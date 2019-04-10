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      Главные новости 10 апреля: свежие анализы кандидатов и запрет на товары из РФ

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      Новости Украины сегодня 10 апреля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 10 апреля / Коллаж 24 канала

      Порошенко снова сдал анализы на Олимпийском для VADA, Зеленский отказался сделать аналогичный поступок. Украина расширила запрет на товары из России. Кабмин поддержал президента и одобрил указы об увольнении двух председателей областных государственных администраций. Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры. Такими были главные новости среды, 10 апреля, в Украине и мире.

      "Анализиада" продолжается

      Чем ближе к 21 апреля, тем больше избирательная кампания становится похожей на цирк. Петр Порошенко снова сдал анализы на Олимпийском для VADA, а Зеленский отказался совершить аналогичный поступок.

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      Результаты анализов действующего президента будут известны через 2-3 дня. Порошенко отметил, что не считает сдачу анализов унижением.

      После того, как Зеленский отказался снова сдать анализы, под его офис приехали люди с символикой Автомайдана. Они призвали экс-шоумена таки сдать анализы VADA. Однако, позже на странице Автомайдана на Facebook появилась информация, что "Автомайдан к этой фейковой акции не имеет никакого отношения".

      Кроме анализов, кандидаты еще прислали запросы в НСК "Олимпийский" - Порошенко на 14 (на 14:14) и 19 апреля, Зеленский - на 19. Однако известно, что с 19 по 21 апреля на "Олимпийском" будет проходить Киевская международная книжная ярмарка "Медвин: Книжный мир".

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      Со всего серьезным выдается только то, что 12 апреля оба кандидата встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Надеемся, в Париж они поедут без баночек и ультиматумов.

      Смотрите видео о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы:

      Стоп российским товарам

      Кабинет Министров на заседании 10 апреля расширил торговые санкции против России, расширив список запрещенных для импорта в Украину товаров из страны-агрессора.

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      В Министерстве экономического развития отметили, что новый запрет не приведет к дефициту товаров или к повышению цены на них. Отныне запрет распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, проводники электрические на напряжение свыше 1000 В.

      В 2018 году импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов, что почти в два раза выше показателей 2017 года.

      Кроме того, под санкции попали товары из стекла - банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков и стеклянные емкости.

      Товары уже запрещено импортировать из России?
      В 2016 г. под действие санкций на ввоз из России попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. Также в перечень запрещенных товаров вошли сульфат аммония; смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельным весом 0,94 или более.

      Минус два губернатора

      Кабмин поддержал Президента и одобрил указы об увольнении двух председателей областных государственных администраций - Максима Степанова (Одесса) и Андрея Гордеева (Херсон).

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      6 апреля Президент Украины Петр Порошенко своими указами отстранил Степанова с должности председателя Одесской обладминистрации и временно возложил исполнение обязанностей председателя ОГА на первого заместителя ее руководителя Сергея Паращенко. Что касается увольнения Гордеева, то он ушел в отставку с поста председателя Херсонской ОГА по собственному желанию. Активисты и отец убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк обвиняют Гордеева в сотрудничестве с подозреваемыми в убийстве женщины.

      Что известно о Максиме Степанове?
      Был назначен на должность председателя Одесской ОГА в январе 2017 года. Этому предшествовала отставка с должности 7 ноября 2016 года Михаила Саакашвили. До этого Степанов 5 лет работал директором госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

      Что известно об Андрее Гордееве?
      С 2012 года был депутатом городского совета. В течение 2014-2016 годов был народным депутатом Украины ("Блок Петра Порошенко"). Указом президента в 2016 году был назначен председателем Херсонской ОГА.

      Отец Гандзюк обвинил Гордеева в причастности к заказу убийства активистки. Кроме Гордеева, в этом обвинили главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и заместителя председателя ОГА Евгения Рищука. Все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным, убеждает отец погибшей.

      Историческое достижение ученых

      Сегодня ученые впервые в истории показали изображение черной дыры. Чтобы сделать первое фото горизонта черной дыры, ученые объединили несколько телескопов мира в один сверхмощный телескоп.

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      Во время трансляции международное объединение ученых Event Horizon Telescope сфотографировало Sagittarius A* - это черная дыра в центре нашей галактики, масса которой в 4 миллиона раз превышает массу Солнца.

      чорна діра
      Так выглядит черная дыра

      Почему это важно. Если ученые действительно смогут сделать реальный снимок черной дыры, то это позволит лучше понять природу таких космических тел, а также проверить общую теорию относительности, теории квантовой механики и тому подобное.

      Наблюдение позволит отсортировать самые безумные теории о черных дырах. Также ученые смогут узнать до сих пор неизвестную информацию о черной дыре.

      Впервые в истории показали изображение черной дыры: видео на 40:37

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости политики Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 История Космос Новости Херсона Новости Одессы Новости России Украина – Россия Імпорт Санкции
      Источник: 24 канал
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