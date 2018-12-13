Новости Украины сегодня 13 декабря 2018 - новости Украины и мира

Томос Вселенского патриарха будет вручен предстоятелю 6 января 2019 года. В Украине зафиксировали первый в сезоне летальный случай от гриппа. Абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал о своем отношении к Томосу. Авиакомпания Laudamotion открыла новые направления по Европе, в том числе и прямой рейс Киев – Вена. Такими были главные новости в четверг, 13 декабря, в Украине и мире.

Томос: когда получим?

Томос об автокефалии будет вручать Вселенский патриарх. Будущий глава Единой поместной православной церкви получит его в Константинополе 6 января следующего года.

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Так, Томос вручат после божественной литургии, которая состоится в этот день в Константинополе как сослужение Вселенского патриарха и предстоятеля поместной церкви. К слову, Томос вручается на литургии, которую возглавляет вселенский патриарх. Он служит лишь 12 раз в год – в самые большие праздники. Так, 6 января по юлианскому календарю будет Крещения, на котором будет служить Варфоломей.

Между тем СБУ предотвратила провокации накануне Объединительного собора. В частности, акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13-14 декабря на территории Киево-Печерской лавры.

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К слову в УПЦ МП рассказали, что 56 их архиереев не приняли приглашение на Объединительный собор от Варфоломея. Климент сказал, что непосредственно ему не поступало письмо от патриарха Варфоломея. Однако, полученное приглашение архиепископ тоже отправил бы в Стамбул.

Это настоящая наглость со стороны Варфоломея – отправлять епископам такие письма. Он решается диктовать архиереям Украинской православной церкви Московского патриархата, куда нам идти, где собираться и что делать,

– прокомментировал архиепископ Климент.

Кроме того, Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проголосовал за митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания как кандидата на пост предстоятеля Единой православной украинской церкви. Процедура голосования была не тайной, а открытой.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

В октябре в Стамбуле состоялось заседание Синода Вселенского патриархата, где церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине предоставили Томос – разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине. После этого в Киеве 15 декабря в Софийском соборе проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. Этот собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Эпидемия гриппа

В Украине официально объявили эпидемию гриппа и ОРВИ. Кроме того, уже зафиксировали первый в сезоне осень-зима 2018 года летальный случай от риновирусной инфекции.

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В ВОЗ опубликовали прогнозы в отношении штаммов гриппа, которые вероятно будут циркулировать в Украине в этом сезоне. В сезоне 2018-2019 в Украине "будут гулять" три штамма гриппа: "Мичиган", "Сингапур" и "Колорадо". Мы собрали полезную информацию о симптомах, профилактике и лечении.

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это резкое повышение температуры тела (более 38°С), головная боль, боль в мышцах, боль в горле, кашель и насморк.

Симтомы гриппа: если состояние больного ухудшается – вызывайте скорую!

Эти симптомы гриппа игнорировать ни в коем случае нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.

Самым действенным способом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время введения вакцины – начало осени (сентябрь-октябрь). Впрочем, прививки можно делать и позже – в течение всего сезона гриппа. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней.

Когда делать вакцинацию от гриппа в сезоне 2018-2019

Чтобы не заболеть гриппом, кроме вакцинации, следует также вести здоровый образ жизни и придерживаться простых советов – смотрите инфографику сайта "24".

Профилактика гриппа: ведите здровый образ жизни и не болейте!

Усик на стороне УПЦ МП?

Абсолютный чемпион мира Александр Усик ответил на вопрос, что будет делать, если кто-то из радикалов решит захватить Киево-Печерскую лавру. А также о своем отношении к предоставлению Украинской православной церкви томоса.

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Ведущие задали вопрос "Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие в отношении монахов. Какие будут действия Александра?". Усик же сразу коротко ответил: "Я стану на сторону монахов".

Сразу к этому прозвучал и вопрос, что Александр думает касательно обысков у митрополита Павла. "Я об этом не думаю".

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Более того, во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата, СБУ разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.

Не обошлось и без вопроса о томосе.

Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать определенные образы, которые совершили в отношении их. Если они начнут любить своего ближнего, как Всевышний нас любит. То тогда я за то, чтобы его давали,

– заявил Усик.

При этом боксер добавил, что люди в один момент не изменятся, независимо, дадут ли томос

Все зависит только от нас. Только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь,

– подытожил Усик.

Еще один лоукостер для украинцев

В Украину заходит еще один лоукостер – авиакомпания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе. Среди них и прямой рейс Киев – Вена.

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Так, новые рейсы из столицы Австрии в Киев стартуют с 1 февраля 2019 года. В неделю будет 5 перелетов: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

К слову, цены на билеты в авиакомпании примерно такие же, как и в Ryanair.

В частности, билеты на рейс Киев – Вена от Laudamotion должны появиться в продаже 13 декабря. Также лоукост Laudamotion откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.