Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Опоблок и переименование УПЦ МП

В сети показали условия, в которых в Харьковском СИЗО содержат виновницу ДТП на Сумской Алену Зайцеву. Оппоблоковец Вадим Новинский убеждает, что в Киеве суд признал противоправными действия главы ВР Андрея Парубия относительно обязательного переименования УПЦ МП. В Польше поезд на бешеной скорости врезался в карету "скорой", ехавшую на вызов. Такими были главные новости 6 апреля в Украине и мире.

Камера Зайцевой впечатляет

Представители Международного правозащитного центра (МПЦ) совершили визит в Харьковский следственный изолятор, где находится Алена Зайцева. Цель такого шага – проверить, в каких условиях ее содержат.

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По словам правозащитника Дмитрия Удачина, виновница наезда на пешеходов на Сумской находится в камере еще с тремя другими лицами.

Он убеждает, что само помещение является чистым. Также здесь есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены.

Также Удачин выложил фото и видео камеры. Заметим, что на кадрах ни Зайцевой, ни других удерживаемых не видно.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове?Произошел инцидент осенью 2017 года. Тогда столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. За рулем первого находилась Алена Зайцева, второй машиной управлял Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой отлетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. В итоге погибли 6 человек.



Суд арестовал обоих водителей и оба были обвиняемыми по этому делу. В конце февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова вынес приговор Зайцевой и Дронову – они получили наказание в виде 10 лет лишения свободы, также их лишили водительских прав. Впоследствии как Зайцева, так и Дронов подали апелляции. Решения по ним пока нет.

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Суд признал противоправными действия Парубия относительно переименования УПЦ МП: что об этом известно

Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявляет, что в Киеве Окружной административный суд признал противоправными действия главы Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании УПЦ МП.

Судился относительно Парубия коллега Новинского по партии Александр Довженков. Политик просил установить противоправность его действий во время голосования в Верховной Раде за законы против УПЦ МП, а именно относительно принятия Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Новинский говорит, что документ касался попытки "насильно переименовать УПЦ МП в Российскую церковь в Украине.

В итоге Суд удовлетворил иск нардепа от "Оппозиционного блока". Стоит отметить, что соответствующее решение еще не является окончательным, а Парубий имеет 30 дней для того, чтобы его обжаловать. Кроме того, впоследствии его можно использовать как доказательство для того, чтобы признать закон неконституционным.

На сайте Окружного админсуда Киева и в Едином государственном реестре судебных решений информация об этом постановлении пока отсутствует. Правда, на сайте судебной власти указано, что дело рассматривал скандальный судья Аблов Евгений Валерьевич.

Что известно про Аблова Евгения Валерьевича?Это судья, заместитель главы Окружного административного суда города Киева. 9 декабря 2013 года за несколько часов рассмотрел и удовлетворил иск гражданина, которому баррикады на Майдане препятствовали свободно передвигаться, чем обязал МВД и КГГА разблокировать "автомобильные дороги и улицы", на которых проходил Евромайдан (после чего подразделение Беркут попыталось разогнать протестующих в ночь с 10 на 11 декабря). Позже Высший совет правосудия решил, что нет оснований для увольнения судьи Евгения Аблова.



В то же время в 2013 году судья получил квартиру площадью 141 квадратнй метр для служебного использования. Уже в 2015 году он приватизировал эту квартиру, которую продал на следующий же год за 9 миллионов 100 тысяч гривен. Более того, 10 июля 2017 года Аблов вынес решение о законности процедуры торгов "рюкзаками Авакова".

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Жуткое ДТП в Польше

Вблизи польского городка Пущиково произошло смертельное столкновение машины скорой помощи и поезда. Вследствие аварии на месте погиб 30-летний врач и 42-летний фельдшер. Кроме того, водитель "скорой" выжил, правда он находится в коме и врачи пытаются спасти его жизнь.

Как пишут польские СМИ, водитель выехал на переезд и пытался переехать его, несмотря на то, что один шлагбаум уже был закрыт. Следовательно, машина оказалась в ловушке, и водитель стал разворачиваться на железнодорожных рельсах, чтобы успеть отъехать с опасного места. Но не успел. В итоге поезд на полной скорости протаранил автомобиль. Среди его пассажиров никто не пострадал.

Известно, что "скорая" спешила к тяжелобольному пациенту, который был на грани жизни и смерти. Его планировали доставить из лечебного учреждения в Пущиково в одну из больниц Познани.

Поезд на бешеной скорости снес "скорую" в Польше: видео

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С Благовещением!

7 апреля христиане восточного обряда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из крупнейших праздников православной церкви, дата которого не меняется. Также он относится к двенадцати важнейшим после Пасхи. Согласно Библии, в этот день Архангел Гавриил сошел к Деве Марии с благой вестью о том, что вскоре она родит Иисуса Христа.

В целом у этого праздника глубокий символизм, ведь означает избавление от грехов Евы, воплощенное в непорочном зачатии Марии. Начало празднования с Благовещением Пресвятой Богородицы берет в III веке. Однако во время советской власти праздник Благовещения усиленно искоренялся правительством, а его сторонников преследовали.

Предлагаем Вашему вниманию поздравления с Благовещением в стихах на украинском:

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

Небесну радість ангел сповістив:

Ти світу принесеш живу Надію,

Щоб Бог Всевишній кожного простив.

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

До Тебе Божа ласка нині лине.

Ісус Христос, Син Божий, наш Месія

З небес зійде на землю Палестини.

Пречиста Діво, радуйся, блаженна,

Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,

Ти серед всіх жінок благословенна.

Хай Твоя милість всіх людей зігріє.

***

Гнізд не звивають, любо лиш співають

Птахи у цей благословенний день,

Пречисту Діву лунко прославляють

Наспівом теплих трелей та пісень.

Пройшли зима, метілі, хуртовини,

Ось і настала історична мить –

Час поєднання Бога та людини

Архангел Гавриїл благовістить

Пречистій Діві з міста Назарету,

Що стане Вона Матір’ю Христа,

Який здолає, верх візьме над смертю

І Його Царству не буде кінця.

Лише одна Така на цілім світі

Пречиста Діва, Матір Пресвята.

Нас всиновила, ми для Неї діти,

Що народила Господа Христа.

***

Матір Божа – наш захист,

Ми до тебе звертаємося завжди,

Допомагаєш ти у важких справах,

Ти приходиш, коли біда.

В цей день великий, святий,

Моє серце з тобою.

Я бажаю своїй родині,

Звернути свої душі до тебе.

***

Остальные поздравления читайте в нашем материале.