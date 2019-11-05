Главные новости 5 ноября: обновленный бюджет, коррупция в Минобороны и убийца Кирилла Тлявова

Кабинет министров доработал и представил проект Госбюджета-2020 ко второму чтению. ГБР установило, что 5 чиновников Министерства обороны причастны к закупке некачественных бронежилетов "Корсар" для ВСУ, им объявили подозрения. ГБР также выяснило, кто виновен в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Такими были главные новости вторника, 5 ноября.

Важнейшие новости вторника, 5 ноября, в Украине и мире:

Обновленный проект Госбюджета-2020

Кабинет министров проработал выводы Верховной Рады, а также учел решения СНБО и комиссии относительно распределения средств на инвестпроекты, и принял проект Госбюджета на 2020 год.

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Проект направили в Раду на рассмотрение во втором чтении.

Кратко об обновленных изменениях:

На 2020 год доходы бюджета увеличены на 13 миллиардов гривен (1 092,5 миллиарда гривен);

Что касается расходов Госбюджета, то правительство их увеличило на 15 миллиардов гривен (1195,3 миллиарда гривен);

Дефицит бюджета составит 2% от ВВП;

Минимальная заработная плата составит 4 723 гривны в месяц (с 1 января);

Курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар;

Минимальная пенсия в 2020 году вырастет с 1 638 до 1 769 гривен.

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Основные цифры проекта Госбюджета на 2020 год

Коррупция в Министерстве обороны

ГБР установило, что 5 чиновников Минобороны причастны к закупке некачественных бронежилетов "Корсар" для армии по завышенным ценам. Им объявили подозрение.

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Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ и четырем высокопоставленным должностным лицам главного управления ВСУ. Это заместители управлений и начальник отдела.

Согласно источникам "Цензор.НЕТ" подозрения получили:

начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины Дмитрий Александрович Марченко;

его заместительница Ольга Юрьевна Капинус;

первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины Сергей Витальевич Поштаренко;

два начальника подразделения – Пиковец и Комирянский.

В целом Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 миллионов гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен.

О каких бронежилетах идет речь?Говорится о бронежилете "Корсар" М3с первого класса защиты. Во время следственных действий средства защиты простреливались и не прошли баллистических испытаний. Чиновники знали о том, что бронежилеты простреливаются, но приняли их у производителя.



ГБР изъяло 11 тысяч бронежилетов, потенциально опасных для жизни военнослужащих. Также был назначен комплекс экспертиз.

Кто убил 5-летнего Кирилла Тлявова

В деле убийства 5-летнего Кирилла Тлявова огласили окончательные подозрения. Смертельный выстрел в мальчика сделал инспектор полиции.

Коротко о главном: Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

31 мая в 15:36 инспектор полиции выстрелил из оружия. Пуля попала в камень и срикошетила в мальчика Кирилла Тлявова. Подозреваемые не знали, что попали в мальчика. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.

Официально фамилии подозреваемых не назвали, но известно, что речь идет о 2 пьяных полицейских – старшем сержанте Владимире Петровце и лейтенанте Иване Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний. Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников происшествия – в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.

Оружие до сих пор так и не нашли, но следствию это не мешает. Всем подозреваемым еще раньше избрали меру пресечения:

несовершеннолетнему – домашний арест;

полицейским – содержание под стражей и отстранение от должности;

гражданскому – содержание под стражей.

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова: смотрите видео

Украина не простит России 22 миллиарда долларов

Переговоры относительно транзита российского газа по-прежнему продолжаются. РФ предлагает "обнулить" 22 миллиарда долларов претензий в обмен на новый контракт. Украина не собирается на это соглашаться.

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Российская сторона хочет "обнулить":

3 миллиарда долларов согласно Стокгольмскому решению;

отказаться от иска еще на 12 миллиардов;

отказаться от штрафа на около 7 миллиардов долларов.

Вместе – это 22 миллиарда долларов. Все ради того, чтобы заключить с Украиной новый контракт на транзит газа, так как действие предыдущего вскоре заканчивается. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заверил, что Украина не собирается "понять и простить" российский "Газпром".

"Нафтогаз" готов договариваться о продлении транзита, и украинская позиция полностью совпадает с позицией Еврокомиссии, но российская сторона против, потому что ее пугает "вакханалия в Стокгольмском арбитраже".

Кстати: Газпром официально отказался поставлять Украине газ

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактическим потребностям в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Таким образом по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Из-за пени сумма долга "Газпрому" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

Заметим, что очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Между тем в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.

В Киеве прорвало трубу

В столице на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского бушевали "гейзеры", а одно авто провалилось под асфальт, другое же – затопило горячей водой. Водитель иномарки, которая провалилась под землю, ошпарил кипятком ноги.

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Подобные случаи на этой части дороги – не редкость. "Гейзеры", вырвавшиеся из-под земли, уже частично расплавили асфальтное покрытие. Вероятно, все произошло из-за запуска отопительного сезона в столице, потому гнилую трубу прорвало. Инцидент случился в час пик, поэтому Киев сразу сковали пробки.



Автомобиль провалился в расплавленный асфальт/ фото Марии Писаренко (24 канал)



Место инцидента загородили для проезда/ фото Марии Писаренко (24 канал)



На месте работают экстренные службы/ фото Марии Писаренко (24 канал)