Новости Украины сегодня 12 декабря 2018 - новости Украины и мира

Читайте также: "Сенцов должен быть в Страсбурге": в посольстве США отреагировали на вручение премии политзаключенному

В среду, 12 декабря, в Страсбурге сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан получила премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которой был удостоен ее брат.

Вручение премии состоялось на заседании Европарламента, где сестра Сенцова зачитала обращение политзаключенного.

Я не могу сейчас присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой. Слово - это главный инструмент человека, а часто его единственный, особенно когда у него отобрали все остальное... Есть люди, чьи слова могут многое. Есть люди, наделенные властью и возможностями, но они используют силу своих слов по-разному. Можно призвать смириться и сдаться, а можно наоборот, призвать сопротивляться и бороться, даже когда нет шансов выжить, а есть шанс лишь погибнуть. И не так важно сколько ты прожил, важно как,

– процитировала сестра Сенцова его слова.

Видео на официальной странице Европарламента в Facebook: Сенцова наградили премией Сахарова

На церемонии награждения, кроме Натальи Каплан, присутствовал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе.

Отметим, что 12 декабря также обнародовали новое письмо, которое украинский режиссер написал из российской колонии. Это – ответ правозащитникам Татьяне и Николаю Щур. Они три недели назад отправили Сенцову посылку, которую российские тюремщики до сих пор не передали политзаключенному.

В местном магазине я был два месяца назад, теперь питаюсь, в основном, "завтра" и "на следующей неделе". Поэтому при отсутствии передачи эта печальная пустобазарная история продолжается! Смешно и грустно одновременно, когда тебя полмира, по слухам, поддерживает, а ты уже месяц на кипятке прорываешься и на баланде!

– написал украинский режиссер.

Скандал с экс-полицейским из Харькова

Бывший патрульный из Харькова Денис Кучеренко, которого подозревают в превышении служебных полномочий (взятка и вымогательство), еще во время следственных действий по этому преступлению сбежал на территорию России, а недавно еще и получил гражданство страны-агрессора. За возможность получить "новую жизнь" он поблагодарил не только российские спецслужбы, а и собственно хозяина Кремля Владимиру Путину.

Читайте также: Украинскому политзаключенному Грибу стало плохо в зале российского суда: подробности инцидента

Судя по профилю Кучеренко в Instagram, полицейский-беглец в последнее время публиковал фото ночной Москвы и машины на российских номерах. Кроме того, он выложил фотографию на фоне военного комиссариата.

Особенно скандальным стало сообщение, в котором Кучеренко демонстрирует российский паспорт наряду с украинским. В нем он благодарит МВД РФ, ФСБ, Путина и всю Россию.

Спасибо всем, кто в трудную минуту мне помог, спасибо всем, кто хоть как-то причастен к получению этого паспорта... Спасибо МВД РФ, спасибо ФСБ РФ, спасибо всем службам и спецслужбам. Спасибо, Путин, Спасибо, Россия!!! Благодарю за новую жизнь, за жизнь с чистого листа, новые возможности с большой и родной страной, горжусь тем, что я – россиянин

– подчеркнул он.

Отметим, что Кучеренко бежал в Россию во время следственных действий в деле против него и еще нескольких полицейских. Их обвиняют в вымогательстве взятки и превышении служебных обязанностей.

Читайте также: Стрельба в Страсбурге: украинцы не пострадали в результате инцидента

По данным следствия, один из подозреваемых узнал, что у его соседа – авто-"двойник". Марка машины, цвет и номерные знаки совпадали с другим автомобилем, владелец которого проживает в Киеве. Полицейский решил "подзаработать" на этой ситуации.



Экс-полицейский из Харькова в РФ

Вместе с двумя коллегами полицейский выследил соседа. Правоохранители сказали водителю, что машина якобы находится в розыске, а поэтому ее должны изъять и поместить на штрафплощадку. Они запугивали мужчину, говоря, что он вообще может останется без автомобиля. Взамен предложили "альтернативу" в виде 1 тысячи долларов "отступных". Поскольку у потерпевшего не было с собой нужной суммы, полицейские придумали такую схему: он отдаст им авто вместе с ключами и документами и о месте нахождения транспортного средства узнает только после того, как передаст средства. Из дома мужчина вынес патрульным аванс в размере 6,5 тысяч гривент, а остальные должен был передать позже.

В течение недели полицейские вообще не выходили на связь с потерпевшим, а затем, после длительных переговоров все же сообщили ему, где находится Hyundai. Когда водитель приехал за машиной в гаражный кооператив, он нашел ее полностью разукомплектованной. Полицейские сняли с автомобиля все, что только было возможно: от аккумулятора до спинки сидения и фар.

Читайте также: Украинские моряки в плену РФ: капитан "Бердянска" берет всю ответственность на себя

Так, патрульные-оборотни должны вскоре предстать перед судом за совершенное преступление.

Относительно самого Кучеренко и его поступков высказался начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков. Он назвал экс-патрульного преступником и взяточником и поблагодарил Россию, что забрала такого оборотня себе.

В МВД тоже прокомментировали ситуацию с полицейским-предателем.

К сожалению в семье не без уродов, и среди 130 тысяч порядочных, честных и преданных своему делу и служению народу Украины завелась паршивая овца,

–отметил советник главы ведомства Зорян Шкиряк.

Киев засыпало снегом

В среду, 12 декабря, с 10:00 в Киеве из-за снегопада запретили въезд грузовиков. Такие ограничения ввели, чтобы обеспечить беспрепятственное движение легковушек по столице.

Кроме того, в связи с ухудшением погоды, с 15:00 ограничили движение грузового, крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на отдельных участках дороги общего пользования по Киевской области.

Читайте также: Антикоррупционный Майдан: украинцы готовы к протесту в связи с восстановлением Насирова?

Киевская власть призвала всех водителей не пользоваться частными автомобилями 12 и 13 декабря в связи со снегопадом и метелью, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать заторов на дорогах.

Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах. Авто, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать,

– предупредили в Киевской городской государственной администрации.

Советы водителям:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при непогоде могут привести к аварийным ситуациям;



при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;



не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;



в условиях ухудшения погоды с интенсивным снегопадом и гололедом на дорогах не используйте транспорт с летними шинами.

Также из-за сильных снегопадов и ухудшения погодных условий на дорогах Киевской области произошло более 30 аварий. В результате этого 1 человек погиб, еще 1 получил травмы.

Полиция в очередной раз призывает водителей не нарушать правила дорожного движения, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать из гаража,

– говорится в заметке.

Правоохранители также обратились к пешеходам с несколькими просьбами:

В условиях недостаточной видимости неожиданно не выходить на проезжую часть перед автомобилем.



Переходить дорогу только в установленных для этого местах.



Рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы – это уменьшит риск попасть в опасность на дороге.

Европарламент проголосовал за важную резолюцию

Европейский Союз должен отреагировать агрессию Российской Федерации в Азовском море. В частности, страны-члены ЕС должны усилить санкции против Кремля и закрыть свои порты для российских кораблей.

Читайте также: Россия вывозит из Крыма военную технику: появилось видео колонны грузовиков

За соответствующую резолюцию проголосовали в Европарламенте. Так, ее поддержали 433 депутата, 30 воздержались и 105 проголосовали против ее принятия.

Европейский парламент решительно осуждает сознательный акт агрессии Российской Федерации против Украины, совершенное 25 ноября в Керченском проливе, требует немедленно и безусловно освободить все украинские судна и моряков, к которым в то же время необходимо относиться как к военнопленным,

– говорится в тексте резолюции.

Кроме того, депутаты Европарламента требуют от России гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив в Азовском море, что предусмотрено международным правом.