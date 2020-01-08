Главные новости 8 января: катастрофа украинского самолета в Иране, атака Ирана на базы США
Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана: погибли все 176 человек на борту. Иран атаковал ракетами военную базу США и базу коалиции в Ираке: погибли 80 человек. Главу СБУ Ивана Баканова заметили на Куршевеле. Такими были главные новости 8 января в Украине и мире.
Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:
Авиакатастрофа МАУ в Иране
Читайте полный список погибших пассажиров и членов экипажа самолета МАУ
Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января через 8 минут после взлета. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа). Никто не выжил.
Заметим, что катастрофа самолета произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
Смотрите видео с места катастрофы МАУ в Иране:
Место падения самолета МАУ после катастрофы в Иране / Инфографика 24 канала
Список пассажиров самолета МАУ, который разбился в Тегеране:
- граждане Ирана – 82;
- граждане Канады – 63;
- граждане Швеции – 10;
- граждане Афганистана – 4;
- граждане Великобритании – 3;
- граждане Германии – 3;
- граждане Украины – 2.
Узнайте все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах
Иностранцы, которые погибли в катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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Список украинцев, погибших в авиакатастрофе
Пилоты:
- Наумкина Алексей Евгеньевич (инструктор)
- Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
- Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)
Бортпроводники:
- Статник Екатерина Олеговна
- Игорь Валерьевич
- Микитюк Мария Михайловна
- Лихно Денис Михайлович
- Овчарук Валерия Евгеньевна
- Сологуб Юлия Николаевна
Пассажиры:
- Ольга Кобюк;
- Елена Малахова.
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Имена погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев / Инфографика 24 канала
Какие причины авиакатастрофы
Иранские службы спасения нашли оба черных ящика самолета, только один из них в хорошем состоянии. Однако глава организации гражданской авиации Тегерана заявил, что они не передадут их компании Boeing, что может затруднить расследование.
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Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорание двигателя.
Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако потом информация об этом исчезла.
Фото с места катастрофы украинского самолета в Иране / Фото Getty Images
Обломки самолета МАУ после катастрофы в Иране / Фото Getty Images
В авиакомпании МАУ также отрицают ошибку экипажа самолета Boeing 737, ведь он был опытным и подготовленным к полету и действиям в аварийных ситуациях.
Эксперты несколько скептически относятся к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета.
Эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко в комментарии "BBC Украина" сказал, что не стоит отбрасывать версии подрыва на лайнере и что экипаж не знал, что стало причиной горения двигателя.
Похожий вывод сделал австралийский авиаэксперт Джефри Томас. По его мнению, взрыв мог произойти внутри самого самолета.
У пилота самолета МАУ с начала полета не было связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа, сообщил глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде.
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Что известно о разбитом самолете
Аварию потерпел самолет Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR. Самолету около 4 лет. В МАУ сообщили, что авиакомпания получила судно 2016 года производства напрямую с завода Boeing. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за 2 дня до авиакатастрофы в Иране.
Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала
Реакция МИД, правительства и президента Украины
На место происшествия в аэропорт "Имам Хомейни" сразу прибыли посол и консул Украины в Иране. В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.
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Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и вернулся в Киев. По его поручению при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
Минобороны и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предоставили самолеты для транспортировки тел погибших украинцев. На заседании Кабмина решили, что украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп вылетает в Иран вечером 8 января.
Офис Генерального прокурора уже открыл производство по этому событию.
Ракетный удар Ирана по базам США в Ираке
Военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке атаковали ракетами с территории Ирана. На этих базах находятся американские и британские солдаты. Никто из них, а также граждане Ирака, не пострадали. Однако известно, что в результате атаки погибли 80 человек.
Корпус стражей исламской революции заявил, что этот удар – акт мести за убийство американскими силами иранского генерала Касема Сулеймани.
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В Ираке впоследствии сообщили, что премьер страны Адил Абдул Махди получил уведомление от властей Ирана о неизбежной атаке на военные объекты коалиции во главе с США.
Иран был вынужден прибегнуть к пропорциональным мерам с целью самообороны согласно статье 51 Устава ООН... Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии,
– заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зарифе.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили иранскую ракетную атаку на военные базы с американскими военными в Ираке.
Из-за обострения между Ираном и США Саудовская Аравия решила частично остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив. В то же время ряд крупных авиакомпаний приостановил полеты над этой территорией Ирана.
Как на атаку отреагировали в США
Президент США Дональд Трамп заверил, что страна наложит дополнительные мощные санкции на экономику Ирана в ответ на атаку этой страны. Об этом он сказал во время телевизионного обращения.
Американский лидер также призвал своих европейских коллег "выйти из остатков" иранского ядерного соглашения 2015 года, "которое и без того вскоре теряет силу". При этом, по словам Трампа, следует заключить новое соглашение, которое должно было бы сделать мир более безопасным и мирным местом.
Главные тезисы обращения Трампа
- Во время нападения Ирана на военную базу США никто не пострадал.
- Иранского генерала Касема Сулеймани надо было нейтрализовать давно.
- Против Ирана будут введены мощные санкции.
- Европа, Китай, Россия и другие страны должны отказаться от ядерного соглашения с Ираном.
- Трамп призвал НАТО стать более вовлеченными в происходящее на Ближнем Востоке.
- США готовы принять мир с Ираном.
- У США есть большие и мощные ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами. Но США не хотят их применять.
Баканов на курорте
А тем временем главу СБУ Ивана Баканова заметили на самом престижном и дорогом горнолыжном курорте Франции – Куршевеле.
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О посещении Бакановым курорта сообщил журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач: он обнародовал несколько фото главы СБУ на курорте, но других подробностей не указал.
Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель 08.01.2020,
– написал журналист в фейсбуке.
На одном из фото запечатлено, что Баканов смотрит в экран телефона, сидя на террасе одного из деревянных шале.
Баканов на Куршевеле / Фото Михаила Ткача
Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах. Его также называют одним из самых дорогих в своем роде мест отдыха.