борис Джонсон заявил, что когда он болел коронавирусом, британские медики уже собирались объявить о его смерти. Мол, у врачей уже был план на случай возможной смерти премьера и они даже подготовили официальное заявление.

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Это был тяжелый момент, я не буду этого отрицать. У них была стратегия сценария смерти "по сталинскому типу"... Я не был в отличной форме, и я знал, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств,

– заявил глава британского правительства.

Ранее он также рассказал, что когда попал в больницу, его состояние здоровья резко ухудшалось. Мол, в определенный момент шансы премьера на жизнь были близки к "50 на 50". Тогда его подключали к кислородной маске.

Что известно о коронавирусе у Джонсона?COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля. 6 апреля премьера Британии перевели в отделение интенсивной терапии, поскольку состояние здоровья политика ухудшилось.



Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату. Впоследствии он выздоровел, и премьера выписали из больницы. 27 апреля политик вышел на работу.

Николай Тищенко решил волонтерить

Кажется, скандальный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко решил покаяться из-за работы его ресторана "Велюр" во время карантина. Или что-то типа того.

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Парламентарий заявил, что заведение заплатит штраф за нарушение, если оно будет зафиксировано. Тищенко говорит, что лично это проконтролирует.

Последний момент звучит очень странно, ведь ощущение такое, будто депутат пытается кого-то убедить, что работники его ресторана работали с нарушением закона без его ведома.

Довольно странная ситуация, ведь если бы не возник этот скандал, то как работники "Велюра" убедили бы Тищенко, что они действительно работали и он должен им зарплату?

Меньше с этим, скандальный депутат еще и пообещал, что теперь чтобы покаяться, будет волонтерить до конца карантина. Он пообещал все это время собственноручно готовить обеды киевским врачам.