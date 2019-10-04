Главные новости 4 ноября: под Львовом упал самолет, новая ЦИК и встреча Зеленского и Лукашенко

Под Львовом совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12 – 5 человек погибли, еще 3 в больнице в тяжелом состоянии. В Верховной Раде напряженный день – утвердили новый состав ЦИК, несколько важных законопроектов и Программу правительства. Владимир Зеленский впервые встретился с Александром Лукашенко – поговорили о важных темах. Трамп отменил визы для граждан Такими были главные новости.

Важнейшие новости пятницы, 4 октября.

Под Львовом упал самолет Ан-12 – есть жертвы

Важно: ГБР объявила подозрение Пашинскому: он назвал это местью Портнова

Грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку между Львовом и Сокольниками. Он летел из испанского Виго до турецкого Стамбула, во Львове планировал сделать дозаправку. Самолет исчез с радаров перед запланированной посадкой – в 6:45, тогда же начались спасательно-поисковые работы.

Через более чем 40 минут на связь вышел один из членов экипажа, Ан-12 нашли всего в полутора километрах от взлетной полосы аэропорта.

По информации министра инфраструктуры, причиной падения стало то, что у самолета банально закончилось топливо. Впоследствии появилась еще одна версия произошедшего – ошибка пилота.



Самолет Ан-12 после катастрофы / Фото Нацполиции

Экипаж самолета попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда – была бы катастрофа,

– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Всего на борту самолета находились 7 членов экипажа и один человек в сопровождении. Спасателям удалось достать трех человек с травмами. Сейчас они под наблюдением медиков – в тяжелом состоянии. Из-за аварийной посадки погибли 5 человек.

В больнице находятся три пациента – 66 года рождения, 69 года рождения, а также человек, которому 52 года. Они являются жителями разных городов Украины – Запорожья, Киева и Винницы. Двое – бортовые инженеры, третий – техник. Все трое в момент катастрофы были в носовой части самолета. Всех троих уже прооперировали.

Самолет после аварийной посадки: смотрите фото