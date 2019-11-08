Главные новости 8 ноября: удар по России от суда ООН, Дубневич на свободе, обыски в "Парусе"

Суд ООН принял решение в пользу Украины в деле против России. Дубневича отпустили из СИЗО. СБУ провела обыски в бизнес-центре "Парус". Украина подписала безвиз с Монголией. Разведение войск возле Петровского начнется 9 ноября. Основатель Alibaba Group Джек Ма приехал в Украину. Сколько заработали Зеленский и Богдан за октябрь. Такими были главные новости 8 ноября.

Самые важные новости за 8 ноября в Украине.

Международный суд ООН встал на сторону Украины в деле против России

Суд в Гааге принял решение в пользу Украины: он признал, что имеет юрисдикцию по делу Украины против России.

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Как объясняла накануне заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, Международный суд ООН должен объявить свое решение относительно предыдущих возражений России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Таким образом, суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать это дело и одновременно отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в этом деле.

Как на решение Международного суда ООН отреагировали в Украине

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко назвала решение Международного суда ООН еще одной победой Украины. Другими победами она считает:

приказ Кремлю со стороны Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Россия должна освободить 24 захваченных моряков и вернуть 3 корабля;

приказ России со стороны Международного суда ООН о временных мерах от 19 апреля 2017 о применении временных мер по делу о Применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против России).

Сьогоднішнє рішення - це лише одна із ряду перемог для України, включаючи Наказ #ITLOS від 25 травня 2019 і Наказ МС ООН про тимчасові заходи від 19 квітня 2017. Впевнено рухаємось далі! pic.twitter.com/AjlSkvAoMS — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 8 November 2019

"Несмотря на усилия РФ избежать ответственности за свои многочисленные нарушения международного права, сегодня Суд окончательно отклонил возражения РФ по юрисдикции и согласился с Украиной, что ее требования должным образом представлены на рассмотрение Суда. Все требования Украины, касающиеся финансирования терроризма в Украине и расовой дискриминации в Крыму, теперь будут предметом рассмотрения на слушаниях по существу. Это безоговорочная победа", – добавила она в своем твиттере.

По словам Зеленко, следующим шагом должно стать установление судом дедлайна для представления Российской Федерацией контрмеморандума.

Як наслідок сьогоднішнього рішення, Україна готова представляти свою справу по суті перед МС ООН @CIJ_ICJ . Наступним кроком очікується встановлення Судом дедлайну для подання Російською Федерацією Контр-Меморандуму #ICJ pic.twitter.com/rg58aA3O8a — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) November 8, 2019

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в твиттере отметил, что нынешнее решение суда сверхдорого будет стоить России во всех смыслах. Поскольку теперь Международный суд будет рассматривать все то, что Кремль делает на Донбассе.

"Это очень важная победа. Это решение является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться. Все, кто планировали хоронить международное право, могут остановиться. Такие решения не приходят сразу и это разочарование для тех, кто переживает сердцем потери каждый день. Но международные законы – это тоже настоящая сила", – констатировал дипломат.

Те, що РФ робила і робить на Донбасі, буде предметом розгляду Міжнародного суду ООН. Сьогоднішне рішення буде наддорого коштувати Росії у ВСІХ сенсах. Воно є світовим прецедентом і відповіддю для тих, хто скиглить, що важелів проти агресора немає. Вони є, за них потрібно боротися — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 November 2019

Елена Зеркаль подчеркнула, что это большая победа не только для Украины, а в целом победа верховенства права. И это означает, что России придется отвечать: "Это решение позволяет нам двигаться вместе с Судом дальше и доказывать всему мировому сообществу факты нарушения РФ международного права, нарушение прав человека".

Россия впервые в истории будет отвечать за нарушение прав человека и международного права. Они будут отвечать в суде по всем фактам и по всем нашим обвинениями, включая дело МН17. И суд, и международное сообщество будут иметь доступ ко всем материалам. Это также может влиять в будущем для создания трибунала в рамках Совета безопасности ООН,

– констатировала Зеркаль.

Что предшествовало этому решению Международного суда ООН

В январе 2017 года Украина подала против РФ иск, в котором требовала возместить убытки за систематические нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН в Гааге выдал решение по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Так, Россия обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар в оккупированном Крыму, разрешить деятельность Меджлиса и гарантировать доступность образования на украинском языке. В то же время суд решил, что в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Украина не предоставила достаточно доказательств против РФ.

В сентябре 2018 года Россия выступила с предыдущими возражениями относительно юрисдикции суда рассматривать обращение Украины. Тогда украинская сторона призвала судей признать юрисдикцию и перейти к рассмотрению дела по существу.

Дубневич на свободе, его отпустили из СИЗО

За нардепа Ярослава Дубневича внесли 90 миллионов гривен залога, после чего он вышел из-под стражи – в пятницу, 8 ноября, вечером. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Александр Тананакин: "В течение вчерашнего дня (7 ноября – 24 канал) за него (Ярослава Дубневича – 24 канал) внесли залог в полном объеме".

Ранее в этот же день: За Дубневича внесли залог, но нардепа все равно забрали в СИЗО, – адвокат

"Буквально 40 минут назад он вышел на свободу", – сказал Тананакин.

Напомним, САП считает, что Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и председателя транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями вероятно подконтрольных ему предприятий получить неправомерную выгоду в более 93 миллиона гривен. Говорится о поставках комплектующих для Укрзализныци. Дубневичу грозит наказание – от 7 до 12 лет лишения свободы.

Дело Дубневича: главное

► Прокуроры САП просили суд предоставить Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в 93 миллиона.

► 2 ноября ВАКС назначил Дубневичу залог в 100 миллионов без содержания под стражей, который должны внести в течение 5 дней.

Кроме того, суд обязал не общаться со свидетелями в касательном уголовном производстве, сдать на хранение паспорта для выезда за границу, а также – носить электронный браслет.

► 4 ноября защита Дубневича подала апелляцию на решение ВАКС о мере пресечения в виде залога суммой 100 млн грн.

► 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял нардепа под стражу с возможностью залога в 90 миллионов, Дубневича взяли под стражу.

СБУ провела обыски в бизнес-центре "Парус" в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве провели обыски в бизнес-центре "Парус" в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации. Пресс-служба СБУ подтвердила факт обысков.

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Согласно данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму денег из почти миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство Большой Окружной дороги.

В то же время, по информации экс-нардепа Сергея Лещенко, в противоправной схеме хищения бюджетных средств подозревают скандального киевского застройщика Вадима Столара.



Обыски в бизнес-центре "Парус" / Фото СБУ

Отметим, что команда новой власти активно критикует мэра Киева Виталия Кличко. Окружение президента Зеленского распространяло месседж, что Кличко не руководит столицей, а "смотрящими" по Киеву являются Вадим Столар и Максим Микитась. Кличко эту информацию отрицает.

Смотрите видео обысков в бизнес-центре "Парус":

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Кто такой Вадим Столар?

Экс-депутат-регионал от "Оппозиционного платформы "За Жизнь", которого в последние годы в СМИ называли "смотрящим" по Киеву, учитывая его большое, хотя и скрытое, влияние на политические и бизнес-процессы в столице и лично мэра города.



Людьми Столара называют также первого заместителя Кличко Николая Поворозника, а также еще одного заместителя мэра, куратора земельно-строительной сферы Александра Спасыбко и других чиновников низшего уровня.

Украина подписала безвиз с Монголией

Украина подписала соглашение с Монголией о взаимной отмене виз. Отныне украинцы смогут находиться на территории этой азиатской страны до 90 дней в течение половины года. Торжественное подписание соглашения состоялось в посольстве Украины в Варшаве.

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С украинской стороны документ подписал посол в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии – посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

Украинцы получат право въезжать и находиться в Монголии, а также проезжать транзитом через эту страну без виз сроком на 90 дней в течение 180 дней,

– пояснил Дещица.



Подписание безвиза Украины с Монголией / Фото Укринформ

Посол подчеркнул, что отмена визового режима упростит поездки украинцев или монголов к обеим странам. Посол Монголии добавил, что ежегодно тысячи украинцев приезжают в его родную страну по делам бизнеса или просто в туристическую поездку.



Дещица и Батаа подписали соглашение о безвизе между Украиной и Монголией / фото Укинформа

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) поменяли свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.



Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала

Разведение возле Петровского стартует 9 ноября

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе приняла решение о начале разведения сил и средств в Петровском в субботу, 9 ноября, в 12:00.

Важно: Украина готова к разведению в Петровском, а боевики хотят отсрочку

Это должно было произойти еще сегодня, 8 ноября: в 12:00 ВСУ должны были запустить белую ракету, которая просигнализировала бы боевикам о готовности к разведению. Однако, говорят в штабе операции Объединенных сил, начало разведения перенесли, потому что боевики сорвали предыдущие договоренности.

Отметим, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Также боевики сообщают, что проинформировали СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

Разведение войск перенесли: смотрите видео

Где уже произошло разведение войск на Донбассе?

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого. Оба участка расположены в Луганской области. Все разведения происходят в пределах Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.



По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Карта разведения войск на Донбассе / Инфографика 24 канала

Джек Ма в Украине: главные цитаты выступления

Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма приехал в Украину и выступил на Киевском международном экономическом форуме. Техно 24 собрал важнейшие цитаты из его выступления.

Об инвестициях.

► "Инвестируйте в людей. Инвестируйте в малых, простых людей. Это – ключ к развитию. Вы должны тратить время для их развития. Развиваться вместе с ними".

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► "Прошлый век проходил под лозунгом: "Чем больше, тем лучше". Мы имели последствия индустриальной революции. Новый век имеет другие слоганы: "Чем гибче, тем лучше", "Чем меньше, тем лучше". То есть, раньше достаточно было быть только большой компанией. Сейчас важно быть хорошим предприятием, которое не обязательно должно быть гигантским".

Об ошибках.

► "Ошибка – это лучшее удобрение для завтрашнего успеха. Нам всегда говорили: "Вам так повезло – Alibaba работает 20 лет, вы так много достигли". Да, мы очень много работали. Но мы и делали много ошибок. У нас было так много ошибок, что вам сложно представить".

► "Когда вы ежедневно слышите истории успеха, вам может показаться, что успех такой простой. Но все делают ошибки. Я вам рекомендую учиться на ошибках других. Это сделает вас сильнее".



Джек Ма выступил на Киевском международном экономическом форуме

О кадрах.

► "Сейчас очень популярен метод хедхантинга – хочешь хорошего специалиста – переманивай его в свою компанию. Я был учителем. Я ничего не знал о технологиях, о бухгалтерском учете и др. Как учитель я знал – лучший способ найти хороших учеников – найти единомышленников. Это должны быть умные люди, даже умнее вас. И вы должны в них верить".

► "Вот на протяжении всех этих 20 лет я пытался быть хорошим учителем на своем посту. Я называю себя CEO – Chief Education Officer – главный образовательный директор (это игра слов от Chief Executive Officer – главный исполнительный директор – 24 канал). И еще один совет – не нанимайте сразу руководителя. Если вы знаете, что этот человек через 5 лет станет классным боссом – нанимайте лучше его".

► "Не думайте, что хорошие специалисты – крутые только за пределами вашей компании. Хорошие люди внутри вашей компании: они в вас верят, они идут за вами. Вы должны тратить время, чтобы обучать их, работать с ними, развиваться вместе с ними, инвестировать в них".

О конкуренции с госпредприятиями.

► "Многие люди жалуются на государственные предприятия: "Они такие большие" или "Они такие мощные". Но это не должно беспокоить частный сектор. Рынок очень большой. Я думаю, что мы должны с ними конкурировать, частные компании должны доказать обществу, что мы можем показать лучший результат. И это то, чем я занимаюсь. Государственные предприятия – они повсюду. Но посмотрите – они уменьшаются, они фокусируются на маленьких вещах".

О технологиях и будущем.

► "Я не боюсь будущего. Не волнуюсь за него. Как предприниматель, я должен прогнозировать будущее. Когда я вижу новую технологию – я должен принять ее. Если я не могу прогнозировать будущее, я нанимаю человека, который будет этим заниматься".



Джек Ма дал предпринимателям несколько советов

О роботизации и ИИ

► "В будущем машины станут умнее: они не будут уставать, будут лучше учиться. Для того, чтобы наши дети были лучше машин, нам нужно научить их быть креативными и инновационными. Тогда они будут значительно лучше машин. Искусственный интеллект не нужно бояться, вы всегда можете стать лучше него".

► "Люди используют свой мозг менее чем на 7%. Вы действительно думаете, что мы можем создать что-то такое, что будет умнее нас?"

► "В машин есть чипы, а у людей есть сердца. Ничто не заменит человеческого сердца. Проблема в том, что вы недостаточно хороши на своей работе. Если это действительно так, тогда найдутся лучше вас".

О работе.

► "Если вы ненавидите свою работу, то даже работая 2 часа в день, вы будете расстроенными. А вот если вы обожаете свое дело, как вот я, вы будете заниматься им 10 часов в день, 15 часов... И будете счастливы. Я думаю над своим делом, когда принимаю душ, когда бегаю, даже когда сижу на унитазе".

О торговой войне между США и Китаем.

► "Я верю в торговлю. И я верю в свободную торговлю. По моему мнению, возникшие проблемы между США и Китаем – их можно решить. Я знаю, что между правительствами могут быть напряженные отношения. Но здесь важно, чтобы люди любили друг друга, бизнес уважал друг друга".

О доставке с Aliexpress.

► "Я был очень разочарован, когда узнал, что посылки с Aliexpress в Украину идут 4-7 дней. Это же как в прошлом веке. Мы должны это исправить. Мы должны улучшить логистику. Логистика – это важно. Платежи – это важно. Интернет – это важно".



Джек Ма в Киеве

Секрет успеха для бизнеса.

► "Одна из причин, почему Alibaba так быстро развивается – в течение 20 лет я не потратил полчаса своего времени на обсуждение, как заработать деньги. Мы обсуждаем, как помогать людям, как решать их проблемы. И если вы делаете это правильно – деньги сами придут".

► "Бизнесмены, дам вам совет: если вы думаете исключительно о деньгах, то с вами никто не будет сотрудничать, а затем бизнес провалится".

Какую зарплату получили Зеленский и Богдан за октябрь

Президент Украины Владимир Зеленский получил 28 тысяч гривен зарплаты за октябрь. Такая же ставка была и у его предшественника Петра Порошенко. А вот председатель Офиса Президента Андрей Богдан получил за октябрь зарплату в 39 тысяч 258 гривен.

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Так, зарплата Богдана оказалась более чем 11 тысяч гривен выше, чем у Зеленского.

За что именно Богдану насчитали такую ​​зарплату?

Из полученной Богданом суммы его должностной оклад составлял 16 тысяч 363 гривны;

За интенсивность труда председатель ОП получил прибавку в размере 9 тысяч 818 гривен;

За выслугу лет – 4 тысячи 418 гривен;

За работу в условиях режимных ограничений – 3 тысячи 272 гривны;

Сумма других выплат (премий, индексаций) составила 5 тысяч 385 гривен.

При этом с начисленной Богдану зарплаты взыскали 7 тысяч 655 гривен налогов.

Смотрите инфографику о размере зарплат за октябрь народных депутатов:



Какие зарплаты за октябрь получили депутаты Верховной Рады / Инфографика 24 канала