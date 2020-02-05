Главные новости 5 февраля: обыски на 1+1, авария самолета в Стамбуле, тарифы на воду
СБУ наведалась с обысками на телеканал "1+1". В Стамбуле пассажирский самолет влетел в овраг и разломился на три части. В Украине выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение. Укрзализныця будет сотрудничать с Deutsche Bahn и получила нового временного руководителя. Такими были главные новости среды, 5 февраля.
Самые важные новости Украины и мира за среду, 5 февраля:
Обыски на телеканале "1+1"
Служба безопасности Украины проводит обыск в офисе телеканала "1+1". Проверка, вероятно, связана со скандальной прослушкой премьера Алексея Гончарука.
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Правоохранители подозревают, что запись разговора главы правительства монтировали на компьютере журналиста "плюсов" Евгения Куксина, а потом слили в сеть.
Проверка прошла в редакциях проектов "Деньги" и "Секретные материалы" на улице Куреневской, 18. Служба безопасности Украины сообщила, что обыски в помещениях телеканала никак не связаны с работой СМИ.
По данным СБУ, к монтированию прослушки причастен журналист "плюсов" Евгений Куксин. Его подозревают в нарушении статьи 359 – незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Если вину журналиста докажут, ему грозит тюремное заключение от 7 до 10 лет.
Добавим, обыски проводили не только в офисе "1+1", но и дома у журналиста Куксина и его коллеги Дениса Данько. У последнего правоохранители изъяли 3 флешки, рабочий системный блок, планшет и ноутбук.
Обыски на телеканале "1+1": смотрите видео
Что об обысках говорят журналисты
На телеканале уже успели отреагировать – там заверили, что не знают причин обысков, но это первый такой случай за все время независимости Украины.
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Такие "визиты" являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ. "1+1 медиа" обращается к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Деньги",
– отмечает телеканал в своем заявлении.
Резюмируя, в "1+1" выразили надежду, что аргументы руководства Службы безопасности будут достаточно весомыми и действительно связанными с вопросами национальной безопасности.
Что известно о прослушке Гончарука?15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, главы Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").
Авария самолета в Стамбуле
В аэропорту "Сабиха Гекчен", что в Стамбуле, во время посадки самолет авиаперевозчика Pegasus Airlines выкатился за пределы посадочной полосы, влетел в овраг и врезался в ограждение. В результате аварии фюзеляж борта развалился на 3 части.
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На борту самолета были 177 пассажиров и 6 членов экипажа. Из-за аварии пострадали 120 человек. На борту было 155 турков, а также граждане еще ряда государств:
- США,
- Китая,
- Ирака,
- Израиля,
- Кыргызстана,
- Швеции,
- Сирии,
- Туркменистана.
К счастью, в результате аварии турецкого судна обошлось без жертв. Впрочем сомнительно, что самолет после такого еще когда-нибудь взлетит в воздух.
Авария турецкого самолета: смотрите видео
Нововведения в работе Укрзализныци
После увольнения Евгения Кравцова Укрзализныця получила нового временного руководителя. Им стал словенский менеджер Желько Марчек, который ранее был членом правления компании.
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Марчек будет временно исполнять обязанности руководителя Укрзализныци, пока Кабинет Министров Украины не изберет постоянного руководителя железнодорожного перевозчика.
Что известно о Желько Марчеке?До назначения на новую должность он был членом правления Укрзализныци. Родился Марчек Желько в городе Марибор (Словения). Имеет диплом экономиста. В структуре Укрзализныци начал работать в 2016 году.
Желько имеет более 15-летний опыт управления персоналом. В частности, он почти тринадцать лет занимал руководящие должности в представительства компании McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".
Но на этом изменения в работе Укрзализныци не закончились. Уже вскоре в Кабинете Министров Украины состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Укрзализныцей и немецкой компанией Deutsche Bahn.
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Премьер-министр Украины Алексей Гонарук после этого назвал первоочередные шаги в работе Укрзализныци в рамках сотрудничества с немецким железнодорожным перевозчиком:
– Прежде всего – изучение состояния Укрзализныци и создание Дорожной карты изменений.
– С 1 января 2021 – Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении УЗ в ряде сфер:
- грузовые и пассажирские перевозки;
- инфраструктура;
- предоставление услуг;
- техническое обслуживание.
– Запуск новых маршрутов и содействие более тесной интеграции транспортных систем тоже будет стимулироваться подписанным меморандумом.
Какие изменения в Укрзализныце собираются ввести:
Начнут с железнодорожных вокзалов. В Кабмине говорят: их следует превратить в удобные для пассажиров места, где можно отдохнуть и что-то приобрести. Это повлияет на цену билетов. Для работы с Укрзализныцей в Киев приедут немецкие специалисты.
Менеджмент компании останется украинским, однако параллельно с ним немцы будут давать советы, какие лучшие управленческие решения надо принять, учитывая опыт Deutsche Bahn.
Рост тарифов на воду
Тарифы на водоснабжение и водоотведение повысили в Украине с 4 февраля для 43 предприятий по всей территории. В среднем тарифы на воду вырастут на 15 – 20% в зависимости от региона.
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Тарифы на воду в Киеве выросли:
- на водоснабжение – на 13,6% – до 11,2 гривны за 1 кубометр (без НДС),
- на водоотведение – на 6,3% – до 7,96 гривны за 1 кубометр (без НДС).
Новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для водоканалов Украины
Заметим, что это тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЕКП, которые продают воду другим предприятиям (то есть оптовые тарифы) за 1 кубометр (без НДС).
- ООО "Инфокс" (филиал "Инфоксводоканал") – водоснабжение – 4,41 гривны, водоотвод – 3,79 гривны;
- ЧАО "АК" Киевводоканал "– 4,16 гривны и 2,51 гривны;
- КП "Водоканал" Мелитопольского городского совета – 6,58 и 9,89;
- КП "Облводоканал" СОЖ – 9,21, (-);
- КП Днепропетровского областного совета "Аульский водоотвод" – 4,05 (-);
- КП "Днепроводоканал" ДМР – 4,33 и 3,48;
- КП "Новомосковск Водоканал" – 7,77, (-);
- ДМПВКГ "Днепр-Запападный Донбасс" – 10,65, (-);
- КП "Кривбассводоканал" – 5,03 и 3,13;
- ОКВП "Днепр-Кировоград" – 6,88 (-);
- КП "Бахмут-Вода" – (-) и 8,44;
- КП "Никопольское производственное управление водопровидноканализацийного хозяйства" НМР -3,76 и 4,52;
- КП "Черкассыводоканал" ЧМР – 5,02 и 4,82;
- КП ПОР "Полтававодоканал" – (-) и 4,59;
- РОВКП ВКХ "Ровнооблводоканал" – (-) и 4,55;
- КП "Черновцыводоканал" – 3,82, (-);
- ЧАО "Энергоресурсы" – 7,36, (-);
- КП "Харьковвооканал" – 5,32, 2,35;
- КП "Водоканал" (Запорожье, код ЕГРПОУ 03327121) – 4,74 и 2,66;
- ЛМКМ "Львовводоканал" – 4,99 и 1,60;
- КП "Дрогобычводоканал" ДМР Львовской области – 7,47 и 2,33;
- ПАО "Азот" (Черкассы) – (-), 2,22;
- АО "Украинская железная дорога" – 13,06 и 9,20.