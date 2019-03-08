Главные новости 8 марта: новый законопроект США по Крыму и конфликтное 8 марта в Украине

Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрили новый законопроект, который запрещает американскому правительству признавать оккупированный Крым российским. В ряде городов Украины прошли марши за права женщин. На Киевщине произошла жуткая авария – погибли четыре молодых парня и 16-летняя девушка. Такими были главные новости пятницы, 8 марта, в Украине и мире.

Крым никогда не признают российским – новый законопроект США

Новый законопроект запрещает американскому правительству признавать Крым российским – его единогласно одобрили члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

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Законопроект направили на рассмотрение в Палату представителей, говорится в итоге заседания комитета.

Что предусматривает законопроект?

В самом тексте законопроекта предлагается запретить американским федеральным департаментам или Агентствам предпринимать какие-либо действия или оказывать любую помощь, которая предусматривает признание претензии России на суверенитет Крыма, его воздушное пространство или его территориальных вод.

Стоит заметить, что президент США имеет право сделать исключение, если он посчитает, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов.

К слову, чтобы законопроект стал законом в США, его должны принять Палата представителей и Сенат США. Затем документ направят на подпись президенту Соединенных Штатов.

Отметим, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия антироссийских санкций. Их США ввели из-за агрессивных действий России в Украине.

Кого касаются санкции?

Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.

8 марта в Украине – марши, радикалы и цветы

Споры по поводу 8 марта не утихают и в этом году. Пока улицы полнились продавцами цветов и их покупателями, в ряде украинских городов прошли марши женщин. Без провокаций не обошлось.

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Так, "Марш женщин против домашнего, сексуального и психологического насилия" в Киеве натолкнулся на сопротивление праворадикалов. Произошли стычки с полицией, нескольких человек задержали за попытки создать препятствия женскому маршу и правоохранителям.

Марш против насилия в семье в Киеве

Участники "Марша женщин" держали плакаты: "Нет насилию, домогательствам, проституции, изнасилованиям", "Мое тело – мое дело", "Я – феминистка. А чего достигли вы?" и тому подобное.

Что такое сексизм?

Речь о предубеждении или дискриминации людей из-за их пола (гендера). При чем как относительно женщин, так и мужчин и других гендеров, кем бы себя человек не определял. Проявляется сексизм в стереотипах, диспропорции прав и возможностей между полами.

Рядом с "Маршем женщин" попытались организовать контракцию правые силы. Они вышли под лозунгами "Бог! Родина! Патриархат!", "Феминизм разрушает украинские семьи" и "Современный феминизм уродует Богом заложенный образ женщины". Участников акции и контракции разделял кордон полиции.

Несколько человек пытались прорваться сквозь правоохранителей. Как следствие – по меньшей мере трое человек, которые пытались помешать проведению "Марша женщин", задержаны полицией.

Марш за права женщин в Киеве

Смотрите видео о конфликте радикалов с правоохранителями в Киеве:

Более 400 человек вышли на марш женской солидарности в Харькове с лозунгами: "Место женщины не на кухне – место женщины везде". На акции также присутствовали мужчины и дети.

Активисты заявили, что равенства в Украине на самом деле нет, оно только на бумаге. А неравенство прикрывают традиционными ценностями.

Марш в Харькове

В городе состоялась акция "против феминизма" – к ней присоединилось 300 мужчин и несколько девушек. Они пропагандировали патриархальные ценности и кричали, что феминизму нет места в стране. Из-за этого начались беспорядки, очень много людей готовились к драке.

Марш "против феминизма" в Харькове

А вот в России вокруг 8 марта развернулась настоящая битва. Мужчины из российской организации "Сеть" – известной также активной поддержкой режима Владимира Путина – решили оригинально, цветами, поздравить женщин с 8 марта.

Вот только цветы они понесли в феминистское кафе "Симона", что в Санкт-Петербурге. И феминистки с ответом не замедлили.

Пришли мужчины с "поздравлениями" еще 7 марта, но во время, когда вход в заведение мужчинам запрещен. А просьбы и требования уйти – игнорировали.

Не выдержав такого надругательства, одна из женщин, как раз находившихся в "Симоне", применила газовый (или перечный – по другой версии) баллончик против мужчины, который все это время снимал события. Результат – ожог сетчатки глаза, по словам членов "Сети".

История получила продолжение на следующий день – 8 марта. Феминистки устроили акцию в ответ: засыпали подаренными в прошлый день цветами голого мужчину и положили его на лестнице Дворца бракосочетаний на Английской набережной.

Ваши цветы прорастут на могиле патриархата

При оказии снова попал в конфуз российский премьер Дмитрий Медведев. Тот и себе пытался поздравить женщин с 8 марта. Решив быть "оригинальным" – нарисовать в воздухе восьмерку. Но вот как она выглядит – он забыл.

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Смертельное ДТП на Киевщине

В селе Яблунивка Макаровского района, Киевской области, в ночь на 8 марта произошла жуткая авария. Она унесла жизни четырех молодых парней и 16-летней девушки. Еще одна несовершеннолетняя сильно пострадала.

Правоохранители называют предварительную причину – водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

Одну из девушек госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас за ее жизнь борются медики.

Сколько аварий случилось в Украине за 2018 год? В прошлом году в Украине произошло более 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которые попали более 115 тысяч украинцев. В результате аварий погибло более трех тысяч граждан, еще более 30 тысяч получили травмы. При этом по вине водителей произошло более 12 тысяч аварий, в то время как по вине пешеходов – всего 743.

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Миссия успешна – космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился у США

Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно завершил миссию на Международную космическую станцию и уже вернулся на землю. Аппарат приводнился у мыса Канаверал, располагающегося штате Флорида (США).

.@SpaceX’s #CrewDragon returned to Earth with a splash in the Atlantic Ocean off Florida’s eastern shore at 8:45am ET, completing an end-to-end flight test to the @Space_Station and back as part of our @Commercial_Crew Program. Learn more: https://t.co/MFB7dVb60c pic.twitter.com/8lFL6X3Tue — NASA (@NASA) 8 березня 2019 р.

Посадку капсулы корабля транслировало национальное космическое агентство США NASA. Как видно из обнародованных кадров, капсула приводнилась на четырех парашютах, сразу после чего к ней подплыли лодки.

08.45 по североамериканскому восточному времени космический корабль Crew Dragon от SpaceX совершил приводнение в Атлантическом океане в 320 километрах от восточного побережья Флориды, вернувшись с тестового полета Demo-1 к Международной космической станции и инаугурационного полета компании по программе Commercial Crew Program от NASA,

– отметили в NASA.

Там также отметили, что возвращение космического корабля было самым важным элементом испытаний, поскольку потенциально это самая опасная часть полета. Кроме того, подчеркивают в агентстве, Demo-1 должна была продемонстрировать миру возможность безопасных миссий с астронавтами NASA на борту до лаборатории на орбите.

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Для чего создали Crew Dragon?

Crew Dragon предназначен для пилотируемых полетов в космос и должен заменить российские "Союзы" в американских космических миссиях. Правда, в этой миссии ученые хотели проверить, насколько хорошо защитит будущий экипаж теплозащитная оболочка корабля.



​В частности, в отличие от более ранних "шаттлов", оболочка которых состояла из заменяемых пластин, на этом корабле она является целостной. Однако конструкция корабля предусматривает, что некоторые отдельные узлы сильнее подвергаются воздействию высоких температур во время снижения в плотных слоях атмосферы. Поэтому на этой капсуле было установлено множество датчиков, которые измеряют воздействие высоких внешних температур на корпус и будущих членов экипажа.