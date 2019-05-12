Главные новости 12 мая: видеопетиция о роспуске Рады и трогательный День матери

Команда избранного президентом Владимира Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Авто редактора телеканала TVI сожгли в Киеве. В Харькове решили снести палатку волонтеров: там устроили протест. День матери в Украине: кто и как поздравляет своих мамочек. Такими были главные новости воскресенье, 12 мая, в Украине и мире.

Видеопетиция о роспуске парламента

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Команда избранного президентом Владимира Зеленского запустила видеопетицию о роспуске украинского парламента. Чтобы эту петицию рассмотрел новоизбранный глава государства, видео должно набрать миллион просмотров.

Мы спросили у людей на улице, что они думают о роспуске Верховной Рады. А сейчас спрашиваем вас – оставить или распустить? Напоминаем, что после миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь,

– говорится в описании к видео, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент."

На кадрах лидер команды-участницы "Лиги смеха" "Заинька" Руслан Ханумак в центре Киева расспрашивает у прохожих, нужно ли распускать парламент. В ролике собраны ответы всех людей, которые высказались за такую инициативу.

"Если вы поддерживаете роспуск Рады – ставим лайк, если не поддерживаете – ставим дизлайк. Это большая ответственность, которую мы должны выгрузить на наши плечи. И мы это сделаем", – сказал в конце видео Ханумак.

Видеопетиция о роспуске Рады: видео

Отметим, что согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Совета. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Поэтому распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет не конституционным.



Основания для роспуска парламента

Авто редактора TVI сожгли



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Автомобиль главного редактора телеканала TVI, политолога из Крыма Владимира Егорова, сожгли в ночь на 12 мая в Киеве под домом, где он живет. Мужчина предполагает, что авто подожгли в 4:30, пока все спали. Соседи именно в то время слышали характерный хлопок.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако авто уже невозможно восстановить.

Егоров убежден, что этот инцидент связан с его профессиональной деятельностью.

Подло, исподтишка, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали. Спасибо, что приехали оперативно,

– написал журналист в своем Facebook.

В комментариях он добавил, что в последнее время угрозы ему не поступали, однако у него есть предположения, кто все же мог пойти на такой поступок.

По предварительным данным спасателей, возгорание началось изнутри автомобиля.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту поджога авто. Дело будут расследовать как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В Харькове городская власть пытается снести палатку волонтеров

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Департамент территориального контроля Харьковского горсовета передал предписание с требованием снести волонтерский палатку "Все для победы" на главной площади города. До этого, еще 8 мая, городской голова Харькова Геннадий Кернес обратился к горожанам с просьбой поддержать электронные петиции о демонтаже волонтерского палатки на площади Свободы и возвращении ей имени советского маршала Георгия Жукова.

После такого заявления Кернеса местные активисты обратились в СБУ с требованием открыть уголовное производство против мэра Харькова за пропаганду коммунистического режима.

Так, Харьковская мэрия требует убрать палатку, в которой волонтеры в течение 5 лет войны собирают амуницию для украинских защитников на Донбассе, до 14 мая.

12 мая неравнодушные к этой проблеме люди собрались на протест.

Около 600 участников митинга двинулись шествием от площади Свободы к зданию Харьковской мэрии. По некоторым подсчетам на акцию вышли примерно 1500 человек.

Харьковчане вышли защищать волонтерскую палатку: сюжет

Активисты показали документы, по которым эта палатка официально стоит на площади. Она зарегистрирована в полиции как пикет с соответствующими атрибутами. Каждый год они продлевают эту заявку. Поэтому исполком и мэрия просто не имеют права его демонтировать.

Шествие, чтобы показать позицию харьковчан. Показать, что действительно есть много людей, которые выступают за сохранение палатки. Есть много людей, которые понимают, что эта палатка является собственно символом противодействия российской агрессии активных харьковчан,

– отметил активист Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк.

Также горожане собирают подписи под обращением к городской власти с требованием не сносить палатку.

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На защиту палатки выступила также вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она заявила, что сделает из нее свою общественную приемную.

День материі в Украине

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В Украине День матери отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник пришелся на 12 мая. С Днем матери своих самых родных, кроме рядовых украинцев, поздравили нынешние и будущие руководители государства, политики, звезды эстрады и спортсмены.



В Украине 12 мая отметили День матери

Кроме того, 12 мая в Киеве прошло ежегодное шествие матерей. Оно призвано привлечь внимание к проблемам женщин с непростой судьбой: многодетным матерям, матерям онкобольных детей, а также матерям героев Небесной сотни и погибших на войне.

Участники шествия собирались на Михайловской площади в 9:00. Там у стены памяти зажигали лампадки, а матери погибших героев оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге.

Все эти женщины считают своих детей героями, однако о себе гораздо более скромного мнения. По их словам, они просто смогли стать тем прочным фундаментом, на котором появились такие незаурядные и сознательные люди. Больше фото и видео с события – у материале.

У День Матері відбулись урочисті заходи влаштовані задля вшанування пам’яті полеглих Героїв та подяки їхнім матерям.

Ввідбулось покладання квітів до «Народної стіни пам’яті» зі світлинами захисників України, які загинули під час російсько-української війниhttps://t.co/ymPAjkhW8n pic.twitter.com/pC2TJMoMaS — Міністерство у справах ветеранів (@mva_gov_ua) 12 мая 2019 г.

Об истории праздника, его традициях в разных странах мира и в Украине читайте здесь.



О том, какие трогательные слова подобрала для своих мам политическая элита – здесь.



Как поздравили мам звезды шоубиза читайте здесь.



Поздравления украинских спортсменов с Днем матери – здесь.