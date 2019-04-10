Главные новости 10 апреля: свежие анализы кандидатов и запрет на товары из РФ

Порошенко снова сдал анализы на Олимпийском для VADA, Зеленский отказался сделать аналогичный поступок. Украина расширила запрет на товары из России. Кабмин поддержал президента и одобрил указы об увольнении двух председателей областных государственных администраций. Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры. Такими были главные новости среды, 10 апреля, в Украине и мире.

"Анализиада" продолжается

Чем ближе к 21 апреля, тем больше избирательная кампания становится похожей на цирк. Петр Порошенко снова сдал анализы на Олимпийском для VADA, а Зеленский отказался совершить аналогичный поступок.

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Результаты анализов действующего президента будут известны через 2-3 дня. Порошенко отметил, что не считает сдачу анализов унижением.

После того, как Зеленский отказался снова сдать анализы, под его офис приехали люди с символикой Автомайдана. Они призвали экс-шоумена таки сдать анализы VADA. Однако, позже на странице Автомайдана на Facebook появилась информация, что "Автомайдан к этой фейковой акции не имеет никакого отношения".

Кроме анализов, кандидаты еще прислали запросы в НСК "Олимпийский" - Порошенко на 14 (на 14:14) и 19 апреля, Зеленский - на 19. Однако известно, что с 19 по 21 апреля на "Олимпийском" будет проходить Киевская международная книжная ярмарка "Медвин: Книжный мир". Читайте также: Порошенко просит СБУ разобраться в неэффективных "переговорах" Медведчука Со всего серьезным выдается только то, что 12 апреля оба кандидата встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Надеемся, в Париж они поедут без баночек и ультиматумов. Смотрите видео о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы:

Стоп российским товарам

Кабинет Министров на заседании 10 апреля расширил торговые санкции против России, расширив список запрещенных для импорта в Украину товаров из страны-агрессора.

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В Министерстве экономического развития отметили, что новый запрет не приведет к дефициту товаров или к повышению цены на них. Отныне запрет распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, проводники электрические на напряжение свыше 1000 В.

В 2018 году импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов, что почти в два раза выше показателей 2017 года.

Кроме того, под санкции попали товары из стекла - банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков и стеклянные емкости.

Товары уже запрещено импортировать из России?

В 2016 г. под действие санкций на ввоз из России попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. Также в перечень запрещенных товаров вошли сульфат аммония; смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельным весом 0,94 или более.

Минус два губернатора

Кабмин поддержал Президента и одобрил указы об увольнении двух председателей областных государственных администраций - Максима Степанова (Одесса) и Андрея Гордеева (Херсон).

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6 апреля Президент Украины Петр Порошенко своими указами отстранил Степанова с должности председателя Одесской обладминистрации и временно возложил исполнение обязанностей председателя ОГА на первого заместителя ее руководителя Сергея Паращенко. Что касается увольнения Гордеева, то он ушел в отставку с поста председателя Херсонской ОГА по собственному желанию. Активисты и отец убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк обвиняют Гордеева в сотрудничестве с подозреваемыми в убийстве женщины.

Что известно о Максиме Степанове?

Был назначен на должность председателя Одесской ОГА в январе 2017 года. Этому предшествовала отставка с должности 7 ноября 2016 года Михаила Саакашвили. До этого Степанов 5 лет работал директором госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

Что известно об Андрее Гордееве?

С 2012 года был депутатом городского совета. В течение 2014-2016 годов был народным депутатом Украины ("Блок Петра Порошенко"). Указом президента в 2016 году был назначен председателем Херсонской ОГА.



Отец Гандзюк обвинил Гордеева в причастности к заказу убийства активистки. Кроме Гордеева, в этом обвинили главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и заместителя председателя ОГА Евгения Рищука. Все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным, убеждает отец погибшей.

Историческое достижение ученых

Сегодня ученые впервые в истории показали изображение черной дыры. Чтобы сделать первое фото горизонта черной дыры, ученые объединили несколько телескопов мира в один сверхмощный телескоп.

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Во время трансляции международное объединение ученых Event Horizon Telescope сфотографировало Sagittarius A* - это черная дыра в центре нашей галактики, масса которой в 4 миллиона раз превышает массу Солнца.



Так выглядит черная дыра

Почему это важно. Если ученые действительно смогут сделать реальный снимок черной дыры, то это позволит лучше понять природу таких космических тел, а также проверить общую теорию относительности, теории квантовой механики и тому подобное.

Наблюдение позволит отсортировать самые безумные теории о черных дырах. Также ученые смогут узнать до сих пор неизвестную информацию о черной дыре.

Впервые в истории показали изображение черной дыры: видео на 40:37