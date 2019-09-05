Главные новости 4 сентября: увольнение Кличко, зарплата Зеленского и покушение на ректора ТНЭУ

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя КГГА. Зеленский в августе получил наименьшую зарплату в своей команде. Президент не подписал законопроект о химической кастрации педофилов и поддержке "Пласта", направил проект о наказании за незаконную добычу янтаря. Совершено покушение на ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого. Такими были главные новости 4 сентября.

Важнейшие новости Украины и мира за 4 сентября.

Увольнение Кличко

Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство 4 сентября направило президенту Владимиру Зеленскому.

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Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что уважает Кличко, ведь "он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны". Поэтому, он уволил бы не Кличко, а Вадима Столара – предпринимателя и депутата от "ОПЗЖ", которого называют "теневым мэром Киева" и который якобы имеет влияние на Кличко. Но, по словам Гончарука, "формальной должности у этого человека нет, поэтому это сделать было невозможно".

Гончарук добавил, что нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.

Поэтому, я думаю, если усилить господина Кличко сильным главой администрации и менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян. Я думаю, что обязательно, и не один раз, об этом еще скажет и команда президента, учитывая то, какое решение будет принято. Но на моем уровне, лично я считаю, что усиление господина Кличко сильным хорошим порядочным менеджером – это хорошая идея,

– пояснил премьер.

Несмотря на это, у премьера пока нет такой кандидатуры и добавил: "если президент примет решение – будем искать".

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Сам Кличко считает свое увольнение с должности председателя КГГА незаконным, неконституционным, недемократическим и противоречащим местному самоуправлению. Чиновник пояснил, что уволить его могут только жители столицы, которые и выбирали на должность.

Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали меня на выборах киевским городским головой и возложили на меня ответственность за изменения и преобразования в столице. Киевлян сегодня хотят лишить такого права,

– подчеркнул он.

В частности, Кличко вспомнил о решении Конституционного Суда от 2003 года, которое определяет, что председателем КГГА может быть назначен только человек, которого жители столицы избрали мэром Киева. Аналогичная норма содержится и в статье 141 Конституции Украины, где указано, что именно городской голова Киева должен возглавить исполнительный орган Киевсовета – сегодня это КГГА.

Кличко прокомментировал свое увольнение с должности главы КГГА на брифинге: видео

Также Кличко добавил, что сейчас президентская партия развернула против него кампанию по дискредитации. Все якобы из-за того, что на должность мэра Киева претендует один из членов "Слуги народа".

Почему между Кличко и властью возник конфликт?Глава Офиса Президента Андрей Богдан в июле заявил, что к нему якобы подходил "адвокат одного из "смотрящих" в Киевсовете и просил оставить Кличко в кресле главы КГГА. За это он обещал главе ОП пополам делить немалые средства, которые приносит работа с местным бюджетом Киева.



Мэр Киева назвал эти слова Богдана "байками из склепа", а еще – "полной чушью и некомпетентностью". После такого заявления Кличко обратился в НАБУ. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.



24 июля 2019 года глава Офиса Президента Андрей Богдан обратился к Кабинету министров с просьбой рассмотреть отставку Виталия Кличко с должности председателя КГГА. Однако, правительство Гройсмана так и не рассмотрело его.

Зарплата Зеленского и его команды

Стали известны зарплаты Президента Украины Владимира Зеленского, его заместителей и чиновников офиса Президента.

Так, глава государства за последний месяц лета получил 22 540 гривен. К слову, должностной оклад президента составляет 28 тысяч гривен, но 5 460 гривен идет на уплату налогов.

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Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заработал почти вдвое больше гаранта – 39 874 гривен. Из этой суммы должностной оклад – 16 919 гривен. Следовательно, чиновник дополнительно получил 4,5 тысяч надбавки за выслугу лет, 2,7 тысяч за работу в условиях режимных ограничений, 8,7 тысяч за интенсивность труда и почти 7 тысяч других выплат.

Другие чиновники Офиса Президента получили зарплату за август в пределах 38-25 тысяч гривен. Следовательно, зарплата президента стала наименьшей.

Какую зарплату получило руководство офиса президента за август:

Глава ОПУ Андрей Богдан – 39 874 гривны; Заместитель руководителя ОПУ Руслан Рябошапка – 37 644 гривны; Заместитель руководителя ОПУ Алексей Гончарук – 32 399 гривен; Заместитель руководителя ОПУ Юрий Костюк – 31 724 гривны; Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко – 26 407 гривен; Первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов – 25 716 гривен; Президент Владимир Зеленский – 22 540 гривен.

Неподписанные и новые законы от Зеленского

Зеленский не подписал законопроект о химической кастрации педофилов. Президент вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

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Этот законопроект предусматривает принудительную химическую кастрацию за изнасилование малолетних и формирование публичного реестра педофилов.

Закон об усилении ответственности за преступления в отношении детей 11 июля приняли нардепы Верховной Рады 8-го созыва 247-ю голосами. 19 июля его подписал тогдашний спикер парламента Андрей Парубий и документ отправили на подпись президенту Зеленскому.

Что должен был изменить законопроект?

Верховная Рада предлагала дополнить Уголовный кодекс статьей 59-1 о принудительной химической кастрации:

– осужденным за определенные преступления против детей вводят специальные препараты, которые снижают либидо и сексуальную активность.

– осужденным за определенные преступления против детей вводят специальные препараты, которые снижают либидо и сексуальную активность. Предусматривалось создание публичного реестра, куда внесут всех лиц, осужденных за изнасилование детей или растление несовершеннолетних.

Усиление уголовной ответственности за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних:

– за изнасилование несовершеннолетних: лишение свободы на срок от 7 до 15 лет (пока что только до 12 лет),

– за развратные действия в отношении детей, не достигших 16 лет, будут наказывать лишением свободы до 5 лет (пока – только до 3).

– за изнасилование несовершеннолетних: лишение свободы на срок от 7 до 15 лет (пока что только до 12 лет), – за развратные действия в отношении детей, не достигших 16 лет, будут наказывать лишением свободы до 5 лет (пока – только до 3). Над осужденными за половые преступления против детей и несовершеннолетних должны установить пожизненный административный надзор полиции.



Насилие над женщинами и детьми в Украине / Инфографика 24 канала

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Кроме того, Зеленский 4 сентября ветировал законопроект "О государственном признании и поддержке Пласта". Его также вернут в Раду с правками президента.

Законопроект предусматривал государственную поддержку для "Пласта". Кроме того, государство официально должно признать заслуги Пластовской организации, в частности, образование детей и молодежи, исторический вклад пластунов в становление государственности и участие в борьбе за получение независимости Украины.

Также должны быть налажены связи между "Пластом" и властью на разных уровнях. В то же время вмешательство органов местного самоуправления в деятельность организации не допускается.

Что такое "Пласт"?Неполитическая и внеконфесионная молодежная организация, которая занимается всесторонним воспитанием и самовоспитанием молодежи, формирование их как сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообществ.



В Украине действует 137 ячеек этой организации в 23 областях. Они объединяют 8 тысяч пластунов разного возраста – от самых молодых 6-летних до старейших пластунов-сеньоров, которые помогают в воспитательном труде.

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Зеленский 4 сентября не только ветировал законы, но и внес в Раду как неотложный проект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины.

Президент за незаконную добычу янтаря предлагает наказывать:

Штрафом от 11,9 тысячи до 51 тысячи гривен;

Ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

За реализацию, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку незаконно добытого янтаря наказывать:

штрафом на суммы от 51 тысячи до 170 тысяч гривен;

ограничением свободы на срок от 3 до 6 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В то же время, за повторное такое преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах на территориях или объектах природно-заповедного фонда, будут лишать свободы на срок от 4 до 7 лет.

Что известно про незаконную добычу янтаря в Украине?Масштабная нелегальная добыча янтаря происходит в Волынской, Ровненской и Житомирской областях. Несколько раз в этих регионах вспыхивали стычки между правоохранителями и нелегальными копателями.



По неофициальным данным, не менее 90% нелегальной добычи янтаря покрывают правоохранители. По словам житомирских старателей, существует неписаная схема пропусков на клондайк. Цена одного "билета" (правда, сроки его действия – точно неизвестны), распространяемого силовиками "крышивателями" колеблется в пределах 1-1,5 тысячи долларов.



За последние 5 лет ГПУ отчиталась о десятках задержанных в "янтарных делах". Так, по данным НАБУ, на самом высоком уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Однако дела по ним так ничем и не завершились.

Покушение на ректора в Тернополе

Неизвестные около 2 ночи подбросили пакет со взрывчаткой к дому ректора Тернопольского Национального экономического университета Андрея Крысоватого в селе Петриков, в пригороде Тернополя. Как только ректор поднял его – раздался сильный взрыв.

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В результате взрыва у мужчины разорвало кисть левой руки, а жена получила осколочные ранения. Супруги госпитализированы в тяжелом состоянии, но угроз их жизни нет.

В пакете со взрывчаткой была записка с угрозами: "Подарок от нас. Memento mori, ректор, Memento mori".

"Memento mori – это угроза убийством. Мы считаем, что само событие было угрожающим жизни потерпевшего и его жены", – отметил начальник Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол.



Место взрыва возле дома Крысоватого

Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии покушения на жизнь ректора.

Потерпевший еще не давал показаний. Следователи разрабатывают несколько версий: личной мести, вымогательство средств и из-за конфликтов, связанных с землей университета,

– сказал Богомол.

Кто такой Андрей Крысоватый?Украинский ученый, экономист, доктор наук, профессор. Родился в 1965 году. Завершил обучение в аспирантуре Киевского государственного экономического университета, стажировался в университетах Нидерландов, Нью-Йорка, Дрездена. Ректор Тернопольского национального экономического университета с 2013 года.

Правооохранители уже говорят о серийности таких преступлений в Тернополе. В частности, в начале августа подобный пакет оставили на капоте авто жены бывшего мэра города Владимира Каминского. Поэтому, полиция предупреждает, что существует угроза жизни других жителей Тернополя и не исключает, что могут произойти похожие взрывы.

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Богомол рассказал, что взрывчатка была изготовлена очень профессионально, и она срабатывала от изменения положения.

"Такое устройство и заложить непросто. В первом случае мы сначала подозревали, что человек, который получил ранения от взрыва, и заложил данное устройство, но потом убедились, что это не так. И в первом случае не было поражающих элементов, тогда это было предупреждение. Сегодняшнее устройство дополнительно содержало куски проволоки и гвоздей, оно было направлено на причинение серьезных телесных повреждений", – добавил полицейский.

В Тернополе пытались убить ректора ТНЭУ Крысоватого: видео

Победа протестующих в Гонгонге

Лидер Гонконга Кэри Лам отозвала законопроект об экстрадиции людей в материковый Китай. Именно из-за этого документа в Гонконге несколько месяцев происходят массовые протесты и беспорядки.

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Чиновница подчеркнула, что теперь, после отзыва проекта первым приоритетом является прекращение насилия, восстановление порядка и обеспечения верховенства закона.

Несмотря на все наши обиды и глубину недовольства правительством – мы не можем согласиться или признать, что насилие решает проблемы,

– сказала Лам.

Что нужно знать про протесты в Гонконге?Протесты в Гонконге продолжаются более двух месяцев. Массовые акции начались в июне 2019 как ответ на планы местной администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Это воспринималось как шаг к поглощению Китаем особого Гонконга.



Впоследствии власть якобы отказалась от плана, и демонстранты не остановились. Они начали требовать наказания виновных за чрезмерно жесткие действия полиции в отношении людей на улицах. А вместе с этим и отставки Лам с поста главы администрации региона.