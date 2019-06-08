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      Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе

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      Новости Украины сегодня 8 июня 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 8 июня в Украине / Коллаж 24 канала

      В Харькове напали на оператора 24 канала, он в реанимации. В Конотопе полицейская машина сбила ребенка, мальчик в тяжелом состоянии. "Сила и честь", "Самопомич" и "Голос" определились с партийными списками на парламентских выборах. Такими были главные новости 8 июня в Украине.

      Нападение на оператора 24 канала

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      На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения. Так, представители "Нацкорпуса" во время съемок набросились на оператора 24 канала Вадима Макарюка. Они забрузгали ему глаза газом, отобрали и разбили камеру, вытащили из нее карту памяти с отснятым материалом.

      Мужчина в тяжелом состоянии, он в реанимации с инсультом.

      оператор 24 каналу напад Харків
      оператор 24 каналу напад Харків
      Пострадавший оператор 24 канала

      Как сообщила корреспондентка 24 канала Анна Черненко, которая в то время работала вместе с Вадимом на месте происшествия, оператор снимал материал на рынке "Барабашово", когда произошел конфликт между предпринимателями и активистами.

      Насколько я знаю, там было несколько силовых общественных организаций. Он мне рассказал, что его с камерой, когда он убегал от этой толпы догоняли и били, у него разбито лицо,
      – добавила журналистка.

      Очевидцы происшествия сразу вызвали правоохранителей. Они будут изучать видео с окрестных камер наблюдения.

      Именно члены "Нацкорпуса", избившие оператора 24 канала, захватили магазин на "Барабашово". Магазин арендовал ветеран АТО – предприниматель. Впоследствии конфликт перерос в драку.

      "Нацкорпус" блокировал вход в заведение, хотя арендодатель показывал документы, подтверждающие законность действий предпринимателя. По данным администрации, представители "Национального корпуса" имели с собой арматуру, "тупые и колющие предметы".

      Подробнее о столкновения на харьковском рынке и о нападении на оператора 24 канала – смотрите здесь.

      Авто полиции сбило ребенка

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      В Конотопе авто начальника полиции на дороге сбило 10-летнего мальчика. Ребенка забрали в больницу и сделали операцию. Известно, что мальчик в тяжелом состоянии, ему удалили селезенку.

      За рулем авто находился не глава полиции города, а другой милиционер – в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении в преступлении.

      Очевидцы говорят, что ребенок выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. А вот мэр Конотопа Артем Семенихин говорит, что машина сбила мальчика на "зебре".

      Впоследствии появилось видео первых минут после аварии в Конотопе. На кадрах видно, что ребенок лежит на проезжей части, а вокруг него находятся 4 мужчин. Пешеходного перехода на кадрах не видно.

      Смотрите видео с места ДТП в Конотопе, где авто полиции сбило ребенка:

      Фото с места инцидента – смотрите здесь.

      "Сила и честь", "Самопомич" и "Голос" объявили списки кандидатов

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      Партия "Сила и честь" Игоря Смешко объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады.

      Что известно о партии "Сила и честь"?

      Это украинская политическая партия, которую возглавляет политический и общественный деятель Игорь Смешко. Зарегистрирована в декабре 2004 года. Участвовала в парламентских выборах 2014 года. Лидер партии Игорь Смешко на президентских выборах 2019 года занял шестое место.

      Первая пятерка "Силы и чести":

      1. Игорь Смешко, председатель партии "Сила и честь", доктор технических наук, профессор, генерал-полковник
      2. Елена Сотник, юрист, народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции
      3. Рефат Чубаров, политик и общественный деятель, председатель Меджлиса крымскотатарского народа
      4. Иван Мирошниченко, народный депутат, эксперт в аграрной сфере
      5. Владимир Замана, украинский военный, бывший начальник Генштаба, генерал-полковник

      Сила і честь Смешко партія вибори парламентські вибори
      Первая пятерка "Силы и чести": инфографика 24 канала

      Кто еще попал в списки партии Смешко – смотрите здесь.

      "Самопомощь" тоже определилась со списками на парламентские выборы.

      Что известно о партии "Объединение "Самопомич"?
      Лидером политсилы является городской голова Львова Андрей Садовый, а председателем парламентской фракции – Олег Березюк. Единый избирательный список партии формировали путем поочередного включения в него по одному лицу из каждого рабочего списка.

      Следовательно, каждые три порядковых номера единого избирательного списка партии включали представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства. Общий избирательный список партия выставила на публичное обсуждение и передала для проверки антикоррупционным общественным организациям.

      80% списка партии – это будут новые лица для украинского парламента. Кстати, 4 июня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя, которая является крупнейшей в Европарламенте.

      Самопоміч список кандидати у депутати вибори
      Первая пятерка "Самопомочи" на выборах в парламент: инфографика 24 канала

      Ознакомиться с первой двадцаткой партии можно здесь.

      Уже под вечер свою команду на досрочных парламентских выборах представил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. После съезда политсилы музыкант еще и устроил бесплатный концерт группы "Океан Эльзы" для своих сторонников.


      Первая пятерка "Голоса" на выборах в парламент: инфографика 24 канала

      Кто еще вошел в список кандидатов в депутаты в партии "Голос" – читайте здесь.

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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Партия Голос Святослав Вакарчук Конотоп Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Новости Харькова Журналисты Полиция Игорь Смешко Партия Сила и честь Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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