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      Главные новости 12 февраля: арест полицейского за избиение активиста, поджог авто члена "Свободы

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      Новости Украины 12 февраля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 12 февраля в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      Суд взял под арест 12 февраля полковника полиция Василия Мельникова, подозреваемого в избиении лежачего активиста в Киеве. В столице неизвестные подожгли авто члена партии "Свобода" Владимира Назаренко. В Украине суд впервые наказал за буллинг. В Италии фермеры устроили "молочный протест". Такими были главные новости 12 февраля в Украине и мире.

      Арест полицейского

      Печерский райсуд Киева взял под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 115 тысяч гривен работника Подольского управления полиции Василия Мельникова. Правоохранителя также отстранили от должности сроком на 2 месяца.

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      Мельникова подозревают в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием. Говорится об инциденте 9 февраля в Подольском райотделе, когда милиционер без формы ногами бил лежачего активиста.

      Мельников, действуя умышленно, нанес 2 удара ногой в спину активисту. Продолжая свои действия, сразу вышел за активистом, оскорбляя личное достоинство потерпевшего, нанес 4 удара по голове и рукам потерпевшего, который на то время уже лежал на асфальте. Согласно справке из больницы, у активиста обнаружен ушиб мягких тканей,
      – сказал на заседании суда прокурор.

      При этом защита Мельникова просила суд отпустить полицейского под личное обязательство, аргументируя это тем, что с 10 февраля подозреваемый находится на стационарном лечении, состоит в браке и у него есть ребенок. Однако суд поддержал позицию прокуроров.

      Смотрите видео, как полиция била активистов под райотделом в Киеве:

      У Мельникова мгновенно появился защитник – кандидат в президенты Илья Кива. Он пообещал внести залог за капитана полиции.

      Я уверен, что стражи закона и порядка имеют право на применение силы против тех, кто не знает меры своему "активизму" и превращает его в противоправные действия,
      – написал в своем Facebook Кива.

      Политик считает, что подобные решения судов дискредитируют правоохранительную систему и якобы превращают обычную работу полицейских в шоу во время предвыборной кампании.

      При каких обстаятельсвах правохранитель побил лежачого активиста? Возле Подольского райотдела полиции 9 февраля вспыхнули столкновения между полицией и активистами, которые требовали справедливого расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      Активисты под райотделом требовали отпустить их собратьев, которых полиция задержала ранее (потом полиция их отпустила). Активисты также требовали вернуть задержанным личные вещи, при этом выстроились в стену перед входом в участок. Тогда правоохранители применили к прибывших активистам силу: при этом полицейские били тех, кто лежал на земле. Одним из таких стражей был полицейский в гражданской одежде Василий Мельников – старший оперуполномоченный, капитан полиции.

      Поджог авто члена "Свободы"

      В Киеве в одном из дворов на проспекте Победы неизвестные сожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий семье члена "Свободы" в Киевсовете и главы городской ячейки националистического общественного объединения "Сокол" Владимира Назаренко. По словам самого политика, его пытаются запугать оппоненты за "принципиальную политическую позицию".

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      Разбили окно, забросили какую-то зажигательную смесь и подожгли. Ведь когда машина горела, полным ходом звучала сигнализация. Злоумышленники увидели, что я около часа ночи на этой машине вернулся из своей приемной,
      – рассказал Назаренко.

      Инцидент он связывает либо с выборами и его поддержкой кандидата в президенты от "Свободы" Руслана Кошулинского, или с его принципиальной позицией в земельной комиссии Киевсовета.

      Назаренко рассказал, что ранее ему угрожали, в частности представители ZIM Capital Group, которая занимается проектирование и строительством многих объектов в Киеве.

       

      Опубліковано Володимиром Назаренком Понеділок, 11 лютого 2019 р.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье об "умышленном уничтожении или повреждении имущества". Вероятной причиной пожара в полиции называют "занесение постороннего источника зажигания". То есть, предварительно было установлено, что неизвестные разбили стекло и забросили в салон автомобиля неизвестное вещество, в результате чего машина загорелась. Сейчас продолжается розыск причастных к инциденту людей.

      Первое наказание за буллинг

      Суд Борисполя принял первое в Украине решение по делу о буллинге (агрессивное поведение детей друг к другу). Суд оштрафовал родителей виновной несовершеннолетней девушки за ее противоправные действия в отношении сверстников в учебном заведении.

      По факту буллинга был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в суд.

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      "Суд, собственно, и установил факт буллинга, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, что проявилось в освещении непристойных фото в сети Instagram, в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей", – написала в Facebook нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Билозир.

      На заседании суда мать несовершеннолетней признала вину в содеянном и просила строго не наказывать.

      Так, суд наложил на родителей виновной девушки штраф в размере 850 гривен и судебный сбор в размере 384 гривны.

      штрафи за булінг

      Что такое буллинг? Это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербулинг". Он получил распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" буллера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное. Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованиям, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.

      Молочный протест в Италии

      В Италии фермеры необычным образом решили протестовать против слишком низких цен на молоко. Они массово выливали свой товар на дорогу. На этом останавливаться не собираются, говорят, что сорвут местные выборы 24 февраля:

      Смотрите видео, как фермеры в Италии вылили на дорогу молоко:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Арест Илья Кива Полиция Задержание участников акции по поводу Гандзюк Новости Киева столкновения ВО "Свобода" Штрафы Авто Пожар
      Источник: 24 канал
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