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      Главные новости 4 сентября: увольнение Кличко, зарплата Зеленского и покушение на ректора ТНЭУ

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      Новости Украины сегодня 4 сентября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 4 сентября / Коллаж 24 канала

      Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя КГГА. Зеленский в августе получил наименьшую зарплату в своей команде. Президент не подписал законопроект о химической кастрации педофилов и поддержке "Пласта", направил проект о наказании за незаконную добычу янтаря. Совершено покушение на ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого. Такими были главные новости 4 сентября.

      Важнейшие новости Украины и мира за 4 сентября.

      Увольнение Кличко

      Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство 4 сентября направило президенту Владимиру Зеленскому.

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      Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что уважает Кличко, ведь "он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны". Поэтому, он уволил бы не Кличко, а Вадима Столара – предпринимателя и депутата от "ОПЗЖ", которого называют "теневым мэром Киева" и который якобы имеет влияние на Кличко. Но, по словам Гончарука, "формальной должности у этого человека нет, поэтому это сделать было невозможно".

      Гончарук добавил, что нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.

      Поэтому, я думаю, если усилить господина Кличко сильным главой администрации и менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян. Я думаю, что обязательно, и не один раз, об этом еще скажет и команда президента, учитывая то, какое решение будет принято. Но на моем уровне, лично я считаю, что усиление господина Кличко сильным хорошим порядочным менеджером – это хорошая идея,
      – пояснил премьер.

      Несмотря на это, у премьера пока нет такой кандидатуры и добавил: "если президент примет решение – будем искать".

      Важно: Конфликт неизбежен, – Фесенко об увольнении Кличко

      Сам Кличко считает свое увольнение с должности председателя КГГА незаконным, неконституционным, недемократическим и противоречащим местному самоуправлению. Чиновник пояснил, что уволить его могут только жители столицы, которые и выбирали на должность.

      Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали меня на выборах киевским городским головой и возложили на меня ответственность за изменения и преобразования в столице. Киевлян сегодня хотят лишить такого права,
      – подчеркнул он.

      В частности, Кличко вспомнил о решении Конституционного Суда от 2003 года, которое определяет, что председателем КГГА может быть назначен только человек, которого жители столицы избрали мэром Киева. Аналогичная норма содержится и в статье 141 Конституции Украины, где указано, что именно городской голова Киева должен возглавить исполнительный орган Киевсовета – сегодня это КГГА.

      Кличко прокомментировал свое увольнение с должности главы КГГА на брифинге: видео

       

      Также Кличко добавил, что сейчас президентская партия развернула против него кампанию по дискредитации. Все якобы из-за того, что на должность мэра Киева претендует один из членов "Слуги народа".

      Почему между Кличко и властью возник конфликт?Глава Офиса Президента Андрей Богдан в июле заявил, что к нему якобы подходил "адвокат одного из "смотрящих" в Киевсовете и просил оставить Кличко в кресле главы КГГА. За это он обещал главе ОП пополам делить немалые средства, которые приносит работа с местным бюджетом Киева.

      Мэр Киева назвал эти слова Богдана "байками из склепа", а еще – "полной чушью и некомпетентностью". После такого заявления Кличко обратился в НАБУ. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

      24 июля 2019 года глава Офиса Президента Андрей Богдан обратился к Кабинету министров с просьбой рассмотреть отставку Виталия Кличко с должности председателя КГГА. Однако, правительство Гройсмана так и не рассмотрело его.

      Зарплата Зеленского и его команды

      Стали известны зарплаты Президента Украины Владимира Зеленского, его заместителей и чиновников офиса Президента.

      Так, глава государства за последний месяц лета получил 22 540 гривен. К слову, должностной оклад президента составляет 28 тысяч гривен, но 5 460 гривен идет на уплату налогов.

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      Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заработал почти вдвое больше гаранта – 39 874 гривен. Из этой суммы должностной оклад – 16 919 гривен. Следовательно, чиновник дополнительно получил 4,5 тысяч надбавки за выслугу лет, 2,7 тысяч за работу в условиях режимных ограничений, 8,7 тысяч за интенсивность труда и почти 7 тысяч других выплат.

      Другие чиновники Офиса Президента получили зарплату за август в пределах 38-25 тысяч гривен. Следовательно, зарплата президента стала наименьшей.

      Какую зарплату получило руководство офиса президента за август:

      1. Глава ОПУ Андрей Богдан – 39 874 гривны;
      2. Заместитель руководителя ОПУ Руслан Рябошапка – 37 644 гривны;
      3. Заместитель руководителя ОПУ Алексей Гончарук – 32 399 гривен;
      4. Заместитель руководителя ОПУ Юрий Костюк – 31 724 гривны;
      5. Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко – 26 407 гривен;
      6. Первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов – 25 716 гривен;
      7. Президент Владимир Зеленский – 22 540 гривен.

      Неподписанные и новые законы от Зеленского

      Зеленский не подписал законопроект о химической кастрации педофилов. Президент вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

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      Этот законопроект предусматривает принудительную химическую кастрацию за изнасилование малолетних и формирование публичного реестра педофилов.

      Закон об усилении ответственности за преступления в отношении детей 11 июля приняли нардепы Верховной Рады 8-го созыва 247-ю голосами. 19 июля его подписал тогдашний спикер парламента Андрей Парубий и документ отправили на подпись президенту Зеленскому.

      Что должен был изменить законопроект?

      • Верховная Рада предлагала дополнить Уголовный кодекс статьей 59-1 о принудительной химической кастрации:
        – осужденным за определенные преступления против детей вводят специальные препараты, которые снижают либидо и сексуальную активность.
      • Предусматривалось создание публичного реестра, куда внесут всех лиц, осужденных за изнасилование детей или растление несовершеннолетних.
      • Усиление уголовной ответственности за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних:
        – за изнасилование несовершеннолетних: лишение свободы на срок от 7 до 15 лет (пока что только до 12 лет),
        – за развратные действия в отношении детей, не достигших 16 лет, будут наказывать лишением свободы до 5 лет (пока – только до 3).
      • Над осужденными за половые преступления против детей и несовершеннолетних должны установить пожизненный административный надзор полиции.

      Насильство над жінками та дітьми в Україні
      Насилие над женщинами и детьми в Украине / Инфографика 24 канала

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      Кроме того, Зеленский 4 сентября ветировал законопроект "О государственном признании и поддержке Пласта". Его также вернут в Раду с правками президента.

      Законопроект предусматривал государственную поддержку для "Пласта". Кроме того, государство официально должно признать заслуги Пластовской организации, в частности, образование детей и молодежи, исторический вклад пластунов в становление государственности и участие в борьбе за получение независимости Украины.

      Также должны быть налажены связи между "Пластом" и властью на разных уровнях. В то же время вмешательство органов местного самоуправления в деятельность организации не допускается.

      Что такое "Пласт"?Неполитическая и внеконфесионная молодежная организация, которая занимается всесторонним воспитанием и самовоспитанием молодежи, формирование их как сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообществ.

      В Украине действует 137 ячеек этой организации в 23 областях. Они объединяют 8 тысяч пластунов разного возраста – от самых молодых 6-летних до старейших пластунов-сеньоров, которые помогают в воспитательном труде.

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      Зеленский 4 сентября не только ветировал законы, но и внес в Раду как неотложный проект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины.

      Президент за незаконную добычу янтаря предлагает наказывать:

      • Штрафом от 11,9 тысячи до 51 тысячи гривен;
      • Ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

      За реализацию, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку незаконно добытого янтаря наказывать:

      • штрафом на суммы от 51 тысячи до 170 тысяч гривен;
      • ограничением свободы на срок от 3 до 6 лет, или лишением свободы на тот же срок.

      В то же время, за повторное такое преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах на территориях или объектах природно-заповедного фонда, будут лишать свободы на срок от 4 до 7 лет.

      Что известно про незаконную добычу янтаря в Украине?Масштабная нелегальная добыча янтаря происходит в Волынской, Ровненской и Житомирской областях. Несколько раз в этих регионах вспыхивали стычки между правоохранителями и нелегальными копателями.

      По неофициальным данным, не менее 90% нелегальной добычи янтаря покрывают правоохранители. По словам житомирских старателей, существует неписаная схема пропусков на клондайк. Цена одного "билета" (правда, сроки его действия – точно неизвестны), распространяемого силовиками "крышивателями" колеблется в пределах 1-1,5 тысячи долларов.

      За последние 5 лет ГПУ отчиталась о десятках задержанных в "янтарных делах". Так, по данным НАБУ, на самом высоком уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Однако дела по ним так ничем и не завершились.

      Покушение на ректора в Тернополе

      Неизвестные около 2 ночи подбросили пакет со взрывчаткой к дому ректора Тернопольского Национального экономического университета Андрея Крысоватого в селе Петриков, в пригороде Тернополя. Как только ректор поднял его – раздался сильный взрыв.

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      В результате взрыва у мужчины разорвало кисть левой руки, а жена получила осколочные ранения. Супруги госпитализированы в тяжелом состоянии, но угроз их жизни нет.

      В пакете со взрывчаткой была записка с угрозами: "Подарок от нас. Memento mori, ректор, Memento mori".

      "Memento mori – это угроза убийством. Мы считаем, что само событие было угрожающим жизни потерпевшего и его жены", – отметил начальник Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол.


      Место взрыва возле дома Крысоватого

      Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии покушения на жизнь ректора.

      Потерпевший еще не давал показаний. Следователи разрабатывают несколько версий: личной мести, вымогательство средств и из-за конфликтов, связанных с землей университета,
      – сказал Богомол.

      Кто такой Андрей Крысоватый?Украинский ученый, экономист, доктор наук, профессор. Родился в 1965 году. Завершил обучение в аспирантуре Киевского государственного экономического университета, стажировался в университетах Нидерландов, Нью-Йорка, Дрездена. Ректор Тернопольского национального экономического университета с 2013 года.

      Правооохранители уже говорят о серийности таких преступлений в Тернополе. В частности, в начале августа подобный пакет оставили на капоте авто жены бывшего мэра города Владимира Каминского. Поэтому, полиция предупреждает, что существует угроза жизни других жителей Тернополя и не исключает, что могут произойти похожие взрывы.

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      Богомол рассказал, что взрывчатка была изготовлена очень профессионально, и она срабатывала от изменения положения.

      "Такое устройство и заложить непросто. В первом случае мы сначала подозревали, что человек, который получил ранения от взрыва, и заложил данное устройство, но потом убедились, что это не так. И в первом случае не было поражающих элементов, тогда это было предупреждение. Сегодняшнее устройство дополнительно содержало куски проволоки и гвоздей, оно было направлено на причинение серьезных телесных повреждений", – добавил полицейский.

      В Тернополе пытались убить ректора ТНЭУ Крысоватого: видео

       

      Победа протестующих в Гонгонге

      Лидер Гонконга Кэри Лам отозвала законопроект об экстрадиции людей в материковый Китай. Именно из-за этого документа в Гонконге несколько месяцев происходят массовые протесты и беспорядки.

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      Чиновница подчеркнула, что теперь, после отзыва проекта первым приоритетом является прекращение насилия, восстановление порядка и обеспечения верховенства закона.

      Несмотря на все наши обиды и глубину недовольства правительством – мы не можем согласиться или признать, что насилие решает проблемы,
      – сказала Лам.

      Что нужно знать про протесты в Гонконге?Протесты в Гонконге продолжаются более двух месяцев. Массовые акции начались в июне 2019 как ответ на планы местной администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Это воспринималось как шаг к поглощению Китаем особого Гонконга.

      Впоследствии власть якобы отказалась от плана, и демонстранты не остановились. Они начали требовать наказания виновных за чрезмерно жесткие действия полиции в отношении людей на улицах. А вместе с этим и отставки Лам с поста главы администрации региона.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Владимир Зеленский КГГА Виталий Кличко Законодательство Андрей Богдан Взрыв Тернополь Зарплата Янтарь Протесты в Гонконге
      Источник: 24 канал
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