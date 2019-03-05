Главные новости 5 марта: громкое убийство в Киеве, продолжение истории с коррупцией в "оборонке"

В Киеве неизвестный в полицейской форме убил бизнесмена Сергея Киселева – владельца ювелирной фирмы. НАБУ открыло новое дело о хищениях в украинском оборонном секторе. Журналист Дмитрий Гордон пожаловался правоохранителям на угрозы убийством от "свободовки" Ирины Фарион. Такими были главные новости 5 марта в Украине и мире.

Убийство бизнесмена в Киеве

В Киеве мужчина в полицейской форме выстрелом в голову убил бизнесмена Сергея Киселева – владельца ювелирной фирмы. Киселев ранее был связан со скандальным делом "бриллиантовых прокуроров".

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В чем суть дела "бриллиантовых прокуроров"? В 2015 году после обыска в Главном следственном управлении Генпрокуратуры задержали первого заместителя начальника ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. Они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллиона 150 тысяч гривен. У Шапакина изъяли 500 тысяч долларов, а у Корнийца – много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

Как Сергей Киселев был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров"? Бизнесмен был владельцем ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат". Он не согласился делиться своим бизнесом с прокурорами, чем навлек на себя внеплановую "проверку". Вследствие нее в 2010 году в Киселева изъяли более 500 килограммов золота, свыше 50 кг банковского золота, около 300 килограммов серебра и бриллианты с другим драгоценными камнями. О дальнейшей судьбе драгоценностей бизнесмен ничего не знал.

Однако, когда в 2015 году всплыло "бриллиантовое дело" Корнийца, а в сети появились фото изъятых у прокурора драгоценностей, Киселев опознал среди них свое имущество. Осенью того же года по заявлению бизнесмена правоохранители открыли дело о вероятном присвоении прокурорами бриллиантов.

В ГПУ подтвердили, что Киселев имеет отношение к делу "бриллиантовых прокуроров". Руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, что после открытия дела о взяточничестве Корнийца и Шапакина правоохранители провели ряд обысков и нашли драгоценности, которые в свое время в рамках уголовного дела еще во времена экс-президента Виктора Януковича были изъяты у Киселева. После этого было возбуждено еще одно дело – об утрате изъятых ценностей.

Говоря о процессуальном статусе Киселева в производстве об исчезновении ценностей, Горбатюк предположил, что он фигурировал как потерпевший.

Хищения в "оборонке"

Детективы НАБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство после анализа информации, изложенной в третьей части фильма-расследования программы "Наши деньги" о фактах коррупции в оборонно-промышленном комплексе.

Предварительная правовая квалификация дела – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

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Что известно о фактах коррупции в оборонном секторе, которые взялось расследовать НАБУ? 4 марта команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала новую часть расследования коррупции в оборонном секторе Украины. В этой серии говорится, что схемы закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для действующего руководителя госконцерна Павла Букина и уволенного 4 марта первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Авторы расследования обвиняют Гладковского и Букина в получении не менее 30 тысяч долларов и 10 тысяч долларов соответственно при закупке российских висотомеров для ремонта в Украине самолетов Ан-26 из Казахстана.

По данным журналистов, в 2016-2017 годах эти приборы стоимостью около 85 тысяч долларов были доставлены в Украину через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету. Доставка состоялась при посредничестве сына Игоря Гладковского и его партнера Виталия Жукова. Эти приборы примерно по 580 тысяч долларов приобрело госпредприятие "Укрспецэкспорт", которое на тот момент возглавлял Букин.

Смотрите видео расследования о коррупции в оборонном комплексе Украины:

В то же время Игорь Гладковский, который является одним из главных фигурантов расследования о масштабных коррупционных схемах в "Укроборонпроме", подал в суд на журналистов программы "Наши деньги" – руководителя проекта Дениса Бигуса и расследователя Лесю Иванову.

По убеждению Гладковского, целью расследования журналистов была дискредитация действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании.

Смотрите видео с реакцией Игоря Гладковского на расследование журналистов:

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

• В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

• В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, и даже бывший завод гаранта "Кузница на Рыбальском".

• Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.

Гордон заявил об угрозах убийством от Фарион

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что член партии "Свобода" Ирина Фарион и заместитель главы Кировоградского областного совета Игорь Степура угрожают ему убийством. Официальные заявления журналист направил генпрокурору Юрию Луценко, главе СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Скандал вспыхнул из-за комментария Гордона одному из украинских изданий. Журналист заявлял, что обсуждение вопроса языка следует отложить до лучших времен – когда Украина окрепнет.

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"Я считаю, что вопрос о языке в переломные для страны периоды могут нарушать либо глупцы, либо недальновидные люди, либо те, кто ловит рыбу в мутной воде, или агенты ФСБ, агенты Кремля. (...) Если мы хотим собрать страну воедино, нужно на некоторое время отбросить исторические споры", – сказал Гордон.

Он также признался, что не любит проводника ОУН Степана Бандеру. По мнению журналиста, идеология Бандеры является предтечей многих национальных проблем в стране.

Смотрите видео, где Гордон заявляет об угрозах убийством:

Это вызвало бурную реакцию Фарион. Она назвала Гордона врагом.

Эту сволочь мало презирать. Этому падлу надо создавать невыносимые условия для существования. Это проклятие для страны. Эта гадина мерзкая остатками своего вытекшего мозга панически боится основных условий освобождения и силы украинцев. Поэтому полная бандеризация страны – это наша цель. Пусть оно сдохнет, это падло, в диких муках,

– заявила Фарион.

Из украинских поездов исчезнут красные ковры

"Укрзализныця" начинает отказываться от красных ковров в вагонах поездов. Так, в 40 новых вагонах, которые в 2019 году должны поступить в собственность компании, традиционных ковров и линолеумов уже не будет. Зато пол в вагонах выстелят сплошным шумоизоляционным покрытием.

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