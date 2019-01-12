Главные новости 12 января: Взрывы в Париже и Киеве, вызов Гриценко на допрос в СБУ

На улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в булочной, три человека погибло. В Киеве в торговом центре "Мармелад" произошел взрыв, 1 человек пострадал. Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко вызвали на допрос в СБУ. Киевскую ставропигию Константинополя возглавил священник из Волыни. Такими были главные новости субботы, 12 января, в Украине и мире.

Взрыв в Париже

Утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в пекарне. От него пострадало по меньшей мере 46 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии, около десяти человек – в критическом. Среди пострадавших есть и украинец. Мужчина проживал в гостинице, расположенной напротив места, где произошла трагедия.

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В результате взрыва погибло 3 человека: женщина из Испании и двое пожарных.

Distressing images coming out of central #Paris - huge explosion at a bakery cafe on a Saturday morning. Early reports it may have been caused by gas leak. More info to come. pic.twitter.com/D68oh8I4bB — Trent Murray (@trent_murray) 12 січня 2019 р.

Several hurt as gas leak sparks explosion in central Paris pic.twitter.com/Q6V2baIdLP — Colin (@chippawa3) 12 січня 2019 р.

Относительно причин инцидента известно, что сначала спасатели прибыли по вызову, чтобы устранить утечку газа в пекарне. Взрыв прогремел, когда они как раз начали свою работу.

#paris explosion: Devastation as blast rips through block in #Frenchcapital

Shocking images show buildings on

It is thought the fire originated in a bakery on the Rue de #Trevise in Paris' ninth arondissement and was followed by an explosion. pic.twitter.com/HhNDU1KSFq — Jeremy Song (@tezuma75) 12 січня 2019 р.

Издание The Guardian опубликовало видео страшных последствий после взрыва в Париже, в результате которого пострадало много людей. На записи можно увидеть страшную разруху, которую оставил после себя взрыв. Вокруг – несколько разбросанных и разбитых авто, которых отбросило ударной волной.

На видео слышны крики и плач людей. Некоторые из пострадавших отходят от шока. Вокруг булочной – много людей с разными ранениями, которым уже оказали первую домедицинскую помощь.

Смотрите видео после взрыва в Париже

Взрыв в Киеве

В Киеве по улице Борщаговской в ​​торговом центре "Мармелад" прогремел взрыв. Людей эвакуировали. Среди пострадавших – один человек.

Было установлено, что в общем коридоре технических помещений на 4 этаже в ТЦ "Мармелад", во время технического обслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты объекта произошел взрыв аэрозольного тестера,

– отметили в пресс-службе.

Известно, что один из сотрудников пытался проверить пожарную сигнализацию в офисе. Он зажег дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Мужчина получил серьезные ожоги руки, его госпитализировали в больницу. В полиции подробной информации пока не предоставляют, но предполагают, что у пострадавшего могут быть оторваны конечности.

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По словам правоохранителей, разрушений самого торгового центра не произошло, есть только определенный обгоревший след на стене, возле которой прогремел взрыв.

Взрыв в ТРЦ "Мармелад" в Киеве: смотрите видео

Вызов Гриценко на допрос в СБУ

Лидера партии "Гражданская позиция", который планирует участвовать в выборах президента Украины, Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Причину вызова политик посоветовал узнать у президента Петра Порошенко.

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Гриценко получил повестку на допрос в СБУ после того, как подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы президента.

"Я действительно получил повестку на допрос в СБУ, и пойду туда во вторник (15 января) в 11:00", – сказал Гриценко. В самой СБУ объяснили, что кандидата в президенты и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко пригласили в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. В спецслужбе отметили, об этом Гриценко предупредили заранее: политик знал о вызове еще в начале недели. И о причине тоже. То есть до того момента, как 12 января подал документы в ЦИК для участия в выборах президента. Мы с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представлении его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения,

– рассказали в СБУ. Поэтому заявления о "незнании о причинах вызова на допрос" со стороны Гриценко могут быть манипулированием накануне президентских выборов.

Кто такой Анатолий Гриценко?Анатолий Гриценко – лидер партии "Гражданская позиция", народный депутат Украины шестого и седьмого созывов. В 2005-2007 годах занимал должность министра обороны Украины. Нынешняя президентская кампания политика – это его уже третья попытка занять президентское кресло.

Киевскую ставропигию Константинополя возглавил священник из Волыни

Священный синод Вселенского патриархата назначил главой киевской Ставропигии священника с Волыни – архимандрита Михаила Анищенко. Соответствующее решение было принято на заседании синода 9-11 января, состоявшемся в Стамбуле.

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Ранее отец Михаил проводил службы в храме Всех Святых земли Волынской.

Это наш земляк из Луцка. Недавно сообщили, что его назначили председателем ставропигии Вселенской патриархии в Киеве. Ставропигия – это своего рода посольство, представительство Вселенского патриархата, и он назначен настоятелем этой структуры,

– отметил священник Виктор Мартыненко.

Затем священнослужитель уехал на учебу в Грецию и совершал служение настоятелем в храме Алипия Столпника в Анталии (Турция), что является Писидийской митрополией Константинопольского патриархата.