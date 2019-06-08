Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе

В Харькове напали на оператора 24 канала, он в реанимации. В Конотопе полицейская машина сбила ребенка, мальчик в тяжелом состоянии. "Сила и честь", "Самопомич" и "Голос" определились с партийными списками на парламентских выборах. Такими были главные новости 8 июня в Украине.

Нападение на оператора 24 канала

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На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения. Так, представители "Нацкорпуса" во время съемок набросились на оператора 24 канала Вадима Макарюка. Они забрузгали ему глаза газом, отобрали и разбили камеру, вытащили из нее карту памяти с отснятым материалом.

Мужчина в тяжелом состоянии, он в реанимации с инсультом.





Пострадавший оператор 24 канала

Как сообщила корреспондентка 24 канала Анна Черненко, которая в то время работала вместе с Вадимом на месте происшествия, оператор снимал материал на рынке "Барабашово", когда произошел конфликт между предпринимателями и активистами.

Насколько я знаю, там было несколько силовых общественных организаций. Он мне рассказал, что его с камерой, когда он убегал от этой толпы догоняли и били, у него разбито лицо,

– добавила журналистка.

Очевидцы происшествия сразу вызвали правоохранителей. Они будут изучать видео с окрестных камер наблюдения.

Именно члены "Нацкорпуса", избившие оператора 24 канала, захватили магазин на "Барабашово". Магазин арендовал ветеран АТО – предприниматель. Впоследствии конфликт перерос в драку.

"Нацкорпус" блокировал вход в заведение, хотя арендодатель показывал документы, подтверждающие законность действий предпринимателя. По данным администрации, представители "Национального корпуса" имели с собой арматуру, "тупые и колющие предметы".

Подробнее о столкновения на харьковском рынке и о нападении на оператора 24 канала – смотрите здесь.

Авто полиции сбило ребенка

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В Конотопе авто начальника полиции на дороге сбило 10-летнего мальчика. Ребенка забрали в больницу и сделали операцию. Известно, что мальчик в тяжелом состоянии, ему удалили селезенку.

За рулем авто находился не глава полиции города, а другой милиционер – в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении в преступлении.

Очевидцы говорят, что ребенок выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. А вот мэр Конотопа Артем Семенихин говорит, что машина сбила мальчика на "зебре".

Впоследствии появилось видео первых минут после аварии в Конотопе. На кадрах видно, что ребенок лежит на проезжей части, а вокруг него находятся 4 мужчин. Пешеходного перехода на кадрах не видно.

Смотрите видео с места ДТП в Конотопе, где авто полиции сбило ребенка:

Фото с места инцидента – смотрите здесь.

"Сила и честь", "Самопомич" и "Голос" объявили списки кандидатов

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Партия "Сила и честь" Игоря Смешко объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады.

Что известно о партии "Сила и честь"?

Это украинская политическая партия, которую возглавляет политический и общественный деятель Игорь Смешко. Зарегистрирована в декабре 2004 года. Участвовала в парламентских выборах 2014 года. Лидер партии Игорь Смешко на президентских выборах 2019 года занял шестое место.

Первая пятерка "Силы и чести":

Игорь Смешко, председатель партии "Сила и честь", доктор технических наук, профессор, генерал-полковник Елена Сотник, юрист, народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции Рефат Чубаров, политик и общественный деятель, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Иван Мирошниченко, народный депутат, эксперт в аграрной сфере Владимир Замана, украинский военный, бывший начальник Генштаба, генерал-полковник



Первая пятерка "Силы и чести": инфографика 24 канала

Кто еще попал в списки партии Смешко – смотрите здесь.

"Самопомощь" тоже определилась со списками на парламентские выборы.

Что известно о партии "Объединение "Самопомич"?

Лидером политсилы является городской голова Львова Андрей Садовый, а председателем парламентской фракции – Олег Березюк. Единый избирательный список партии формировали путем поочередного включения в него по одному лицу из каждого рабочего списка.

Следовательно, каждые три порядковых номера единого избирательного списка партии включали представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства. Общий избирательный список партия выставила на публичное обсуждение и передала для проверки антикоррупционным общественным организациям.

80% списка партии – это будут новые лица для украинского парламента. Кстати, 4 июня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя, которая является крупнейшей в Европарламенте.



Первая пятерка "Самопомочи" на выборах в парламент: инфографика 24 канала

Ознакомиться с первой двадцаткой партии можно здесь.

Уже под вечер свою команду на досрочных парламентских выборах представил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. После съезда политсилы музыкант еще и устроил бесплатный концерт группы "Океан Эльзы" для своих сторонников.



Первая пятерка "Голоса" на выборах в парламент: инфографика 24 канала

Кто еще вошел в список кандидатов в депутаты в партии "Голос" – читайте здесь.