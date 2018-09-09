Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной

Новые детали резонансной аварии в Одессе, которая произошла около 6-й станции Большого Фонтана. В ДТП в Абхазии погиб "премьер" оккупационной администрации самопровозглашенной республики. В России прошли многолюдные протесты против пенсионной реформы. А сборная Украины одержала волевую победу в матче Лиги наций над сборной Словакии. Такими были главные новости воскресенья, 9 сентября.

Детали смертельного ДТП на Фонтане в Одессе

Примерно в 21:30 субботы, 8 сентября, автомобиль BMW, за рулем которого находился 27-летний местный житель Олег Семиренко, спровоцировал смертельное ДТП в Одессе. Двое людей погибли на месте.

Читайте также: Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости

На скорости примерно 100 километров в час его автомобиль на 6-й станции Фонтана столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 42-летний нацгвардеец Дмитрий. У мужчины многочисленные ушибы, порезы на руках и лице, сильно повреждена правая нога от колена и ниже – он передвигается с палкой.

Пользователи соцсетей выяснили, что 27-летний водитель BMW неоднократно принимал участие в так называемых уличных гонках, которые проходили в городе.

Над горе-водителем еще до прибытия полиции после аварии очевидцы едва не совершили самосуд.

Водителя BMW задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

Днем 9 сентября в сети появились видео с камер наблюдения, на которых видно момент рокового столкновения.

Смотрите видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент смертельного ДТП:

Момент аварии на 6-й станции Фонтана в Одессе 8 сентября: смотрите видео

Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: видео с видеорегистратора​

По состоянию на вечер воскресенья не подтвердилась информация о третьем погибшем. Известно, что его доставили в больницу и прооперировали.

На месте аварии от полученных травм погибли два человека: 55-летняя Алла Брядко и 52-летний Сергей Каминский.

В ДТП погиб "премьер" самопровозглашенной Абхазии

В смертельную аварию попал так называемый "премьер-министр" самопровозглашенной республики Абхазия Геннадий Гагулия.

Инцидент произошел вечером 8 сентября на отрезке дороги Псоу – Сухум, когда пророссийский ставленник Грузии возвращался из аэропорта в российском Сочи. Так называемому "премьеру" был 71 год.

РосСМИ пишут, что в Сочи Гагулия вернулся из Сирии, где находился с так называемым официальным визитом в составе делегации, которую возглавлял президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Автомобиль, в котором ехал чиновник, слетел в кювет после столкновения с другой машиной.



"Премьер" самопровозглашенной Абхазии погиб в ДТП

Смотрите видео с места ДТП, в котором погиб "премьер" Абхазии Гагулия:

Единый день протестов в России

9 сентября в России был Единый день голосования, проходили выборы разного уровня: в 22 субъектах на территории РФ проходили прямые выборы губернаторов, также состоялись дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, а в Москве выбирали мэра.

На 9 сентября сторонники оппозиционера Алексея Навального провели по аналогии – Единый день протеста.

Я и представить себе не могла, как похорошеет Москва! pic.twitter.com/D5WXKB469K — Aнна Велликок (@annavellikok) 9 вересня 2018 р.

На улицы городов практически по всей территории России выходили люди, протестуя против внедрения пенсионной реформы.

Поскольку большинство акций не были согласованы с властью – не обошлось без задержаний.

Акция против пенсионного грабежа в Казани. Незаконные отказы в митингах и шествиях, как мы видим, не смущают людей. Все, кто сегодня выходит, — большие молодцы, настоящие граждане с твёрдым чувством собственного достоинства.https://t.co/HtnEJL1l2P #ДожитьДоПенсии #9сентября pic.twitter.com/eCTvY2LQ2u — Команда Навального (@teamnavalny) 9 вересня 2018 р.

В Уфе проходит митинг сторонников Навального. Задержаны как минимум 7 человек, в их числе координатор штаба Лилия Чанышева и волонтёр Ольга Комлева. pic.twitter.com/jU2GuK0J0l — Эхо Москвы в Уфе (@echovufe) 9 вересня 2018 р.

По данным издания "ОВД-Инфо", на протестных акциях в России 9 сентября в общем были задержано 839 человек.

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 354 человека, на втором месте по количеству задержаний Екатеринбург – там в воскресенье задержали 129 человек.

Смотрите видеосюжет об акции протеста 9 сентября в России:

Сборная Украины победила Словакию

Национальная сборная Украины по футболу одержала победу в поединке Лиги наций против сборной Словакии.

Матч проходил на "Арене-Львов" во Львове при пустых трибунах.

Судьбу поединка решил единственный гол, который на 80-й минуте с пенальти забил Андрей Ярмоленко.