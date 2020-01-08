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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Главные новости 8 января: катастрофа украинского самолета в Иране, атака Ирана на базы США

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      Главные новости 8 января / Коллаж 24 канала

      Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана: погибли все 176 человек на борту. Иран атаковал ракетами военную базу США и базу коалиции в Ираке: погибли 80 человек. Главу СБУ Ивана Баканова заметили на Куршевеле. Такими были главные новости 8 января в Украине и мире.

      Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

      Авиакатастрофа МАУ в Иране

      Читайте полный список погибших пассажиров и членов экипажа самолета МАУ

      Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января через 8 минут после взлета. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

      На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа). Никто не выжил.

      Заметим, что катастрофа самолета произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Смотрите видео с места катастрофы МАУ в Иране:

      авіакатастрофа літака МАУ в Іран мапа падіння літака
      Место падения самолета МАУ после катастрофы в Иране / Инфографика 24 канала

      Список пассажиров самолета МАУ, который разбился в Тегеране:

      • граждане Ирана – 82;
      • граждане Канады – 63;
      • граждане Швеции – 10;
      • граждане Афганистана – 4;
      • граждане Великобритании – 3;
      • граждане Германии – 3;
      • граждане Украины – 2.

      Узнайте все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

      список пасажирів літака МАУ, що розбився в Ірані іноземці
      Иностранцы, которые погибли в катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Читайте также: Украинец, который не полетел самолетом МАУ из Ирана, рассказал о случае, который его спас

      Список украинцев, погибших в авиакатастрофе

      Пилоты:

      • Наумкина Алексей Евгеньевич (инструктор)
      • Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
      • Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

      Бортпроводники:

      • Статник Екатерина Олеговна
      • Игорь Валерьевич
      • Микитюк Мария Михайловна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерия Евгеньевна
      • Сологуб Юлия Николаевна

      Пассажиры:

      • Ольга Кобюк;
      • Елена Малахова.

      К теме: Два человека не сели в самолет МАУ, разбившийся в Иране, – СНБО

      список загиблих українців авіакатастрофа літака МАУ Іран імена загиблих
      Имена погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев / Инфографика 24 канала

      Какие причины авиакатастрофы

      Иранские службы спасения нашли оба черных ящика самолета, только один из них в хорошем состоянии. Однако глава организации гражданской авиации Тегерана заявил, что они не передадут их компании Boeing, что может затруднить расследование.

      Важные нюансы: Авиакатастрофа МАУ в Иране: что будет угрожать расследованию трагедии

      Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорание двигателя.

      Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако потом информация об этом исчезла.

      фото з місця аварії літака МАУ в Ірані катастрофа фото розбитий літак МАУ
      Фото с места катастрофы украинского самолета в Иране / Фото Getty Images

      Авіакатастрофа літака МАУ Іран фото з місця аварії
      Обломки самолета МАУ после катастрофы в Иране / Фото Getty Images

      В авиакомпании МАУ также отрицают ошибку экипажа самолета Boeing 737, ведь он был опытным и подготовленным к полету и действиям в аварийных ситуациях.

      Эксперты несколько скептически относятся к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета.

      Эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко в комментарии "BBC Украина" сказал, что не стоит отбрасывать версии подрыва на лайнере и что экипаж не знал, что стало причиной горения двигателя.

      Похожий вывод сделал австралийский авиаэксперт Джефри Томас. По его мнению, взрыв мог произойти внутри самого самолета.

      У пилота самолета МАУ с начала полета не было связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа, сообщил глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде.

      К теме: Ужасная трагедия: страны Запада отреагировали на катастрофу украинского самолета в Иране

      Что известно о разбитом самолете

      Аварию потерпел самолет Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR. Самолету около 4 лет. В МАУ сообщили, что авиакомпания получила судно 2016 года производства напрямую с завода Boeing. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за 2 дня до авиакатастрофы в Иране.

      Катастрофа літака МАУ в Ірані головнф факти що відомо інфографіка
      Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

      Реакция МИД, правительства и президента Украины

      На место происшествия в аэропорт "Имам Хомейни" сразу прибыли посол и консул Украины в Иране. В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

      К теме: Авиакатастрофа МАУ в Иране: реакция украинских чиновников

      Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и вернулся в Киев. По его поручению при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

      Минобороны и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предоставили самолеты для транспортировки тел погибших украинцев. На заседании Кабмина решили, что украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп вылетает в Иран вечером 8 января.

      Офис Генерального прокурора уже открыл производство по этому событию.

      Ракетный удар Ирана по базам США в Ираке

      Военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке атаковали ракетами с территории Ирана. На этих базах находятся американские и британские солдаты. Никто из них, а также граждане Ирака, не пострадали. Однако известно, что в результате атаки погибли 80 человек.

      Корпус стражей исламской революции заявил, что этот удар – акт мести за убийство американскими силами иранского генерала Касема Сулеймани.

      К теме: Иран угрожает новыми атаками внутри США: видео

      В Ираке впоследствии сообщили, что премьер страны Адил Абдул Махди получил уведомление от властей Ирана о неизбежной атаке на военные объекты коалиции во главе с США.

      Иран был вынужден прибегнуть к пропорциональным мерам с целью самообороны согласно статье 51 Устава ООН... Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии,
      – заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зарифе.

      Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили иранскую ракетную атаку на военные базы с американскими военными в Ираке.

      Из-за обострения между Ираном и США Саудовская Аравия решила частично остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив. В то же время ряд крупных авиакомпаний приостановил полеты над этой территорией Ирана.

      Как на атаку отреагировали в США

      Президент США Дональд Трамп заверил, что страна наложит дополнительные мощные санкции на экономику Ирана в ответ на атаку этой страны. Об этом он сказал во время телевизионного обращения.

      Американский лидер также призвал своих европейских коллег "выйти из остатков" иранского ядерного соглашения 2015 года, "которое и без того вскоре теряет силу". При этом, по словам Трампа, следует заключить новое соглашение, которое должно было бы сделать мир более безопасным и мирным местом.

      Главные тезисы обращения Трампа

      • Во время нападения Ирана на военную базу США никто не пострадал.
      • Иранского генерала Касема Сулеймани надо было нейтрализовать давно.
      • Против Ирана будут введены мощные санкции.
      • Европа, Китай, Россия и другие страны должны отказаться от ядерного соглашения с Ираном.
      • Трамп призвал НАТО стать более вовлеченными в происходящее на Ближнем Востоке.
      • США готовы принять мир с Ираном.
      • У США есть большие и мощные ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами. Но США не хотят их применять.

      Баканов на курорте

      А тем временем главу СБУ Ивана Баканова заметили на самом престижном и дорогом горнолыжном курорте Франции – Куршевеле.

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      О посещении Бакановым курорта сообщил журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач: он обнародовал несколько фото главы СБУ на курорте, но других подробностей не указал.

      Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель 08.01.2020,
      – написал журналист в фейсбуке.

      На одном из фото запечатлено, что Баканов смотрит в экран телефона, сидя на террасе одного из деревянных шале.

      Баканов на Куршевелі фото
      Баканов на Куршевеле / Фото Михаила Ткача

      Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах. Его также называют одним из самых дорогих в своем роде мест отдыха.

      Авиакатастрофа в Иране: бортпроводница опубликовала фото экипажа перед вылетом
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране Конфликт между США и Ираном Иран Новости США Дональд Трамп СБУ Иван Баканов авиация Катастрофа МАУ Новости политики
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