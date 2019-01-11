Главные новости 11 января: спасение лыжника в Карпатах и штурм офиса Зеленского

В Карпатах спасатели чудом нашли лыжника, который четыре дня блуждал в горах. В Киеве штурмовали офис лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского. В Горловке оккупанты почти полностью остановили работу химзавода "Стирол", на котором хранится большое количество опасных веществ. На шахте в Павлограде произошла вспышка метана, пять человек пострадали. Такими были главные новости 11 января в Украине.

Чудесное спасение лыжника в Карпатах

Вечером 10 января спасатели ГСЧС нашли заблудившегося в Межгорском районе Закарпатья туриста Игоря Грищенко. Он заблудился в горах еще 6 января и с того времени лишь дважды выходил на связь, чтобы сообщить, где находится.

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Туриста нашли в избушке лесника возле небольшой реки на Боржавском хребте. После спасения его доставили в реанимацию в Свалявской райбольнице. Врачи диагностировали у лыжника обморожения конечностей, но его состояние стабильное. Сейчас его перевезли в Ужгородскую областную больницу, где им занимаются врачи ожогового центра.



Игорь Грищенко в больнице

Пресс-секретарь чрезвычайников Закарпатья Наталья Батыр рассказала, что когда туриста забирали из избушки лесника, он выглядел бодрым, улыбался, шутил и "давал краба", благодаря спасателей.

У нас не было таких случаев, чтобы после таких долгих поисков в горах человека находили живым. Это – первый, и мы все рады, что эта история закончилась хэпиэндом,

– рассказала пресс-секретарь спасателей.

В горах заблудившегося туриста нашел лесничий Иван Дукай вместе с помощником. По их словам, когда лыжника наконец нашли, он сидел в хижине, смог подать руку, сам вышел и пересел в машину, и рассказал о своих приключениях. Турист благодарил своих спасателей и отметил, что еще одну ночь в горах не смог бы пережить.

Жажда жизни, семья, ребенок... Две холодные ночевки были. Копал руками в снегу лунки, чтобы спастись. Танцевал каждые 15 минут. Это ужас, это ужас и очень страшно, потому что не знаешь, что будет дальше,

– рассказал Игорь Грищенко.

Также, он обещал снова вернуться в горы, чтобы привезти в домик лесника различные вещи необходимые для туристов.

Смотрите комментарий спасенного Игоря Грищенко: видео

Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?Вечером 6 января в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Гымба заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.



Грищенко искали 4 дня и привлекли к этому вертолет, квадрокоптер и собак.



34-летний Игорь Грищенко – опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве он тренировал других спортсменов. Вероятно, именно благодаря профессиональной подготовке ему удавалось так долго держаться в заснеженных горах.

Штурм офиса Зеленского в Киеве

11 января около 20 силовиков ворвались в офис шоумена и лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского в центре Киева по адресу Большая Васильковская, 21. На место происшествия также прибыли 4 наряда полиции.

На видео видно, как группа молодых людей пытается прорваться в помещение офиса, но их не пускает охрана.

Смотрите видео штурма офиса Владимира Зеленского в Киеве: