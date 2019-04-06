23:08
6 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, сегодня
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Опоблок и переименование УПЦ МП

      128 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 6 апреля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 6 апреля в Украине и мире: как отдыхает в СИЗО Зайцева, религиозный Опоблок / Коллаж 24 канала

      В сети показали условия, в которых в Харьковском СИЗО содержат виновницу ДТП на Сумской Алену Зайцеву. Оппоблоковец Вадим Новинский убеждает, что в Киеве суд признал противоправными действия главы ВР Андрея Парубия относительно обязательного переименования УПЦ МП. В Польше поезд на бешеной скорости врезался в карету "скорой", ехавшую на вызов. Такими были главные новости 6 апреля в Украине и мире.

      Камера Зайцевой впечатляет

      Представители Международного правозащитного центра (МПЦ) совершили визит в Харьковский следственный изолятор, где находится Алена Зайцева. Цель такого шага – проверить, в каких условиях ее содержат.

      Читайте также: Как спортсмену, мне смешно: Кличко указал, что не так с допинг-тестом Порошенко и Зеленского

      По словам правозащитника Дмитрия Удачина, виновница наезда на пешеходов на Сумской находится в камере еще с тремя другими лицами.

      Он убеждает, что само помещение является чистым. Также здесь есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены.

      Также Удачин выложил фото и видео камеры. Заметим, что на кадрах ни Зайцевой, ни других удерживаемых не видно.

      Что известно о смертельном ДТП в Харькове?Произошел инцидент осенью 2017 года. Тогда столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. За рулем первого находилась Алена Зайцева, второй машиной управлял Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой отлетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. В итоге погибли 6 человек.

      Суд арестовал обоих водителей и оба были обвиняемыми по этому делу. В конце февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова вынес приговор Зайцевой и Дронову – они получили наказание в виде 10 лет лишения свободы, также их лишили водительских прав. Впоследствии как Зайцева, так и Дронов подали апелляции. Решения по ним пока нет.

      Читайте также: Украинские военные поймали диверсанта оккупантов

      Суд признал противоправными действия Парубия относительно переименования УПЦ МП: что об этом известно

      Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявляет, что в Киеве Окружной административный суд признал противоправными действия главы Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании УПЦ МП.

      Судился относительно Парубия коллега Новинского по партии Александр Довженков. Политик просил установить противоправность его действий во время голосования в Верховной Раде за законы против УПЦ МП, а именно относительно принятия Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Новинский говорит, что документ касался попытки "насильно переименовать УПЦ МП в Российскую церковь в Украине.

      В итоге Суд удовлетворил иск нардепа от "Оппозиционного блока". Стоит отметить, что соответствующее решение еще не является окончательным, а Парубий имеет 30 дней для того, чтобы его обжаловать. Кроме того, впоследствии его можно использовать как доказательство для того, чтобы признать закон неконституционным.

      На сайте Окружного админсуда Киева и в Едином государственном реестре судебных решений информация об этом постановлении пока отсутствует. Правда, на сайте судебной власти указано, что дело рассматривал скандальный судья Аблов Евгений Валерьевич.

      суддя київ аблов упц мп перейменування парубій

      Что известно про Аблова Евгения Валерьевича?Это судья, заместитель главы Окружного административного суда города Киева. 9 декабря 2013 года за несколько часов рассмотрел и удовлетворил иск гражданина, которому баррикады на Майдане препятствовали свободно передвигаться, чем обязал МВД и КГГА разблокировать "автомобильные дороги и улицы", на которых проходил Евромайдан (после чего подразделение Беркут попыталось разогнать протестующих в ночь с 10 на 11 декабря). Позже Высший совет правосудия решил, что нет оснований для увольнения судьи Евгения Аблова.

      В то же время в 2013 году судья получил квартиру площадью 141 квадратнй метр для служебного использования. Уже в 2015 году он приватизировал эту квартиру, которую продал на следующий же год за 9 миллионов 100 тысяч гривен. Более того, 10 июля 2017 года Аблов вынес решение о законности процедуры торгов "рюкзаками Авакова".

      Читайте также: В России отреагировали на Газовую директиву ЕС против "Северного потока-2"

      Жуткое ДТП в Польше

      Вблизи польского городка Пущиково произошло смертельное столкновение машины скорой помощи и поезда. Вследствие аварии на месте погиб 30-летний врач и 42-летний фельдшер. Кроме того, водитель "скорой" выжил, правда он находится в коме и врачи пытаются спасти его жизнь.

      Как пишут польские СМИ, водитель выехал на переезд и пытался переехать его, несмотря на то, что один шлагбаум уже был закрыт. Следовательно, машина оказалась в ловушке, и водитель стал разворачиваться на железнодорожных рельсах, чтобы успеть отъехать с опасного места. Но не успел. В итоге поезд на полной скорости протаранил автомобиль. Среди его пассажиров никто не пострадал.

      Известно, что "скорая" спешила к тяжелобольному пациенту, который был на грани жизни и смерти. Его планировали доставить из лечебного учреждения в Пущиково в одну из больниц Познани.

      Поезд на бешеной скорости снес "скорую" в Польше: видео

      Читайте также: Дело Гандзюк: глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку

      С Благовещением!

      7 апреля христиане восточного обряда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из крупнейших праздников православной церкви, дата которого не меняется. Также он относится к двенадцати важнейшим после Пасхи. Согласно Библии, в этот день Архангел Гавриил сошел к Деве Марии с благой вестью о том, что вскоре она родит Иисуса Христа.

      В целом у этого праздника глубокий символизм, ведь означает избавление от грехов Евы, воплощенное в непорочном зачатии Марии. Начало празднования с Благовещением Пресвятой Богородицы берет в III веке. Однако во время советской власти праздник Благовещения усиленно искоренялся правительством, а его сторонников преследовали.

      Предлагаем Вашему вниманию поздравления с Благовещением в стихах на украинском:

      Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
      Небесну радість ангел сповістив:
      Ти світу принесеш живу Надію,
      Щоб Бог Всевишній кожного простив.
      Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
      До Тебе Божа ласка нині лине.
      Ісус Христос, Син Божий, наш Месія
      З небес зійде на землю Палестини.
      Пречиста Діво, радуйся, блаженна,
      Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,
      Ти серед всіх жінок благословенна.
      Хай Твоя милість всіх людей зігріє.

      ***

      Гнізд не звивають, любо лиш співають
      Птахи у цей благословенний день,
      Пречисту Діву лунко прославляють
      Наспівом теплих трелей та пісень.

      Пройшли зима, метілі, хуртовини,
      Ось і настала історична мить –
      Час поєднання Бога та людини
      Архангел Гавриїл благовістить

      Пречистій Діві з міста Назарету,
      Що стане Вона Матір’ю Христа,
      Який здолає, верх візьме над смертю
      І Його Царству не буде кінця.

      Лише одна Така на цілім світі
      Пречиста Діва, Матір Пресвята.
      Нас всиновила, ми для Неї діти,
      Що народила Господа Христа.

      ***

      Матір Божа – наш захист,
      Ми до тебе звертаємося завжди,
      Допомагаєш ти у важких справах,
      Ти приходиш, коли біда.
      В цей день великий, святий,
      Моє серце з тобою.
      Я бажаю своїй родині,
      Звернути свої душі до тебе.

      ***

      Остальные поздравления читайте в нашем материале.

      blog_ava
      С Благовещением Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе
      сегодня
      2788
      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Новости Польши УПЦ МП Вадим Новинский Андрей Парубий ДТП в Харькове
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Опоблок и переименование УПЦ МП
      сегодня , 22:30 Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Опоблок и переименование УПЦ МП
      127
      США готовы защищать Черное море от сюрпризов России
      сегодня , 22:01 США готовы защищать Черное море от сюрпризов России
      Злой Одессит 1209
      Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      сегодня , 19:02 Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      Ольга Омельянчук 4286
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      сегодня , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 2578
      "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      сегодня , 13:55 "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      195
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Журналисты раскрыли скандальную схему: как приближенные к Порошенко обворовывают армию
       25 февраля , 23:28
      На подмогу "Приусам" – украинским полицейским выдадут мотоциклы
       27 августа 2018 , 10:23
      В Украине вводят уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения
       22 ноября 2018 , 14:09
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук