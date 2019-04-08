Главные новости 8 апреля: приговор по делу об убийстве полицейских в Днепре и страсти в Одессе

Суд объявил приговор подозреваемому в резонансном убийстве полицейских в Днепре. В Одессе бушуют страсти вокруг кресла председателя областной государственной администрации. На Общественном объявили новую стоимость дебатов на НСК "Олимпийский". Мангер перед очередным судом попал в реанимацию. Военные испытали новый мощный радар. Такими были главные новости понедельника, 8 апреля, в Украине и мире.

Приговор по резонансному делу

Читайте также: Как Украина голосовала в первом туре президентских выборов: интересные факты

Кировский районный суд Днепра вынес приговор по резонансному делу об убийстве полицейских в Днепре. Рассмотрение этого дела длилось почти долгих 3 года и наконец увенчалось результатом.

Подозреваемому в расстреле полицейских экс-"торнадовцу" Александру Пугачеву присудили пожизненное заключение с конфискацией имущества. Кроме того, Пугачев должен возместить 3 миллиона гривен моральной компенсации матери погибшей патрульной Ольге Макаренко и 26 тысяч гривен управлению патрульной полиции Днепра за повреждение имущества. Осужденный своей вины так и не признал и со следствием не сотрудничал.

Резонансное убийство полицейских в Днепре: что известно?

25 сентября 2016 года в Днепре милиционер остановил автомобиль мужчины за нарушение правил дорожного движения. Тот открыл огонь по полицейскому и его напарнице. Так, преступник жестоко застрелил патрульного и ранил его коллегу. У девушки были ранения легкого, печени и ноги. По словам медиков, одна пуля застряла в позвоночнике. Через некоторое время полицейская умерла в больнице во время операции. Речь идет о правоохранителях Артеме Кутушеве и Ольге Макаренко.

Правоохранители быстро установили, кто застрелил патрульных в Днепре. Экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев уже давно находился в розыске за совершение тяжких преступлений, нагрудная камера убитого полицейского зафиксировала его лицо во время жестокого расстрела. Искать его долго не пришлось. Поскольку правоохранители перед гибелью успели ранить Пугачева, его "взяли" в больнице, куда он с огнестрельным ранением в живот обратился сам.

У погибших правоохранителей остались маленькие дети: у Кутушева – 5-летняя дочь Каролина, а у Макаренко – двое несовершеннолетних сыновей.

Больше о резонансном деле и приговоре по нему – на сайте 24 канала.

Порошенко попытался отстранить главу Одесской ОГА

Читайте также: В ДТП под Киевом погиб известный украинский бизнесмен Слабовский

Президент Украины Петр Порошенко попытался отстранить Максима Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации. Указ об этом датированный 6 апреля, появился на официальном сайте главы государства. На его место Порошенко сразу же назначил заместителя – Сергея Паращенка.

В свою очередь, отстраненный Максим Степанов отказался покидать эту должность. Он считает, что указ президента является незаконным.

Он добавил, что документ, который появился на сайте президента "не имеет ничего общего с законодательством Украины". Степанов отметил, что 5 апреля Порошенко лично предложил уйти ему в отставку, однако он отклонил это предложение.

Он просто вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией,

– заявил Максим Степанов.

Чуть позже в штабе Петра Порошенко отметили, что указ еще не подписан президентом и подтвердили, что глава государства действительно не имел права подписывать такое представление без предварительного решения Кабинета министров. Вероятнее всего, Кабмин предоставит такое представление Порошенко 10 апреля.

Стоимость дебатов на НСК "Олимпийский": новое заявление Общественного

Читайте также: Зеленский обнародовал свою дату дебатов с Порошенко на "Олимпийском"

Председатель правления Общественного Зураб Аласания назвал ориентировочную стоимость проведения теледебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".

Так, проведение дебатов там может обойтись в 5,6 миллиона гривен. На прошлой неделе Аласания называл совсем другую сумму: 1 миллион долларов. Для сравнения: организация концерта Святослава Вакарчука на стадионе обошлась в 500 тысяч долларов.

Основные вещи – это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Далее зависит от самих сцен, где будет их расположение, какие экраны там будут, освещение, озвучивание и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 миллионов гривен,

– сказал глава Общественного.

В то же время, он отметил: если будет доказано, что дебаты на стадионе, – это политическая агитация, то придется еще заплатить телеканалам за их трансляцию.

"Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы (телеканалов за трансляцию агитации – 24 канал), они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 миллионов", – подчеркнул Аласания.

Как на эпопею с дебатами реагируют мировые СМИ смотрите в видео:

Мангер в реанимации Читайте также: В Раде создали межфракционное объединение "За Зеленского": видео Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Из-за этого подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк 8 апреля не появится на судебном заседании. Адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко в комментарии журналисту 24 канала сообщил, что тот находится на лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере. Владислав Мангер попал в кардиологический диспансер и все еще находится в реанимационном отделении,

– пояснил адвокат подозреваемого. По его словам, Мангеру стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет. Теперь Мангер не может присутствовать в зале суда.

Новинка для украинских военных

Читайте также: Печальные последствия строительства Крымского моста показали на фото

На одном из полигонов Вооруженных Сил Украины украинские военные проверили боевую готовность контрбатарейного радара 1Л220УК. Он предназначен для разведки позиций артиллерии противника.

Он оснащен мощной радиолокационной станцией, которая работает в микроволновом диапазоне. Благодаря этому радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов. Украинские бойцы скоро смогут получить на вооружение эту новинку от отечественных конструкторов.

Так, благодаря ей бойцы смогут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

Контрбатарейный радар успешно завершил полевые испытания: смотрите видео