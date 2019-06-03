Главные новости 3 июня: умер подстреленный полицейскими малыш, Зеленский вернул Кучму в ТКГ

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, которого подстрелили пьяные полицейские. Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. ПАСЕ приняла резолюцию, выгодную России. Рада зарегистрировала законопроект Зеленского о наказании за незаконное обогащение. Вступило в силу новое Украинское правописание. Такими были главные новости 3 июня в Украине.

Полицейские убили 5-летнего мальчика

Трагедия произошла 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.

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Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Далее они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.



5-летний мальчик, которого подстрелили полицейские, умер в киевской больнице

По словам бабушки, следователи не могут установить, кто именно из двух полицейских стрелял. Они, якобы, ничего не помнят – из-за сильного алкогольного опьянения. Известно только, что работники полиции в момент уголовного поступка находились не на службе и стреляли не из табельного оружия.

Из-за ранения состояние малыша было крайне тяжелое. У ребенка, как установили медики, пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком провели сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всю необходимую помощь малыш получал, однако спасти его так и не удалось. 5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице 3 июня около 19 часов вечера.

В этот же день активисты и неравнодушные вышли на акцию протеста к зданию Министерства внутренних дел в Киеве. Между тем подозреваемым полицейским готовят переквалификацию обвинения в умышленном убийстве. 4 июня им будут выбирать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.

Зеленский назначил Кучму представителем Украины в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве рассказал, что встречался с партнерами Украины из США, Франции, Германии и других стран ЕС по ситуации на Донбассе. С ними он обсудил вопросы прекращения войны на Донбассе.

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"У нас есть общая позиция – это восстановление наших переговоров в нормандском формате и разблокирование минского процесса. Уже 5 июня будет встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Кучмой", – заявил Зеленский.

Что известно об истории работы Кучмы в ТКГ?

Леонид Кучма уже был официальным представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. В феврале 2015 года его туда назначил пятый президент Петр Порошенко. Кучма возглавлял делегацию Украины на этих переговорах четыре года, но в октябре 2018 он сообщил о завершении своей работы. Второй президент Украины объяснил, что ушел из ТКГ, потому что достиг "критического возраста" и хочет дать возможность поработать другим. Тогда в августе Кучме исполнилось 80 лет.

К слову, после первой каденции Кучмы в Минске украинскую сторону начал представлять Евгений Марчук. И после президентских выборов и победы Владимира Зеленского он заявил, что прекращает свою деятельность в ТКГ.

Смотрите видео: корреспондент 24 канала о брифинге

Что надо знать о Леониде Кучме: видео​

ПАСЕ приняла резолюцию, выгодную России

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы 3 июня одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. И это только на руку России. Ведь если резолюцию таки проголосуют, то РФ сможет вернуться в ПАСЕ и лоббировать отмену введенных против нее санкций.

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Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев рассказал, что голосование за проект этой резолюции состоится на сессии Ассамблеи через три недели – 24 июня.

Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали русские. Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется,

– отметил он.

Арьев отметил, что украинская делегация была против утверждения этой резолюции. Но, по его словам, комитет проигнорировал и позицию украинских дипломатов, и обращение общественных организаций, правозащитников, родственников заложников и моряков.

Поэтому украинская делегация в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это чревато возвращением российской делегации к работе в Ассамблее.

ПАСЕ может вернуть Россию в состав Ассамблеи: подробно о том, что это значит и какие риски для Украины – в материале 24 канала.

Почему России нет в ПАСЕ?

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за агрессии против Украины и аннексии Крыма. В ответ Россия прекратила свое участие в работе международной организации и не платит взносы. В ПАСЕ мощное пророссийское лобби неоднократно предпринимало попытки вернуть российскую делегацию, но их удавалось вовремя заблокировать.



16 мая в Совете министров поддержали документ, который открывает путь для возвращения России, а 17 мая его окончательно утвердили. По мнению украинского министра иностранных дел Павла Климкина, если из России снимут санкции, то это фактически будет означать нормализацию противоправных действий Кремля в отношении Украины, а минские соглашения потеряют смысл.

Зеленский подал в ВР законопроект о наказании за незаконное обогащение

Проект закона о конфискации незаконного состояния чиновников и наказании за приобретение таких состояний внес в парламент президент Владимир Зеленский. Верховная Рада зарегистрировала законопроект 3 июня. Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте украинского парламента, однако текст законопроекта еще не опубликовали.

Ранее 24 канал писал, что Зеленский собирается подать в Раду законопроект о незаконном обогащении

Инициатором проекта закона 10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" от 3 июня является Президент Украины Владимир Зеленский.

Почему статью о незаконном обогащении отменили?

В феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Мотивация КС – положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.



Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году после Революции Достоинства. Это было одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий по визовой либерализации. Также это было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Проект зарегистрировали, текста его пока нет, но известно, что профильным комитетом Рады для предварительного рассмотрения является Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Новое Украинское правописание начинает действовать

Отныне новые нормы и правила рекомендуют использовать во всех сферах общения – в частности, в официально-деловой.

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22 мая Кабинет министров Украины одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания. Новое правописание заменит устаревшую редакцию от 8 июня 1992 года.

Введение новых норм в образовательный процесс займет немного времени – сейчас разработают соответствующий план. Отметим, новая редакция отвечает украинскому правописанию традиции и учитывает современные языковые явления. В частности вернули ряд особенностей "харьковского" правописания, которое утвердили в 1928 году.

Смотрите инфографику, что изменится в новом правописании:



Новое Украинское правописание: инфографика 24 канала