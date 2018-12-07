Консул посетил в СИЗО часть плененных в РФ украинских моряков. Константинопольский Патриархат решил лишить предстоятеля УПЦ МП Онуфрия титула митрополита Киевского. В Ивано-Франковской области запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта. Такими были главные новости в пятницу, 7 декабря, в Украине и мире.

Консул увиделся с пленными украинскими моряками в СИЗО

Читайте также: Оккупанты назвали условия, при которых готовы пустить корабли ВМС Украины в Азовское море

Украинский консул в Москве Альберт Черняков посетил в российских СИЗО 7 украинских военнопленных моряков.

В частности 7 декабря консул увиделся с четырьмя моряками: Денисом Гриценко, Романом Мокряком, Юрием Безъязычным и Богданом Головашем. До этого, ночью, он посетил трех раненых украинских военных в СИЗО "Матросская тишина".

Наши ребята никаких жалоб не высказывали и держатся мужественно. В частности, когда консул поинтересовался у Дениса Гриценко его делами, он, как настоящий капитан, в ответ спросил – "Как чувствуют себя раненные ребята?". Все передавали родным, чтобы те не волновались,

– пересказала слова консула украинский омбудсвумен Людмила Денисова.

По словам дипломата, украинские моряки одеты в волонтерскую одежду, они получили посылки. У них в камерах есть телевизоры, однако они их не смотрят, а читают книги.

7 декабря всем перевели финансовую помощь в размере 74 долларов на человека. Также уже есть договоренность о возможности телефонного разговора военнопленных с родными.

Кроме этого, Черняков опроверг слова советника главнокомандующего ВМС Виктории Христенко о тяжелых ранениях ребят. Ранее она, ссылаясь на волонтеров, рассказала, что у военнопленных украинских моряков, которые находятся в СИЗО Москвы, тяжелые ранения ног и ампутация пальцев руки.

Читайте также: Войны с Россией как не бывало: в Кропивницком провайдер транслировал 8 пропагандистских каналов

Консул не подтвердил правдивость этой информации, воочию увидев 7 моряков.

По его словам, их состояние здоровья удовлетворительное. Ребята имеют осколочные ранения, ни у кого ампутаций нет, – кости и суставы цели.

О состоянии остальных, еще 17 моряков, станет известно на следующей неделе. Именно 10, 11 и 12 декабря Черняков должен наведаться к этим военнопленным в СИЗО.

Главу УПЦ МП лишат важного титула

Читайте также: Митрополит Онуфрий запретил духовенству УПЦ МП участвовать в Объединительном соборе

После проведения Объединительного собора Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря, Вселенский патриархат лишит голову УПЦ МП Онуфрия титула митрополита Киевского.

Соответствующее письмо Патриарха Варфоломея обнародовал митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко).

В документе указано, что Онуфрий носит титул митрополита Киевского с нарушением канонов.

Через это Патриаршее письмо и обращение к Вам как "Высокопреосвященный митрополит Киевский", в форме икономии и милости, мы сообщаем Вам, что после выборов Предстоятеля Украинской Церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете экклезиологически и канонически носить титул Митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года,

– говорится в письме Вселенского патриарха Варфоломея.

В то же время, несмотря на лишение важного титула, Онуфрию не запретили баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной церкви и посоветовали "не терять связь с Филаретом".

На Прикарпатье запретили музыку, кино и книги на русском языке

Читайте также: США готовят ответ Путину из-за агрессии на Азове: в России напуганы кораблями НАТО

7 декабря Ивано-Франковский областной совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона. Соответствующее решение на сессии облсовета поддержали 68 депутатов.

Согласно решению, мораторий вводится на публичное использование русскоязычного культурного продукта страны-агрессора в любых формах на территории Ивано-Франковской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Проект этого решения представил депутат Игорь Дебенко, который заметил, что оно носит рекомендательный характер.

Мы как депутаты областного совета должны засвидетельствовать свою позицию. Просить людей воздерживаться от культивирования, проталкивания русскоязычного продукта агрессора,

– отметил он.

Депутат добавил, что под понятием "русскоязычный продукт агрессора" следует понимать песни, фильмы, музыку, которые производятся, продуцируются российскими гражданами или фирмами.

В целом жилом массиве Киева пропал свет

Читайте также: Жизнь после Меркель: кто возглавил Христианско-демократический союз

7 декабря целый Деснянский жилой массив Киева остался без света. И хотя его не было всего 40 минут – это привело, в частности, к транспортному коллапсу.

На Троещине пропал свет

Как сообщали местные жители, не работали светофоры и остановились троллейбусы и трамваи, не горели фонари.

Также очевидцы утверждали, что в ТРЦ SkyMall людей не выпускали из некоторых магазинов. Чтобы выйти, нужно было показать свои сумки охранникам из-за того, что рамки не работали.

Смотрите видео: в ТРЦ SkyMall выключили свет

По информации КП "Киевпастранс", заблокированным было движение трамваев 28, 33К, 35, 4, 5 и троллейбусов 37, 37А, которые ездят по улицам Закревского, Бальзака, Драйзера и Братиславской. Также в коммунальной службе обвинили в отсутствии света КП "Киевэнерго".

Позже стало известно, что на Левом берегу Киева отключились 4 высоковольтные кабельные линии. Это привело к аварийной ситуации.

Так, на 40 минут без света в столице остались 291 жилой дом, 305 организаций, 325 частных жилых домов и ТРЦ "Sky Mall".

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные поездки к зимним праздникам

Читайте также: Повысит ли "Укрзализныця" стоимость билетов из-за введения военного положения

"Укрзализныця" увеличила количество поездов для пассажиров в новогодне-рождественский период. Так, компания уже открыла продажу на 5 дополнительных поездов.

Для перевозок на зимний период "Укрзализныця" уже предложила пассажирам почти 120 тысяч мест в графиковых поездах. Еще более 20 тысяч мест будет открыто для продажи в дополнительных поездах,

– говорится в сообщении.

Большинство их назначили именно на запад страны: в Ужгород, Львов, Черновцы и Ивано-Франковск.

Всего в "Укрзализныци" планируют назначить 30 дополнительных поездов.

С перечнем дополнительных поездов к праздникам, на которые уже открыли продажу билетов, можно ознакомиться на сайте 24 канала.