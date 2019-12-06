Главные новости 6 декабря: 4 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
Спасатели нашли тела еще двух погибших в результате пожара в одесском колледже на Троицкой. Владимир Зеленский сделал новые заявления о нормандской встрече. Россия в ОБСЕ блокирует резолюцию о деоккупации Крыма. ГБР завершило расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Такими были главные новости 6 декабря в Украине и мире.
Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 6 декабря:
Новые жертвы пожара в Одессе
Украина третий день приходит в себя после пожара, случившегося в одесском колледже. 6 мая в руинах спасатели нашли тела еще двух человек, поэтому число погибших возросло до четырех. Сейчас правоохранители устанавливают их личности.
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Спасатели нашли еще одно тело в руинах колледжа в Одессе:
Продолжаются поиски еще 11-ти пропавших без вести – студентов и работников колледжа. Некоторые из них в день пожара звонили родным и прощались.
Первая жертва – 17-летняя студентка. Девушку, о смерти которой узнали почти сразу, звали Ксения Бабенко. Во время пожара она выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу в агональном состоянии. Ксения умерла через 15 минут после госпитализации. В сети обнародовали фото погибшей.
Погибшая 17-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко
Вторая жертва – преподаватель колледжа 1976 года рождения. Женщина погибла от отравления продуктами горения.
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Накануне пользователи соцсетей писали, что погибшая – Бортюк Анна Леонидовна, преподаватель высшей математики и информатики. По словам очевидцев, эта преподавательница до последнего выводила учеников из горящего здания.
Руины после пожара в одесском колледже / Источник: dumskaya.net
Основное о пожаре в Одессе
- Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
- Погибло 4 человека, количество пострадавших возросло до 32 человек, среди них 15 – несовершеннолетние студенты.Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Полиция рассматривает две причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.
Основные тезисы Зеленского в эфире "Свободы слова"
- Президент заверил, что вовсе не нервничает перед встречей с Владимиром Путиным, но хочет результата от саммита. Он очень боится, что все закончится безрезультатно.
- Зеленский подтвердил, что власти хотели бы провести местные выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины – осенью 2020 года. Он добавил, что до проведения выборов Украина должна полностью взять под контроль российско-украинскую границу, которая есть на оккупированных территориях.
- Президент также заверил, что в Украины сильная позиция перед нормандской встречей в Париже. Россия готова к разговору. Президент считает, что говорить по телефону с Путиным это одно, а сидеть напротив друг друга и смотреть в глаза – другое дело. Он подтвердил, что двусторонняя встреча с Путиным планируется.
- Глава государства подчеркнул, что Украина выполнила все требования, и сама нормандская встреча, которой не было уже 3 года, является победой. Зеленский сказал, что постарается убедить лидеров Франции и Германии быть на украинской стороне.
- Зеленский также заявил, что никто не собирается вести прямые переговоры с боевиками на Донбассе. В то же время он подчеркнул, что они участвуют в работе Трехсторонней контактной группы в Минске.
Главное о нормандской встрече
9 декабря 2019 года во Франции на переговоры впервые за три года соберутся лидеры Украины, Франции, Германии и России.
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Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00 (по Парижу). Совместная конференция запланирована на 19:00 (20:00 по Киеву),
– сказала представительница правительства Германии Ульрике Деммер.
Она отметила, что перед заседанием "нормандской четверки" Меркель проведет двусторонние встречи с Зеленским и Путиным.
Это будет первая встреча Зеленского и Путина / коллаж 24 канала
Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, ее поддерживали Франция и Германия. Но Россия откладывала встречу и даже выдвинула ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы организовать четырехсторонний саммит.
Предпосылками для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон.
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На встрече будут говорить о войне на Донбассе, а если конкретнее: анонсированы вопросы разведения войск, обмена пленными, текста формулы Штайнмайера и Крыма.
Президент Украины хочет во время нормандского саммита договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года. По последним данным, в ОРДЛО остаются пленными 227 украинцев, а в России – еще 115.
Владимир Зеленский пообещал предложить новый формат по Крыму. В частности, он предлагает привлечь к обсуждению этой темы США.
В российском МИДе заявляют, что Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе. Россия также будет настаивать на особом статусе для ОРДЛО и снятии "экономической блокады" Донбасса; восстановлении железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и даже полной амнистии боевиков.
По словам Андрея Ермака, на случай, если не удастся договориться с Россией, у Украины есть и план Б.
Нормандская встреча состоится во Франции 9 декабря / коллаж 24 канала
К слову, исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андросов заявил, что встреча в нормандском формате не решит судьбу войны на Донбассе. Участники саммита не подпишут никаких соответствующих документов, а завершится все заявлениями о том, что все хотят мира.
О блокировании Россией резолюции о деоккупации Крыма
О блокировании сначала сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов. Он вместе с еще одним бывшим политзаключенным Романом Сущенко выступил на мероприятиях во время этой Рады.
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Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопрос о деоккупации Крыма,
– отметил Сенцов в своем фейсбуке.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил слова Сенцова. Он назвал действия России в ОБСЕ истерическими и добавил, что это – шантаж.
От имени высшего представительного органа коренного народа Крыма – Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации,
– попросил он.
В ноябре Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Основным положением обновленной резолюции является требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове. Также резолюция содержит осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников, призыв прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений, а также осуждение призыва жителей оккупированного Крыма в российскую армию.
Расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова
В ГБР собрали необходимые доказательства для обвинения 4 подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова.
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Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым – всем, кто был участником того трагического события,
– отметил директор ГБР Роман Труба.
После того, как подозреваемые ознакомятся с уголовным делом, обвинительные акты передадут в суд.
ГБР завершили досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова / 24 канал
Что известно об убийстве Кирилла Тлявова
- Ребенок получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.
- Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился об камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.
- Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.
- Ранее Роман Труба заявил, что в 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и рикошетом попала в мальчика.
- В ГБР фамилий подозреваемых не называли. Однако известно, что подозревают 2 пьяных полицейских – старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний.
- Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников события в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.