Главные новости 4 ноября: под Львовом упал самолет, новая ЦИК и встреча Зеленского и Лукашенко

Через более чем 40 минут на связь вышел один из членов экипажа, Ан-12 нашли всего в полутора километрах от взлетной полосы аэропорта.
Экипаж самолета попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда – была бы катастрофа,
– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.
Всего на борту самолета находились 7 членов экипажа и один человек в сопровождении. Спасателям удалось достать трех человек с травмами. Сейчас они под наблюдением медиков – в тяжелом состоянии. Из-за аварийной посадки погибли 5 человек.
Имена тех, кто выжил в катастрофе:
- Олег Шахов, инженер.
- Андрей Амелькин, инженер.
- Андрей Корякин, бортовой техник.
Имена тех, кто погиб в катастрофе:
- Виталий Степаненко, командир самолета.
- Игорь Маевский, помощник командира.
- Юрий Кузьменко, штурман.
- Игорь Завадюк, бортовой, техник.
- Владимир Кириленко, радиооператор
Падение самолета Ан-12 под Львовом: все, что известно – смотрите видео 24 канала
Напряженный день в ВР – новый состав ЦИК и Программа правительства
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Новый состав Центральной избирательной комиссии есть – нардепы проголосовали. В нее вошли 17 человек, кандидатуры большинства из которых предложила партия "Слуга народа".
Каждого из членов Рада утверждала отдельно. Так, в новый состав вошли 17 человек: 5 женщин и 12 мужчин, самому старшему из которых – 62 года.
Кроме "слуг народа", в новую ЦИК вошли: 2 представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" и по 1 из "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса".
Новый состав Центральной избирательной комиссии: список
- Оксана Боярчук "Слуга народа"
- Юрий Буглак "Европейская солидарность"
- Елена Гатауллина "Слуга народа"
- Андрей Гевко "Голос"
- Виктория Глущенко "Батькивщина"
- Виталий Грень "Слуга народа"
- Олег Диденко "Слуга народа"
- Сергей Дубовик "Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Андрей Евстигнеев "Слуга народа"
- Ирина Ефремова "Слуга народа"
- Александра Кармазь "Слуга народа"
- Павел Любченко "Слуга народа"
- Юрий Мирошниченко "Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Владимир Перепелюк "Слуга народа"
- Виталий Плукар "Слуга народа"
- Сергей Постивий "Слуга народа"
- Юрий Фрицкий "Слуга народа"
Почему предыдущий состав ЦИК распустили?Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней. Затем Рада поддержала его инициативу.
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Но это еще далеко не все.
Народные депутаты проголосовали за Программу действий правительства, которая предусматривает ряд кадровых назначений и законопроектов. Программу представлял премьер-министр Алексей Гончарук на заседании Верховной Рады.
Она (программа) является фундаментом для нашей будущей работы и основой для того, чтобы через год вам было по чему оценивать работу правительства,
– сказал премьер во время своего выступления.
Программа предусматривает ряд кадровых назначений и законопроектов, в частности по легализации игорного бизнеса и упорядочения деятельности по добыче янтаря.
В Кабмине утверждают, что программа – это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее. Подробнее – здесь.
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Верховная Рада окончательно приняла 2 законопроекта, которые должны ввести единый счет для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Эти законы решат проблему переплаты налогов предпринимателями. Кроме того, отныне единый счет будет синхронизироваться с электронным кабинетом налогоплательщика. Подробнее – здесь.
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Нардепы приняли закон, который позволяет Национальному антикоррупционном бюро и Государственном бюро расследований осуществлять право на "прослушку" и обыски депутатов. Рядом с этим народные избранники отказались отменять норму о том, что только Рада дает разрешение на такие действия. Подробнее – здесь.
Первая встреча Лукашенко и Зеленского
Важно: Зеленский с Лукашенко провели первую встречу: о чем говорили
Первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко состоялась. Произошло все от время второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.
Президенты обсудили немало важных тем:
- Культурные, информационные связи и туризм – их Беларусь и Украина должны развивать.
- Поставки нефтепродуктов на предприятия Украины. Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на предприятия Украины.
- Альтернативные пути поставок энергоресурсов – обе страны их обсуждают.
- Сотрудничество в сфере электроэнергии. Лукашенко считает, что запуск в Украине нового оптового рынка электрической энергии создает предпосылки для более тесного сотрудничества государств в сфере электроэнергии.
- Президент Беларуси предложил Владимиру Зеленскому сотрудничество в ракетостроении.
- Мир на Донбассе. Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".
Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы,
– добавил он.
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Встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко: как это было
Фото с официальной страницы главы государства
Уже после встречи Лукашенко предусмотрительно отметил, что "не хочет против кого-то (очевидно, России) дружить или воевать", имея в виду среди других Россию. Мол, журналисты могут неправильно его понять.
Поляки в США – теперь без виз
Эта новость за считанные минуты всколыхнула польские СМИ – президент США Дональд Трамп официально разрешил включить Польшу в американскую программу по отмене виз. Теперь поляки смогут находиться в США с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.
Такие действия Трамп анонсировал еще раньше, а сопровождает все тесное сотрудничество США и Польши, в частности – в оборонной сфере. Что важно, за некоторое время до этого процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3%. Таково необходимое условие для соответствия безвизовой программе США.
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Напомним вам о перечне безвизовых стран для украинцев:
Перечень безвизовых стран для украинцев / Инфографика 24 канала