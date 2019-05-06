Главные новости 6 мая: новый командующий ООС, детали авиакатастрофы в РФ и роды Меган Маркл

Порошенко назначил Александра Сырского новым командующим ООС. В страшной авиакатастрофе в "Шереметьево" погиб 41 человек, еще 33 пострадали, среди них и украинка. В Днепре умер тяжелораненый военный из Львовской области Иван Сакаль. Меган Маркл родила принцу Гарри сына. Такими были главные новости понедельника, 6 мая, в Украине и мире.

Новый командующий ООС

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Президент Украины Петр Порошенко снял Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил и назначил на его место Александра Сырского. За время пребывания на этой должности Наева, украинские военные освободили три населенных пункта и вернули под контроль 24 квадратных километра оккупированных территорий.

Что известно об Александре Сырском? До начала АТО он был кадровым украинским военным. В 2000-х годах он командовал 72-й бригадой, а в 2010-х – был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в тогдашних процессах сотрудничества с НАТО. После начала войны на Донбассе Александр Сырский стал начальником штаба АТО. Был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали в сам город. Он же координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сырский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был командиром всей Антитеррористической операции на Востоке Украины, которую впоследствии заменила Операция объединенных сил.

На это назначение уже отреагировали в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского. Его советник по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин отметил, что Сырский достойный человек и профессиональный генерал. Но непонятно, почему действующий глава государства сделал это назначение именно сейчас, после выборов президента.

Я знаю генерала Сырского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и я лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах,

– подчеркнул он.

Апаршин добавил, что сменить командующего ООС можно было раньше, а не после завершения президентских выборов, на которых действующий глава государства проиграл.

В то же время, советник Зеленского сказал, что экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев может занять другую ответственную должность в будущем, ведь он – боевой украинский генерал, который прошел войну и имеет огромный опыт.

Страшные детали авиакатастрофы в "Шереметьево"

Ужасный пожар, который вспыхнул в хвостовом отделе пассажирского самолета Superjet 100 во время его аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево", унес жизни 41 человека. Среди жертв – 2 детей. Всего на борту самолета, следовавшего из Москвы в Мурманск, находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

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Еще 33 лицам удалось спастись, среди них и украинка. Сейчас она находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Выжить удалось всем пассажирам, которые сидели на местах до 10 ряда включительно. В 11 ряду уже не выжил никто, по 1 человеку спаслось с 13, 15 и 18 рядов в самолете.

Больше подробностей об авиакатастрофе в Шереметьево в видео:

В Следственном комитете РФ уже назвали основные версии трагедии:

- неквалифицированные пилоты;

- неисправный самолет;

- плохие метеоусловия (в самолет ударила молния).

Однако, по информации росСМИ, жертв могло быть значительно меньше. Часть людей не смогли спастись, потому что другие пассажиры бросились спасать личные вещи и багаж, из-за чего на борту произошла роковая задержка.

Что происходило внутри самолета во время посадки: жуткое видео (18+)

Жуткое видео из слона горящего самолета во время посадки.



Люди прошли через ад. Светлая память погибшим, здоровья и сил выжившим.



Экипажу, посадившему самолет в таких условиях - вечный почет и уважение pic.twitter.com/eUFAR0npnH — Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) May 5, 2019

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Пользователей сети сильно возмутила странная реакция работников аэропорта "Шереметьево" на аварийную посадку самолета. Некоторые из них снимали на телефон момент посадки самолета с камер наблюдения, другие – цинично смеялись.

Нормально, с огоньком сел,

– сказал один из работников аэропорта под общий смех.

Смотрите видео: работники "Шереметьево" смеются над авиакатастрофой:

Реакция сотрудников Шереметьево на видео посадки самолета.



"С огоньком сел, гы-гы-гы" pic.twitter.com/K9V1QjBzmq — Вашингтонский Обком (@_Fashington) May 6, 2019

Заметим, за последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100. Власть должна была запретить или как минимум приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета продолжают выделять огромные средства как для SSJ 100, так и для региональных перевозок.

Смерть молодого бойца

В Днепре умер 24-летний военный из Львовской области Иван Сакаль. Врачи областной больницы имени Мечникова боролись за жизнь парня пять суток. Все это время он был в коме после операции.

Защитник был тяжело ранен 1 мая во время обстрела пророссийскими боевиками возле поселка Новотроицкое. Пуля вошла в челюсть парня и по смещенной траектории вышла у лопатки. При этом она повредила жизненно необходимые органы, в частности, сосуды.

"Сегодня в госпитале Днепра в 10:45 перестало биться сердце моего родного братика. Горжусь тобой. Ты всегда был моей опорой и я всегда равнялся на тебя", – написал брат погибшего Михаил Сакаль.

Известно, что парень был старшим сержантом 137-го батальона морской пехоты. На войну защитник пошел еще в 2014 году.

В целом с начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад, на Донбассе погибли почти три тысячи украинских военнослужащих.

Всего за время российской агрессии на Донбассе мы потеряли 2973 украинских воинов из всех силовых ведомств,

– сказал Порошенко на Донбассе.



Оккупированные Россией территории на Донбассе

Меган Маркл родила

Событие, которого ждали тысячи британцев и поклонники королевской семьи во всем мире, наконец-то случилось. 34-летний британский принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями, ведь Меган родила мальчика. Первенец королевской четы появился на свет 6 мая в 5:26 утра.

Отмечается, что вес новорожденного малыша составляет 3,26 килограмма. Герцогиня и ребенок здоровы, чувствуют себя хорошо.

Меган и я стали родителями мальчика этим утром,

– сказал принц Гарри.

BREAKING: Prince Harry makes a statement to the media.



He says: “Meghan and myself had a baby boy this morning.



“It’s been the most amazing experience I could ever imagine.



“How any woman does what they do is beyond comprehension.” #RoyalBaby pic.twitter.com/BFynZAyAbD — Charlie Proctor (@MonarchyUK) May 6, 2019

На официальной странице королевской семьи в Instagram отмечается, что королева Елизавета II, ее муж герцог Эдинбургский, принц Уильям и Кейт Миддлтон, леди Джейн Феллоуз, граф Спенсер и леди Сара Маккоркодейл в восторге от новости. Мать Меган Дория Регланд, которая накануне прилетела в Лондон, находится в Фрогмор-хаус с представителями королевской семьи.

Первенец принца Гарри и Меган Маркл стал седьмым в списке наследников британского престола.



Очередь на престол в британской королевской семье

Согласно официальному протоколу и указу короля Георга V в 1917 году, новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл, к сожалению, не получит звания принца. Ведь такой титул могут получить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II.