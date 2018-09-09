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Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной

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Главные новости 9 сентября в Украине и мире
Главные новости 9 сентября в Украине и мире / Коллаж 24 канала

Новые детали резонансной аварии в Одессе, которая произошла около 6-й станции Большого Фонтана. В ДТП в Абхазии погиб "премьер" оккупационной администрации самопровозглашенной республики. В России прошли многолюдные протесты против пенсионной реформы. А сборная Украины одержала волевую победу в матче Лиги наций над сборной Словакии. Такими были главные новости воскресенья, 9 сентября.

Детали смертельного ДТП на Фонтане в Одессе

Примерно в 21:30 субботы, 8 сентября, автомобиль BMW, за рулем которого находился 27-летний местный житель Олег Семиренко, спровоцировал смертельное ДТП в Одессе. Двое людей погибли на месте.

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На скорости примерно 100 километров в час его автомобиль на 6-й станции Фонтана столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 42-летний нацгвардеец Дмитрий. У мужчины многочисленные ушибы, порезы на руках и лице, сильно повреждена правая нога от колена и ниже – он передвигается с палкой.

Пользователи соцсетей выяснили, что 27-летний водитель BMW неоднократно принимал участие в так называемых уличных гонках, которые проходили в городе.

Над горе-водителем еще до прибытия полиции после аварии очевидцы едва не совершили самосуд.

Водителя BMW задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

Днем 9 сентября в сети появились видео с камер наблюдения, на которых видно момент рокового столкновения.

Смотрите видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент смертельного ДТП:

Момент аварии на 6-й станции Фонтана в Одессе 8 сентября: смотрите видео

Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: видео с видеорегистратора​ 

По состоянию на вечер воскресенья не подтвердилась информация о третьем погибшем. Известно, что его доставили в больницу и прооперировали.

На месте аварии от полученных травм погибли два человека: 55-летняя Алла Брядко и 52-летний Сергей Каминский.

В ДТП погиб "премьер" самопровозглашенной Абхазии

В смертельную аварию попал так называемый "премьер-министр" самопровозглашенной республики Абхазия Геннадий Гагулия.

Инцидент произошел вечером 8 сентября на отрезке дороги Псоу – Сухум, когда пророссийский ставленник Грузии возвращался из аэропорта в российском Сочи. Так называемому "премьеру" был 71 год.

РосСМИ пишут, что в Сочи Гагулия вернулся из Сирии, где находился с так называемым официальным визитом в составе делегации, которую возглавлял президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Автомобиль, в котором ехал чиновник, слетел в кювет после столкновения с другой машиной.

Загинув Гагулія ДТП
"Премьер" самопровозглашенной Абхазии погиб в ДТП

Смотрите видео с места ДТП, в котором погиб "премьер" Абхазии Гагулия:

 

Единый день протестов в России

9 сентября в России был Единый день голосования, проходили выборы разного уровня: в 22 субъектах на территории РФ проходили прямые выборы губернаторов, также состоялись дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, а в Москве выбирали мэра.

На 9 сентября сторонники оппозиционера Алексея Навального провели по аналогии – Единый день протеста.

На улицы городов практически по всей территории России выходили люди, протестуя против внедрения пенсионной реформы.

Поскольку большинство акций не были согласованы с властью – не обошлось без задержаний.

По данным издания "ОВД-Инфо", на протестных акциях в России 9 сентября в общем были задержано 839 человек.

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 354 человека, на втором месте по количеству задержаний Екатеринбург – там в воскресенье задержали 129 человек.

Смотрите видеосюжет об акции протеста 9 сентября в России:

Сборная Украины победила Словакию

Национальная сборная Украины по футболу одержала победу в поединке Лиги наций против сборной Словакии.

Матч проходил на "Арене-Львов" во Львове при пустых трибунах.

Судьбу поединка решил единственный гол, который на 80-й минуте с пенальти забил Андрей Ярмоленко.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Футбол Лига наций Сборная Украины по футболу протесты Новости России Потери Жертвы Абхазия Аварии и ДТП Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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