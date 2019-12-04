Главные новости 4 декабря: пожар в Одессе, суд по делу убийства 3-летнего сына Соболева

В Одессе горел колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: 1 погибший, 26 пострадавших. Суд взял под стражу обоих подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает Крым аннексированным РФ. СБУ пришла с обыском в офис охранной компании, аффилированной с Медведчуком. Такими были главные новости 4 декабря в Украине и мире.

Самые важные новости за среду, 4 декабря, в Украине и мире:

Пожар в Одессе на Троицкой

В Одессе вспыхнул колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, площадь пожара – более 4 тысяч квадратных метров. Погибла 17-летняя девушка, 26 человек пострадали, а местонахождение 15 человек до сих пор остается неизвестным.

Коротко о главном: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже и вероятные причины

Пожар вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Огонь удалось потушить только в 19:30. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

Пожар в Одессе на Троицкой / Фото: "Думская"

Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.

Известно, что погибла 17-летняя студентка, 15 человек до сих пор ищут. На месте происшествия продолжают работать службы.

Важно: Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы

Полиция уже открыла уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета:

Лаврегу и Семенова взяли под стражу

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога обоих подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика – Андрея Лаврегу и Алексея Семенова.

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Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за угрозы жизни подозреваемых. Прокурор подтвердил, что Лаврега и Семенов были участниками одного из добровольческих батальонов. По версии следствия, именно подозреваемый Лаврега совершил смертельный выстрел.

Коротко о подозреваемых:

Об Андрее Лавреге известно, что он родом из Черкасс, на фронт пошел в 17 лет. Командир парня Андрей Гергерт рассказал, что Лаврега ушел из батальона 7 месяцев назад. По словам командира, "Червень" был одним из лучших бойцов.

известно, что он родом из Черкасс, на фронт пошел в 17 лет. Командир парня Андрей Гергерт рассказал, что Лаврега ушел из батальона 7 месяцев назад. По словам командира, "Червень" был одним из лучших бойцов. О другом подозреваемом, Евгении Семенове, известно, что он служил в одном батальоне с Лаврегой. Военную службу в "Аратте" он проходил с 2017 по 2019 года в городе Мариуполе.

Обоим ребятам еще нет 20 лет. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним! Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. Все новости о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына – читайте по ссылке.

Казахстан не считает Крым аннексированным Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Российской Федерацией. Он добавил, что верит в порядочность руководства России.

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На вопрос о том, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине, в частности войной и аннексией Крыма, Токаев ответил, что не называет то, что произошло с Крымом, аннексией. По его словам, это слишком громкое слово для описания того, что произошло в Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на слова Токаева. МИД сделает казахстанской стороне соответствующие демарши в связи с высказыванием президента Казахстана.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Украина обеспокоена словами лидера Казахстана, потому что они противоречат международноизнанной позиции.

Что известно о Касым-Жомарте Токаеве

Стал президентом страны 20 марта 2019 года после решения Нурсултана Назарбаева уйти с этой должности.

Ранее 66-летний Токаев был на посту главы сената Казахстана, а до этого – главой МИД и премьер-министром.

Имеет немалый опыт работы в ООН и ОБСЕ. В 2008 году Токаев стал вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

А уже в марте 2011 года был назначен на должность заместителя Генерального секретаря ООН, Генерального директора отделения ООН в Женеве, а также личного представителя Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Также Токаев является многолетним президентом Федерации настольного тенниса Казахстана

Обыски в офисе охранной компании, аффилированной с Медведчуком

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что в офис лидера партии Виктора Медведчука в Киеве наведались силовики, предположительно СБУ. Самого депутата в здание не впустили.

Впоследствии в СБУ заявили, что следственные действия проходят в одном из офисов охранной компании, аффилированной с Виктором Медведчуком.

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Что говорят у Медведчука:

Кузьмин убежден, что обыски являются "местью СБУ" за обращение депутатов "Оппоплатформы" в Государственное бюро расследований относительно открытия уголовного дела против сотрудников СБУ за "незаконную слежку за депутатами от партии".

В комментарии 24 каналу в пресс-службе Виктора Медведчука подтвердили информацию об обысках.

Что говорят в СБУ:

Следственные действия проходили в одном из офисов охранной компании, аффилированной с Виктором Медведчуком. Правоохранители разоблачили противоправную деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за деньги продавала информацию "с ограниченным доступом". Речь идет о распечатках телефонных соединений и данных из закрытых баз.

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Досудебное следствие продолжается в рамках нескольких уголовных производств:

нарушение неприкосновенности частной жизни;

несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах;

злоупотребление властью или служебным положением.

Одному из соучредителей детективного агентства уже даже объявлено о подозрении за эти преступления.

Обратите внимание! Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – "За жизнь" Виктор Медведчук и Виктор Чорный взяли на должности своих помощников работников "Детективной охранной компании "Шторм". Эта компания раньше охраняла Медведчука и препятствовала работе журналистов. Больше – по ссылке.

Что известно о Викторе Медведчуке?Виктор Медведчук – украинский бизнесмен, народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь". В украинском политикуме известен как кум российского президента Путина. Известен своими русофильскими взглядами. Является сторонником идеи федерализации Украины, в которой Крым ей "не принадлежит".



Через своего бизнес-партнера Тараса Козака контролирует едва ли не крупнейший в Украине информационный медиа-холдинг "Новости", куда входят телеканалы "112-Украина", NewsOne и ZIK.