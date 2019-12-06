Главные новости 6 декабря: 4 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"

Спасатели нашли тела еще двух погибших в результате пожара в одесском колледже на Троицкой. Владимир Зеленский сделал новые заявления о нормандской встрече. Россия в ОБСЕ блокирует резолюцию о деоккупации Крыма. ГБР завершило расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Такими были главные новости 6 декабря в Украине и мире.

Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 6 декабря:

Новые жертвы пожара в Одессе

Украина третий день приходит в себя после пожара, случившегося в одесском колледже. 6 мая в руинах спасатели нашли тела еще двух человек, поэтому число погибших возросло до четырех. Сейчас правоохранители устанавливают их личности.

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Спасатели нашли еще одно тело в руинах колледжа в Одессе:

Продолжаются поиски еще 11-ти пропавших без вести – студентов и работников колледжа. Некоторые из них в день пожара звонили родным и прощались.

Первая жертва – 17-летняя студентка. Девушку, о смерти которой узнали почти сразу, звали Ксения Бабенко. Во время пожара она выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу в агональном состоянии. Ксения умерла через 15 минут после госпитализации. В сети обнародовали фото погибшей.



Погибшая 17-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко

Вторая жертва – преподаватель колледжа 1976 года рождения. Женщина погибла от отравления продуктами горения.

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Накануне пользователи соцсетей писали, что погибшая – Бортюк Анна Леонидовна, преподаватель высшей математики и информатики. По словам очевидцев, эта преподавательница до последнего выводила учеников из горящего здания.



Руины после пожара в одесском колледже / Источник: dumskaya.net

Основное о пожаре в Одессе

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

Погибло 4 человека, количество пострадавших возросло до 32 человек, среди них 15 – несовершеннолетние студенты.Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Полиция рассматривает две причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.

Основные тезисы Зеленского в эфире "Свободы слова"

Президент заверил, что вовсе не нервничает перед встречей с Владимиром Путиным , но хочет результата от саммита. Он очень боится, что все закончится безрезультатно.

, но хочет результата от саммита. Он очень боится, что все закончится безрезультатно. Зеленский подтвердил, что власти хотели бы провести местные выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины – осенью 2020 года. Он добавил, что до проведения выборов Украина должна полностью взять под контроль российско-украинскую границу, которая есть на оккупированных территориях.

одновременно с выборами на всей территории Украины – осенью 2020 года. Он добавил, что до проведения выборов Украина должна которая есть на оккупированных территориях. Президент также заверил, что в Украины сильная позиция перед нормандской встречей в Париже. Россия готова к разговору . Президент считает, что говорить по телефону с Путиным это одно, а сидеть напротив друг друга и смотреть в глаза – другое дело. Он подтвердил, что двусторонняя встреча с Путиным планируется.

. Президент считает, что говорить по телефону с Путиным это одно, а сидеть напротив друг друга и смотреть в глаза – другое дело. Он подтвердил, что двусторонняя встреча с Путиным планируется. Глава государства подчеркнул, что Украина выполнила все требования , и сама нормандская встреча, которой не было уже 3 года, является победой. Зеленский сказал, что постарается убедить лидеров Франции и Германии быть на украинской стороне.

, и сама нормандская встреча, которой не было уже 3 года, является победой. Зеленский сказал, что Франции и Германии быть на украинской стороне. Зеленский также заявил, что никто не собирается вести прямые переговоры с боевиками на Донбассе. В то же время он подчеркнул, что они участвуют в работе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Главное о нормандской встрече

9 декабря 2019 года во Франции на переговоры впервые за три года соберутся лидеры Украины, Франции, Германии и России.

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Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00 (по Парижу). Совместная конференция запланирована на 19:00 (20:00 по Киеву),

– сказала представительница правительства Германии Ульрике Деммер.

Она отметила, что перед заседанием "нормандской четверки" Меркель проведет двусторонние встречи с Зеленским и Путиным.

Это будет первая встреча Зеленского и Путина / коллаж 24 канала

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, ее поддерживали Франция и Германия. Но Россия откладывала встречу и даже выдвинула ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы организовать четырехсторонний саммит.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон.

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На встрече будут говорить о войне на Донбассе, а если конкретнее: анонсированы вопросы разведения войск, обмена пленными, текста формулы Штайнмайера и Крыма.

Президент Украины хочет во время нормандского саммита договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года. По последним данным, в ОРДЛО остаются пленными 227 украинцев, а в России – еще 115.

Владимир Зеленский пообещал предложить новый формат по Крыму. В частности, он предлагает привлечь к обсуждению этой темы США.

В российском МИДе заявляют, что Россия будет призывать Украину к переговорам с пророссийскими боевиками на Донбассе. Россия также будет настаивать на особом статусе для ОРДЛО и снятии "экономической блокады" Донбасса; восстановлении железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и даже полной амнистии боевиков.

По словам Андрея Ермака, на случай, если не удастся договориться с Россией, у Украины есть и план Б.



Нормандская встреча состоится во Франции 9 декабря / коллаж 24 канала

К слову, исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андросов заявил, что встреча в нормандском формате не решит судьбу войны на Донбассе. Участники саммита не подпишут никаких соответствующих документов, а завершится все заявлениями о том, что все хотят мира.

О блокировании Россией резолюции о деоккупации Крыма

О блокировании сначала сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов. Он вместе с еще одним бывшим политзаключенным Романом Сущенко выступил на мероприятиях во время этой Рады.

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Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопрос о деоккупации Крыма,

– отметил Сенцов в своем фейсбуке.