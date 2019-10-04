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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК
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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК

      Главные новости 4 ноября: под Львовом упал самолет, новая ЦИК и встреча Зеленского и Лукашенко

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      Новости Украины сегодня 4 октября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 4 ноября / Коллаж 24 канала

      Под Львовом совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12 – 5 человек погибли, еще 3 в больнице в тяжелом состоянии. В Верховной Раде напряженный день – утвердили новый состав ЦИК, несколько важных законопроектов и Программу правительства. Владимир Зеленский впервые встретился с Александром Лукашенко – поговорили о важных темах. Трамп отменил визы для граждан Такими были главные новости.

      Важнейшие новости пятницы, 4 октября.

      Под Львовом упал самолет Ан-12 – есть жертвы

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      Грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку между Львовом и Сокольниками. Он летел из испанского Виго до турецкого Стамбула, во Львове планировал сделать дозаправку. Самолет исчез с радаров перед запланированной посадкой – в 6:45, тогда же начались спасательно-поисковые работы.

      Через более чем 40 минут на связь вышел один из членов экипажа, Ан-12 нашли всего в полутора километрах от взлетной полосы аэропорта.

      По информации министра инфраструктуры, причиной падения стало то, что у самолета банально закончилось топливо. Впоследствии появилась еще одна версия произошедшего – ошибка пилота.

      впав літак Ан12 катастрофа Львів
      Самолет Ан-12 после катастрофы / Фото Нацполиции

      Экипаж самолета попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда  была бы катастрофа,
      – рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

      Всего на борту самолета находились 7 членов экипажа и один человек в сопровождении. Спасателям удалось достать трех человек с травмами. Сейчас они под наблюдением медиков – в тяжелом состоянии. Из-за аварийной посадки погибли 5 человек.

      В больнице находятся три пациента – 66 года рождения, 69 года рождения, а также человек, которому 52 года. Они являются жителями разных городов Украины – Запорожья, Киева и Винницы. Двое – бортовые инженеры, третий – техник. Все трое в момент катастрофы были в носовой части самолета. Всех троих уже прооперировали.

      Самолет после аварийной посадки: смотрите фото

      Имена тех, кто выжил в катастрофе:

      • Олег Шахов, инженер.
      • Андрей Амелькин, инженер.
      • Андрей Корякин, бортовой техник.

      Имена тех, кто погиб в катастрофе:

      • Виталий Степаненко, командир самолета.
      • Игорь Маевский, помощник командира.
      • Юрий Кузьменко, штурман.
      • Игорь Завадюк, бортовой, техник.
      • Владимир Кириленко, радиооператор

      Падение самолета Ан-12 под Львовом: все, что известно – смотрите видео 24 канала

      Напряженный день в ВР – новый состав ЦИК и Программа правительства

      Знайте больше: Новые члены ЦИК: что о них известно

      Новый состав Центральной избирательной комиссии есть – нардепы проголосовали. В нее вошли 17 человек, кандидатуры большинства из которых предложила партия "Слуга народа".

      Каждого из членов Рада утверждала отдельно. Так, в новый состав вошли 17 человек: 5 женщин и 12 мужчин, самому старшему из которых – 62 года.

      Кроме "слуг народа", в новую ЦИК вошли: 2 представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" и по 1 из "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса".

      Новый состав Центральной избирательной комиссии: список

      1. Оксана Боярчук "Слуга народа"
      2. Юрий Буглак "Европейская солидарность"
      3. Елена Гатауллина "Слуга народа"
      4. Андрей Гевко "Голос"
      5. Виктория Глущенко "Батькивщина"
      6. Виталий Грень "Слуга народа"
      7. Олег Диденко "Слуга народа"
      8. Сергей Дубовик "Оппозиционная платформа – За жизнь"
      9. Андрей Евстигнеев "Слуга народа"
      10. Ирина Ефремова "Слуга народа"
      11. Александра Кармазь "Слуга народа"
      12. Павел Любченко "Слуга народа"
      13. Юрий Мирошниченко "Оппозиционная платформа – За жизнь"
      14. Владимир Перепелюк "Слуга народа"
      15. Виталий Плукар "Слуга народа"
      16. Сергей Постивий "Слуга народа"
      17. Юрий Фрицкий "Слуга народа"

      Почему предыдущий состав ЦИК распустили?Инициатива распустить ЦИК принадлежала президенту Зеленскому. Причиной он назвал "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность" ЦИК, а также и судебные иски о ней. Затем Рада поддержала его инициативу.

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      Но это еще далеко не все.

      Народные депутаты проголосовали за Программу действий правительства, которая предусматривает ряд кадровых назначений и законопроектов. Программу представлял премьер-министр Алексей Гончарук на заседании Верховной Рады.

      Она (программа) является фундаментом для нашей будущей работы и основой для того, чтобы через год вам было по чему оценивать работу правительства,
      сказал премьер во время своего выступления.

      Программа предусматривает ряд кадровых назначений и законопроектов, в частности по легализации игорного бизнеса и упорядочения деятельности по добыче янтаря.

      В Кабмине утверждают, что программа – это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее. Подробнее – здесь.

      • Верховная Рада окончательно приняла 2 законопроекта, которые должны ввести единый счет для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Эти законы решат проблему переплаты налогов предпринимателями. Кроме того, отныне единый счет будет синхронизироваться с электронным кабинетом налогоплательщика. Подробнее – здесь.

      • Нардепы приняли закон, который позволяет Национальному антикоррупционном бюро и Государственном бюро расследований осуществлять право на "прослушку" и обыски депутатов. Рядом с этим народные избранники отказались отменять норму о том, что только Рада дает разрешение на такие действия. Подробнее – здесь.

      Первая встреча Лукашенко и Зеленского

      Важно: Зеленский с Лукашенко провели первую встречу: о чем говорили

      Первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко состоялась. Произошло все от время второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

      Президенты обсудили немало важных тем:

      • Культурные, информационные связи и туризм – их Беларусь и Украина должны развивать.
      • Поставки нефтепродуктов на предприятия Украины. Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов на предприятия Украины.
      • Альтернативные пути поставок энергоресурсов – обе страны их обсуждают.
      • Сотрудничество в сфере электроэнергии. Лукашенко считает, что запуск в Украине нового оптового рынка электрической энергии создает предпосылки для более тесного сотрудничества государств в сфере электроэнергии.
      • Президент Беларуси предложил Владимиру Зеленскому сотрудничество в ракетостроении.
      • Мир на Донбассе. Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".

      Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы,
      – добавил он.

      Читайте также: Лукашенко "не тянул за язык" Зеленского: шутки на форуме Украине и Беларуси

      Встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко: как это было

      Фото с официальной страницы главы государства

      Уже после встречи Лукашенко предусмотрительно отметил, что "не хочет против кого-то (очевидно, России) дружить или воевать", имея в виду среди других Россию. Мол, журналисты могут неправильно его понять.

      Поляки в США – теперь без виз

      Эта новость за считанные минуты всколыхнула польские СМИ – президент США Дональд Трамп официально разрешил включить Польшу в американскую программу по отмене виз. Теперь поляки смогут находиться в США с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

      Такие действия Трамп анонсировал еще раньше, а сопровождает все тесное сотрудничество США и Польши, в частности – в оборонной сфере. Что важно, за некоторое время до этого процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3%. Таково необходимое условие для соответствия безвизовой программе США.

      Это интересно: Зеленский предложил Лукашенко совместно провести Олимпийские игры

      Напомним вам о перечне безвизовых стран для украинцев:

      безвізові країни для українців
      Перечень безвизовых стран для украинцев / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      4 октября
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости США Александр Лукашенко Новости политики Новости Польши Государственное бюро расследований НАБУ Налоги Кабинет Министров Украины ЦИК Верховная Рада Постраждалі Авария самолета под Львовом авиация Катастрофа Чрезвычайное происшествие Жертвы Новости Львова Украина – Россия
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