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      Главные новости 12 января: Взрывы в Париже и Киеве, вызов Гриценко на допрос в СБУ

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      Новости Украины сегодня 12 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 12 января / Коллаж 24 канала

      На улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в булочной, три человека погибло. В Киеве в торговом центре "Мармелад" произошел взрыв, 1 человек пострадал. Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко вызвали на допрос в СБУ. Киевскую ставропигию Константинополя возглавил священник из Волыни. Такими были главные новости субботы, 12 января, в Украине и мире.

      Взрыв в Париже

      Утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в пекарне. От него пострадало по меньшей мере 46 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии, около десяти человек – в критическом. Среди пострадавших есть и украинец. Мужчина проживал в гостинице, расположенной напротив места, где произошла трагедия.

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      В результате взрыва погибло 3 человека: женщина из Испании и двое пожарных.

      Относительно причин инцидента известно, что сначала спасатели прибыли по вызову, чтобы устранить утечку газа в пекарне. Взрыв прогремел, когда они как раз начали свою работу.

      Издание The Guardian опубликовало видео страшных последствий после взрыва в Париже, в результате которого пострадало много людей. На записи можно увидеть страшную разруху, которую оставил после себя взрыв. Вокруг – несколько разбросанных и разбитых авто, которых отбросило ударной волной.

      На видео слышны крики и плач людей. Некоторые из пострадавших отходят от шока. Вокруг булочной – много людей с разными ранениями, которым уже оказали первую домедицинскую помощь.

      Смотрите видео после взрыва в Париже

      Взрыв в Киеве

      В Киеве по улице Борщаговской в ​​торговом центре "Мармелад" прогремел взрыв. Людей эвакуировали. Среди пострадавших – один человек.

      Было установлено, что в общем коридоре технических помещений на 4 этаже в ТЦ "Мармелад", во время технического обслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты объекта произошел взрыв аэрозольного тестера,
      отметили в пресс-службе.

      Известно, что один из сотрудников пытался проверить пожарную сигнализацию в офисе. Он зажег дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Мужчина получил серьезные ожоги руки, его госпитализировали в больницу. В полиции подробной информации пока не предоставляют, но предполагают, что у пострадавшего могут быть оторваны конечности.

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      По словам правоохранителей, разрушений самого торгового центра не произошло, есть только определенный обгоревший след на стене, возле которой прогремел взрыв.

      Взрыв в ТРЦ "Мармелад" в Киеве: смотрите видео

      Вызов Гриценко на допрос в СБУ

      Лидера партии "Гражданская позиция", который планирует участвовать в выборах президента Украины, Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Причину вызова политик посоветовал узнать у президента Петра Порошенко.

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      Гриценко получил повестку на допрос в СБУ после того, как подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы президента.

      "Я действительно получил повестку на допрос в СБУ, и пойду туда во вторник (15 января) в 11:00", – сказал Гриценко.

      В самой СБУ объяснили, что кандидата в президенты и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко пригласили в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. В спецслужбе отметили, об этом Гриценко предупредили заранее: политик знал о вызове еще в начале недели. И о причине тоже. То есть до того момента, как 12 января подал документы в ЦИК для участия в выборах президента.

      Мы с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представлении его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения,
      – рассказали в СБУ.

      Поэтому заявления о "незнании о причинах вызова на допрос" со стороны Гриценко могут быть манипулированием накануне президентских выборов.

      Кто такой Анатолий Гриценко?Анатолий Гриценко – лидер партии "Гражданская позиция", народный депутат Украины шестого и седьмого созывов. В 2005-2007 годах занимал должность министра обороны Украины. Нынешняя президентская кампания политика – это его уже третья попытка занять президентское кресло.

      Киевскую ставропигию Константинополя возглавил священник из Волыни

      Священный синод Вселенского патриархата назначил главой киевской Ставропигии священника с Волыни – архимандрита Михаила Анищенко. Соответствующее решение было принято на заседании синода 9-11 января, состоявшемся в Стамбуле.

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      Ранее отец Михаил проводил службы в храме Всех Святых земли Волынской.

      Это наш земляк из Луцка. Недавно сообщили, что его назначили председателем ставропигии Вселенской патриархии в Киеве. Ставропигия – это своего рода посольство, представительство Вселенского патриархата, и он назначен настоятелем этой структуры,
      – отметил священник Виктор Мартыненко.

      Затем священнослужитель уехал на учебу в Грецию и совершал служение настоятелем в храме Алипия Столпника в Анталии (Турция), что является Писидийской митрополией Константинопольского патриархата.


      Архимандрит Михаил (Анищенко)

      Отметим, что ставропигия Константинополя в Киеве размещается в Андреевской церкви.

      Что такое ставропигия?Автономная православная церковная единица, которая подлежит юрисдикции не местномуиерарху, а непосредственно патриарху и пользуется специальными правами (уход за духовенством, иногда даже над иерархами). Цель ставропигии – быть представительством (церковным посольством) Вселенского патриарха в Украине.

      Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение было согласовано с церковными иерархами и должно посодействовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.

      13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, экзархи Вселенского патриархата провели первую литургию в Андреевской церкви.

      Теги: Новости Киева Взрыв Новости политики Новости Украины СБУ Православная церковь Украины Вселенський патриархат Религия Анатолий Гриценко Чрезвычайное происшествие Жертвы Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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