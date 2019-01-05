Главные новости 5 января: важное для ПЦУ событие в Стамбуле, новый виток в убийстве студенток

Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В Турции задержали гражданина Турции Цокмеза Гусну Цана, который подозревается в убийстве двух иностранных студенток, что произошло 31 декабря в Харькове. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Москва до сих пор пытается дестабилизировать Приазовье. Такими были главные новости в субботу, 5 января.

Томос для Украины: Вселенский патриархат сделал весомый шаг

24 канал сообщал, что в субботу, 5 января, в 12:40 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Перед подписанием текст Томоса был зачитан на греческом языке с амвона.

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Позже предстоятель Православной церкви патриарх Епифаний заявил, что украинская церковь никогда не забудет того, что дала ей "церковь-мать".

"Трудным был путь, но именно таким является путь правды", – так прокомментировал он подписание Вселенским патриархом Томоса.

Президент Украины Петр Порошенко, со своей стороны, отметил, что без поддержки Вселенского патриарха Варфоломея украинская церковь продолжила бы находиться под гнетом Кремля.

Все мы тысячи лет ждали этого события. В этот день я выражаю большую благодарность от всех украинцев Вселенскому патриарху Варфоломею за его веру, мужество, любовь и молитву за Украину. Также я хочу поблагодарить каждого иерарха, который поставил подпись под обращением к Вселенскому патриархату относительно предоставления автокефалии Украинской православной церкви,

– подчеркнул украинский гарант.

А вот заявления представителей Кремля были диаметрально противоположными. Так, в РПЦ считают, что "подписание Томоса является ничтожным с точки зрения канонов и трагическим для Варфоломея и его сторонников", поскольку те "подписали свою духовную капитуляцию". А в бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата утверждают, что "этот документ был создан и подписан с игнорированием всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только эта церковь, но и все остальные поместные церкви".

"Мы наблюдали благодаря трансляции, что патриарх Варфоломей сослужил раскольникам. Согласно с апостольскими правилами, тот, кто сослужит раскольникам, является сам таким, кто уклонился в раскол", – сказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

Добавим, 6 января в Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия в 8:30 состоится божественная литургия, которую совместно будут отправлять Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. После нее последний получит Томос.

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Жуткое убийство студенток в Харькове: главный подозреваемый задержан

3 января сотрудники полиции нашли тела двух студенток из Турции с признаками насильственной смерти в одной из харьковских квартир на улице Валентиновской. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Перед этим в полицию обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета, и с 31 декабря 2018 года они не отвечали на телефонные звонки.

4 января правоохранители сообщили, что главным подозреваемым в этом деле они считают знакомого девушек – гражданина Турции. По их словам, он уехал из страны.

"Мужчина 1998 года рождения, гражданин Турции, 2 января вылетел из Украины в Турцию", – отметили в полиции.

Кроме того, здесь подтвердили, что обе убитые студентки гражданки Турции и, что они учились на втором курсе Харьковского национального университета имени Каразина.

Уже 5 января в полиции заявили, что они подозревают гражданина Турции Цокмез Гусну Цан, 1998 года рождения.

"Он был одет в черную куртку с меховым капюшоном, серые спортивные штаны, белую футболку, черную обувь. При себе имел черный рюкзак, гитару в черном чехле и фиолетовую дорожную сумку", – отметили в полиции.

Кроме того, было опубликовано фото возможного убийцы.



Цокмез Гусну Цан



Подозреваемый мог покинуть пределы страны

Добавим, что турецкие СМИ распространили информацию о задержании 20-летнего Цокмеза Гусну Цана. Вскоре первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что сотрудничество с полицией Турции дало свои результаты.

Сегодня турецкая полиция в Стамбуле задержала гражданина Турции, 1998 г.н., подозреваемого в совершении в конце прошлого года жесткого убийства двух иностранных студенток медицинского факультета Харьковского университета им.Каразина, по месту их временного проживания в Харькове,

– сообщил он.

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Какова цель Кремля на Азове: громкое заявление Омеляна

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, много судовладельцев, понимая, что срок ожидания для прохождения через Керченский пролив является слишком длинным, переориентируют свои судна на порты Черного моря, или вообще на другие направления.

"Это плохо, потому что это бьет по экономике всего края. И безусловно, это была хорошо продуманная операция российской стороны, чтобы дестабилизировать Мариуполь, Бердянск и вообще весь регион", – рассказал чиновник.

Как подчеркнул он, сейчас очередей и задержек на проход через Керченский пролив нет. Однако, Россия до сих пор имеет цель дестабилизировать украинское Приазовье, чтобы проложить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

Но мы понимаем, что это все происходит в ручном режиме. Поскольку международное давление на Россию сейчас очень высокое, они делают вид, что все окей. Как только давление немного ослабнет или будет другое раздражение, безусловно, они вернутся к этой практике. Потому что их цель – дестабилизировать Приазовье и, безусловно, в дальнейшем получить коридор в Крым и, я думаю, продолжить свою экспансию,

– отметил Омелян.

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"Новая радость" в Константинополе

После завершения церемонии подписания Томоса в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле зазвучала украинская колядка.

Так, после того, как Варфоломей завершил подписание документа, представители Украины в один голос спели колядку "Новая радость стала".