Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве

Возле города Калуш на Прикарпатье вспыхнул масштабный пожар на предприятии "Карпатнефтехим". Полиция задержала злоумышленников, которые организовали похищение своего родственника-бизнесмена в Киеве. В Украине отмечают старый Новый год: традиции и щедривки. Такими были главные новости 13 января в Украине.

Пожар на химзаводе в Калуше

Поздно вечером 12 января вблизи города Калуш Ивано-Франковской области вспыхнул крупный пожар на химическом заводе "Карпатнефтехим". Инцидент произошел в одном из цехов, где производят этилен и полиэтилен. В трубопроводе занялся пирогаз.

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Пламя было настолько мощным, что его было видно в окрестных селах. Более часа огонь нельзя было тушить. Впоследствии пожарные взялись за охлаждение соседних зданий, чтобы пламя не перекинулось еще и туда. Ликвидировать пожар удалось через 12 часов, уже 13 января. К счастью, люди не пострадали.

Сами же выбросы не ядовиты, успокоили местные власти, ведь этот газ при горении превращается в сажу. Однако некоторые горожане словам чиновников не слишком доверяют.

Примерно пять лет объект не эксплуатировался, находился в стадии заморозки, капитальных ремонтов, технических обслуживаний. Вероятно, что за это время прошла коррозия и деформация металлических конструкций. Источником зажигания могла послужить искра,

– рассказал о возможных причинах возгорания исполняющий обязанности начальника управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.

Однако, по информации источников 24 канала, оборудование так и не заменили, оно уже давно устарело, ведь работает более 30 лет, что в три раза больше предусмотренного срока.

Задержание организаторов похищения предпринимателя в Киеве

13 января правоохранители задержали 2 человек, подозреваемых в заказе и организации похищения в Киеве молодого предпринимателя Николая Куликова. Заказчиками преступления оказались 56-летний житель оккупированной части Донецкой области и его сын, которые являются родственниками потерпевшего.

Похитили Куликова 10 января. Неизвестные средь бела дня затолкали мужчину в авто, однако 13 января сестра похищенного сообщила, что тот жив и добавила сообщение от правоохранителей о задержании похитителей.

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Так, по данным правоохранителей, отец с сыном знали, что семья Куликова после переезда из Донецкой области в 2014 году оставила на оккупированной территории свои бизнес и имущество. Поэтому злоумышленники решили похитить своего родственника-предпринимателя, чтобы присвоить это имущество, переоформив на новых владельцев.

Совершить преступление за 3600 долларов согласился человек, которого специально для этого нашли отец с сыном. Правоохранителям удалось зафиксировать факт передачи исполнителю 600 долларов аванса.

В дальнейшем, 11 января 2019 года, на территории с. Святопетровское Киевской области при добровольном согласии потерпевшего совершено его "похищение". 13 января 2019 года в Киеве во время передачи исполнителю второй части оговоренной суммы отца и сына задержали,

– сообщили в прокуратуре.

Когда злоумышленников задержали, кроме денег за похищение потерпевшего, у отца изъяли пистолет Макарова, мобильный телефон и пенсионное удостоверение бывшего сотрудника СБУ в Донецкой области.

Задержанным готовятся объявить о подозрении в преступлении и решают вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Старый Новый год: традиции и щедривки

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают старый Новый год и Щедрый вечер. В этот день готовят праздничный ужин, который в народе называют Щедрым, так как блюда не постные. К столу подают колбасы, ветчину, студни и различные вкусности. Однако, как и каждый праздник – старый Новый Год имеет перечень запретов, которых надо придерживаться.

Что нельзя делать в старый Новый год в Украине:

не стоит произносить слово "тринадцать"; нельзя обижаться и быть злопамятным; нельзя ссориться и ругаться; нельзя давать в долг, иначе весь год будете должником; существует традиция, что в первый день старого Нового года в дом первым обязательно должен войти мужчина, поэтому засевать ходят только ребята; в этот день нельзя быть в темной, старой или грязной одежде; нельзя выносить в этот вечер из дома мусор.

На старый Новый год за столом принято собираться всей семьей. Родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны осуществиться в новом году.

В некоторых регионах Украины на старый Новый год щедруют (в части регионов – накануне Крещения, 18 января). По украинским обычаям, колядуют преимущественно мужчины, а щедруют женщины и девушки.

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Одной из самых известных щедривок считают музыкальное произведение украинского композитора Николая Леонтовича "Щедрик". Эта композиция стала очень популярной не только в Украине, но и на Западе, где песню называют Carols of the Bells.

Смотрите видео, как щедруют украинские спасатели: