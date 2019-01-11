Главные новости 11 января: спасение лыжника в Карпатах и штурм офиса Зеленского
В Карпатах спасатели чудом нашли лыжника, который четыре дня блуждал в горах. В Киеве штурмовали офис лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского. В Горловке оккупанты почти полностью остановили работу химзавода "Стирол", на котором хранится большое количество опасных веществ. На шахте в Павлограде произошла вспышка метана, пять человек пострадали. Такими были главные новости 11 января в Украине.
Чудесное спасение лыжника в Карпатах
Вечером 10 января спасатели ГСЧС нашли заблудившегося в Межгорском районе Закарпатья туриста Игоря Грищенко. Он заблудился в горах еще 6 января и с того времени лишь дважды выходил на связь, чтобы сообщить, где находится.
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Туриста нашли в избушке лесника возле небольшой реки на Боржавском хребте. После спасения его доставили в реанимацию в Свалявской райбольнице. Врачи диагностировали у лыжника обморожения конечностей, но его состояние стабильное. Сейчас его перевезли в Ужгородскую областную больницу, где им занимаются врачи ожогового центра.
Игорь Грищенко в больнице
Пресс-секретарь чрезвычайников Закарпатья Наталья Батыр рассказала, что когда туриста забирали из избушки лесника, он выглядел бодрым, улыбался, шутил и "давал краба", благодаря спасателей.
У нас не было таких случаев, чтобы после таких долгих поисков в горах человека находили живым. Это – первый, и мы все рады, что эта история закончилась хэпиэндом,
– рассказала пресс-секретарь спасателей.
В горах заблудившегося туриста нашел лесничий Иван Дукай вместе с помощником. По их словам, когда лыжника наконец нашли, он сидел в хижине, смог подать руку, сам вышел и пересел в машину, и рассказал о своих приключениях. Турист благодарил своих спасателей и отметил, что еще одну ночь в горах не смог бы пережить.
Жажда жизни, семья, ребенок... Две холодные ночевки были. Копал руками в снегу лунки, чтобы спастись. Танцевал каждые 15 минут. Это ужас, это ужас и очень страшно, потому что не знаешь, что будет дальше,
– рассказал Игорь Грищенко.
Также, он обещал снова вернуться в горы, чтобы привезти в домик лесника различные вещи необходимые для туристов.
Смотрите комментарий спасенного Игоря Грищенко: видео
Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?Вечером 6 января в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Гымба заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.
Грищенко искали 4 дня и привлекли к этому вертолет, квадрокоптер и собак.
34-летний Игорь Грищенко – опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве он тренировал других спортсменов. Вероятно, именно благодаря профессиональной подготовке ему удавалось так долго держаться в заснеженных горах.
Штурм офиса Зеленского в Киеве
11 января около 20 силовиков ворвались в офис шоумена и лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского в центре Киева по адресу Большая Васильковская, 21. На место происшествия также прибыли 4 наряда полиции.
На видео видно, как группа молодых людей пытается прорваться в помещение офиса, но их не пускает охрана.
Смотрите видео штурма офиса Владимира Зеленского в Киеве:
Впоследствии стало известно, что офис в центре Киева штурмовал сам Зеленский вместе с полицией и группой неизвестных.
Так, один из работников фирмы, помещение которой штурмовали, рассказал, что по документам собственниками офиса являются жена Зеленского Елена и один из продюсеров "95 Квартала" Сергей Шефир. Однако, по его словам, "этот офис спорный, а дело в судах".
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Он добавил, что "существует некое общество, которое имеет первоочередное право покупки офиса, его интересы нарушили, и теперь компания судится в Печерском суде". В то же время, Зеленский якобы не стал ждать решения суда, "заключил договор с Нацполицией, договор аренды и, вырезав замки, заехал" в помещение.
Мужчина отметил, что вся конфликтная ситуация началась около 10 часов утра.
К нам в офис пришли юристы от Владимира Зеленского с полицией и заявили, что мы должны покинуть помещение, поскольку мы якобы незаконно его арендуем. Наши юристы предложили это все решить правовым путем. В итоге вся эта волокита длилась целый день, а уже вечером приехали спецназовцы, которые затолкали шестерых наших сотрудников в автозак и поехали в Печерское управление полиции,
– рассказал он.
Правоохранители вывели из офиса Зеленского нескольких человек: видео
Кроме того, представители компании, которая арендовала офис, сообщили, что уже написали соответствующие заявления в полицию и прокуратуру, и в понедельник, 14 января, будут подавать заявление в суд.
В Горловке оккупанты остановили опасный химзавод
В оккупированной Горловке почти полностью прекратил работу химический завод "Стирол". Он специализировался на производстве аммиака, карбамида, аммиачной селитры, полистирола, а также неорганических солей и органических смол.
Завод "Стирол": фото со спутника
После того, как российские оккупационные войска захватили Горловку, завод тоже перешел под их контроль, однако после завершения активных боевых действий так и не возобновил свою работу.
На спутниковых снимках предприятия ЧАО "Концерн Стирол" видно, что тепловые процессы не происходят: движение железнодорожного и автомобильного транспорта отсутствует, не проводятся работы по отгрузке и подвоза сырья и готовой продукции. Это ясно свидетельствует о консервации предприятия, а значит – и дальнейшем хранении на его территории опасных веществ,
– отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
По его словам, на территории завода тоннами хранятся химические вещества, в частности большое количество аммиака, что является очень опасным для близлежащих населенных пунктов.
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"По информации МТОТ, полученной из различных источников, на предприятии в течение 2018 года хранилось несколько десятков тонн опасных химических веществ, в начале 2018 года объемы которых иногда доходили до 80 тонн аммиака. Считаем, если безответственно обращаться с таким веществом, то практически все население города может пострадать", – подчеркнул министр.
Завод "Стирол": фото со спутника
На данный момент в Горловке проживает около 250 тысяч человек, поэтому в зоне опасности находится весь город, вместе с прилегающими населенными пунктами, и даже город Торецк на подконтрольной Украине территории.
Черныш подчеркнул, что Украина будет обращаться к международным организациям для доступа их представителей или независимых международных экспертов на предприятие, чтобы убедиться в безопасности его состояния и веществ, которые там хранятся, для местного населения.
Отметим, в 2013 году на заводе произошла серьезная авария: шесть человек погибли, более 20-ти человек пострадали. Этот случай зафиксирован как один из самых опасных в химической промышленности Украины.
Вспышка метана на шахте в Павлограде
Вечером 10 января на шахте имени Героев космоса в Павлограде произошла вспышка метана. Авария случилась из-за вспышки метана на участке 1130-й лавы на горизонте 370 метров.
Всех 182 шахтеров эвакуировали с места аварии. 5 горняков с ожогами разной степени тяжести попали в больницу. Сейчас трое из них находятся в реанимации, медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Еще два человека в хирургии, их состояние средней степени тяжести.
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Полиция Днепропетровщины открыла уголовное производство по факту вспышки метана на шахте. Правоохранители расследуют дело по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Как побороть стресс на работе
Британские исследователи назвали простой способ, как можно справиться со стрессом на работе – нужно коллективно петь и слушать музыку.
Пение улучшает дыхание, осанку, оно помогает выработать аналогичные эндорфины для лучшего самочувствия. Также благодаря этим практикам люди в компаниях чувствуют себя менее изолированными.
Также, по словам ученых, пение для мужчин может принести больше пользы, чем для женщин, ведь они имеют больший риск стресса на работе.