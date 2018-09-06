Главные новости 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму набирает обороты

Утром 6 сентября упал вертолет на Трухановом острове в Киеве. Впоследствии стало известно об аварии еще одного вертолета на Харьковщине. Экологическая ситуация после химвыброса в Крыму приобретает угрожающие масштабы. Такими были главные новости четверга, 6 сентября.

Авария вертолета в Киеве

Утром 6 сентября на Трухановом острове в Киеве разбился вертолет.

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В результате аварии, к счастью, обошлось без жертв, однако два человека, находившиеся в салоне, получили ранения.

Пассажир выбрался из вертолета самостоятельно, а вот пилота пришлось извлекать спасателям.

Позже стало известно, что упавший вертолет принадлежал известному миллиардеру Юрию Косюку, в свое время бывшему заместителем в Администрации Порошенко.

Смотрите видео с места аварии вертолета на Трухановом острове в Киеве:

Днем 6 сентября стало известно о еще одной аварии с вертолетом, которая произошла на Харьковщине.

Там упал вертолет спасателей, который был задействован в тушении пожара.

По предварительной информации, пилот не справился с управлением, когда набирал воду для тушения пожара. В результате аварии травмированы 4 человека.

Экологическая катастрофа в Крыму набирает обороты

В городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграниц с Херсонской областью Украины, в конце августа произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти несколько дней замалчивали эту чрезвычайную ситуацию.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова из-за химвыброса в оккупированном Армянске обратилась к ООН с предупреждением, что из-за этого возникает опасность не только для Украины, но и для стран Европы.

Смотрите видео последствий экологической катастрофы в Крыму:

Местные публикуют в сети фото и видео жутких кислотных дождей, которые выпали на полуострове.

6 сентября во время заседания СНБО в Киеве Президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова принять на оздоровление детей из оккупированного Россией Крыма.

Вечером в четверг стало известно, что два из трех контрольно-пропускных пунктов на админгранице с оккупированным Крымом "Каланчак" и "Чаплинка" временно прекратили свою работу. КПВВ "Чонгар" пока работает в обычном режиме.

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что уже подготовили базы для размещения детей с оккупированного полуострова и, скорее всего, придется эвакуировать несовершеннолетних из южных районов Херсонщины.

Умер актер Кристофер Лоуфорд

На 63-м году жизни скоропостижно скончался американский актер Кристофер Лоуфорд, который играл в "Терминаторе".

Мужчине стало плохо во время занятий йогой.

Кристофер Лоуфорд является известным благодаря ролям, в частности, в таких фильмах: "Терминатор – 3: Восстание машин", "Крутые ребята", "Байки из склепа", "В прямом эфире с Ларри Кингом", "Все мои дети", "Больница общего профиля ".

Он также работал журналистом в издании EXTRA и писал книги, одна из которых – "Симптомы изъятия" – стала бестселлером по версии New York Times.



На 63-м году скончался актер Кристофер Лоуфорд