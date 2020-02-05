Главные новости 5 февраля: обыски на 1+1, авария самолета в Стамбуле, тарифы на воду

СБУ наведалась с обысками на телеканал "1+1". В Стамбуле пассажирский самолет влетел в овраг и разломился на три части. В Украине выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение. Укрзализныця будет сотрудничать с Deutsche Bahn и получила нового временного руководителя. Такими были главные новости среды, 5 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за среду, 5 февраля:

Обыски на телеканале "1+1"

Служба безопасности Украины проводит обыск в офисе телеканала "1+1". Проверка, вероятно, связана со скандальной прослушкой премьера Алексея Гончарука.

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Правоохранители подозревают, что запись разговора главы правительства монтировали на компьютере журналиста "плюсов" Евгения Куксина, а потом слили в сеть.

Проверка прошла в редакциях проектов "Деньги" и "Секретные материалы" на улице Куреневской, 18. Служба безопасности Украины сообщила, что обыски в помещениях телеканала никак не связаны с работой СМИ.

По данным СБУ, к монтированию прослушки причастен журналист "плюсов" Евгений Куксин. Его подозревают в нарушении статьи 359 – незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Если вину журналиста докажут, ему грозит тюремное заключение от 7 до 10 лет.

Добавим, обыски проводили не только в офисе "1+1", но и дома у журналиста Куксина и его коллеги Дениса Данько. У последнего правоохранители изъяли 3 флешки, рабочий системный блок, планшет и ноутбук.

Обыски на телеканале "1+1": смотрите видео

Что об обысках говорят журналисты

На телеканале уже успели отреагировать – там заверили, что не знают причин обысков, но это первый такой случай за все время независимости Украины.

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Такие "визиты" являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ. "1+1 медиа" обращается к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Деньги",

– отмечает телеканал в своем заявлении.

Резюмируя, в "1+1" выразили надежду, что аргументы руководства Службы безопасности будут достаточно весомыми и действительно связанными с вопросами национальной безопасности.

Что известно о прослушке Гончарука?15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, главы Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.



Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").

Авария самолета в Стамбуле

В аэропорту "Сабиха Гекчен", что в Стамбуле, во время посадки самолет авиаперевозчика Pegasus Airlines выкатился за пределы посадочной полосы, влетел в овраг и врезался в ограждение. В результате аварии фюзеляж борта развалился на 3 части.

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На борту самолета были 177 пассажиров и 6 членов экипажа. Из-за аварии пострадали 120 человек. На борту было 155 турков, а также граждане еще ряда государств:

США,

Китая,

Ирака,

Израиля,

Кыргызстана,

Швеции,

Сирии,

Туркменистана.

К счастью, в результате аварии турецкого судна обошлось без жертв. Впрочем сомнительно, что самолет после такого еще когда-нибудь взлетит в воздух.

Авария турецкого самолета: смотрите видео

Нововведения в работе Укрзализныци

После увольнения Евгения Кравцова Укрзализныця получила нового временного руководителя. Им стал словенский менеджер Желько Марчек, который ранее был членом правления компании.

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Марчек будет временно исполнять обязанности руководителя Укрзализныци, пока Кабинет Министров Украины не изберет постоянного руководителя железнодорожного перевозчика.

Что известно о Желько Марчеке?До назначения на новую должность он был членом правления Укрзализныци. Родился Марчек Желько в городе Марибор (Словения). Имеет диплом экономиста. В структуре Укрзализныци начал работать в 2016 году.



Желько имеет более 15-летний опыт управления персоналом. В частности, он почти тринадцать лет занимал руководящие должности в представительства компании McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

Но на этом изменения в работе Укрзализныци не закончились. Уже вскоре в Кабинете Министров Украины состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Укрзализныцей и немецкой компанией Deutsche Bahn.

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Премьер-министр Украины Алексей Гонарук после этого назвал первоочередные шаги в работе Укрзализныци в рамках сотрудничества с немецким железнодорожным перевозчиком:

– Прежде всего – изучение состояния Укрзализныци и создание Дорожной карты изменений.

– С 1 января 2021 – Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении УЗ в ряде сфер:

грузовые и пассажирские перевозки;

инфраструктура;

предоставление услуг;

техническое обслуживание.

– Запуск новых маршрутов и содействие более тесной интеграции транспортных систем тоже будет стимулироваться подписанным меморандумом.

Какие изменения в Укрзализныце собираются ввести:

Начнут с железнодорожных вокзалов. В Кабмине говорят: их следует превратить в удобные для пассажиров места, где можно отдохнуть и что-то приобрести. Это повлияет на цену билетов. Для работы с Укрзализныцей в Киев приедут немецкие специалисты.

Менеджмент компании останется украинским, однако параллельно с ним немцы будут давать советы, какие лучшие управленческие решения надо принять, учитывая опыт Deutsche Bahn.

Рост тарифов на воду

Тарифы на водоснабжение и водоотведение повысили в Украине с 4 февраля для 43 предприятий по всей территории. В среднем тарифы на воду вырастут на 15 – 20% в зависимости от региона.

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Тарифы на воду в Киеве выросли:

на водоснабжение – на 13,6% – до 11,2 гривны за 1 кубометр (без НДС),

на водоотведение – на 6,3% – до 7,96 гривны за 1 кубометр (без НДС).

Новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для водоканалов Украины

Заметим, что это тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЕКП, которые продают воду другим предприятиям (то есть оптовые тарифы) за 1 кубометр (без НДС).